Умер бас-гитарист NECROMANTIA Baron Blood

Потери у греков. Baron Blood, он же Makis, басист NECROMANTIA, SOULSKINNER, TERRA TENEBRAE, умер сегодня от сердечного приступа. RIP.

necromantia

, рубрика(и): Быстрые новости

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Комментарии

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  1. Merzbow 21.11.2019 в 13:58

    От Некромантии и так не слышно было ничего. А теперь и подавно((

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  2. Тварь 21.11.2019 в 18:05

    Merzbow написал(а):
    От Некромантии и так не слышно было ничего. А теперь и подавно((
    Даолот, судя по его фейсбуку, подстригся и с головой в гольф ушел (или что-то в том же духе). Вот вам и ритуальная магия, вот вам и некромантия, вот вам и блэк-метал…

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  3. Merzbow 21.11.2019 в 18:20

    Тварь написал(а):
    Merzbow написал(а):
    Как бы в гольф Проскриптор не заиграл. Тоже столько лет ждать окончания трилогии…

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  4. Тварь 21.11.2019 в 19:03

    я ошибся. он заигрался в игру престолов, т.е. фехтование. так что ждать от него имеет смысл теперь только джона сноу, а не новых альбомов.

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  5. 666 21.11.2019 в 19:58

    Merzbow написал(а):
    Как бы в гольф Проскриптор не заиграл. Тоже столько лет ждать окончания трилогии…
    Думаю что после того как Проскриптор турнул трансуху из банды ему останется только сменить имя и принять шариат, иначе хуй его кто выпустит на прагрессифнам захадзе.

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