Умер бывший фронтмен ANNIHILATOR Randy Rampage

Еще одна потеря этого года. Randy Rampage, основатель канадской панк-группы D.O.A., а также экс-фронтмен ANNIHILATOR (пел он в том числе на Alice In Hell и Criteria For A Black Widow) умер вчера, 14 августа, в возрасте 58 лет. R.I.P.

Randy Rampage R.I.P. D.O.A. Annihilator

, рубрика(и): Быстрые новости

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