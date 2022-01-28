jeff waters annihilator live
28.01.2022

Jeff Waters уходит с вокального поста ANNIHILATOR

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Отец-основатель ANNIHILATOR Jeff Waters объявил, что более не желает выступать в роли вокалиста — и в будущем сосредоточится на гитарах. Так, работать за микрофоном будет Stu Block — фронтмен INTO ETERNITY и в прошлом ICED EARTH. Стю также спел на выходящем в феврале альбоме Metal II… ну то есть как альбоме… по сути, ремейке диска 2007 года Metal, первом в серии из 18 переизданий, которые зачем-то наметили канадцы на ближайшие годы.

В прошлом году Джефф тяжко болел ковидом, но, по его словам, дело не в здоровье. «Сказал Стю, что не желаю больше петь. Это слишком напряжно, ко многому обязывает. Трудно петь и играть одновременно, к тому же я не то чтобы крутой вокалист. Не обладаю природным вокальным даром, как, например, Хэтфилд или Мастейн. Я не в той лиге. Зато считаю, я хорош как гитарист и басист — потому играю на бас-гитаре на всех альбомах. Так что… позвольте мне просто вернуться к инструментальной работе, как раньше».

Ну а вот примерно что покажут в следующем месяце (на барабанах — Dave Lombardo!).

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