Еще одна потеря этого года. Randy Rampage, основатель канадской панк-группы D.O.A., а также экс-фронтмен ANNIHILATOR (пел он в том числе на Alice In Hell и Criteria For A Black Widow) умер вчера, 14 августа, в возрасте 58 лет. R.I.P.
Умер бывший фронтмен ANNIHILATOR Randy Rampage
Anastasiya, рубрика(и): Быстрые новости
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Теги: Annihilator, D.O.A., R.I.P., Randy Rampage
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