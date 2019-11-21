Потери у греков. Baron Blood, он же Makis, басист NECROMANTIA, SOULSKINNER, TERRA TENEBRAE, умер сегодня от сердечного приступа. RIP.
Умер бас-гитарист NECROMANTIA Baron Blood
Anastasiya, рубрика(и): Быстрые новости
Количество просмотров: 155
Теги: Necromantia, RIP
Комментарии
(* если хотите процитировать чей-либо комментарий, нажмите на красную ссылку >>> под ним; для цитирования части комментария выделите нужный текст и опять-таки нажмите на эту ссылку)
Оставьте свой комментарий
Читайте также:
- Не дожил до реюниона. Умер бас-гитарист MERCYFUL FATE Timi Hansen
- Умер Peter Hobbs из HOBBS ANGEL OF DEATH
- Умер бывший гитарист MORBID ANGEL Richard Brunelle
- Rob Zombie хоронит Капитана Сполдинга: «Он знал, что «Трое из ада», скорей всего, будут его последними съемками»
- Умер Bret Hoffmann — брутальный голос MALEVOLENT CREATION
- Умер «некрофаг» Killjoy
- Рецензия: NECROMANTIA
- Интервью с NECROMANTIA. «Я действительно принадлежу к племени вампиров»
Актуальное
Концерты в Минске
- КИПЕЛОВ с симфоническим оркестром - Суббота, 23 Ноябрь 2019
- FORNDOM, VĖLIŲ NAMAI, PRAGNAVIT, NOLUNTAS - Суббота, 23 Ноябрь 2019
- DETROIT HILLS, ASYMMETRY, WEESP - Воскресенье, 24 Ноябрь 2019
Обновления
-
Неожиданные номинанты Grammy Awards 2019 в метал-категории
-
THE HU получат высшую правительственную награду
-
Alexi Laiho о развале состава CHILDREN OF BODOM: «Могу честно признать, что почти все стычки начинались с моей подачи»
-
VILDHJARTA вернулись! На подходе альбом «Kaos 2»
-
Суперпроект SONS OF APOLLO выпускает второй альбом. «Мы отыграли 83 концерта и стали сильнее как группа»
-
Abbath взялся за старое. Латиноамериканский тур отменен
-
Смотрите, какие татуировки бьют в туре AMON AMARTH
-
В Саудовской Аравии прошел первый метал-концерт
-
LORDI выпускают «несуществующую» компиляцию «Killection»
-
Клип недели: MAYHEM «Falsified And Hated»
-
Трэшевая «тюремная» тема SEPULTURA «Isolation»
-
Бывший фронтмен QUEENSRŸCHE предлагает пожить с ним 8 дней. За деньги
-
BLIND GUARDIAN готовят к эпичной премьере: «Наслаждайтесь. И будьте готовы. Это только начало»
-
Не дожил до реюниона. Умер бас-гитарист MERCYFUL FATE Timi Hansen
-
Прощальное письмо: SLAYER, MINISTRY, PRIMUS в Роли
Комментарии
- Козьма Прутков: Да я на ютуб не ходил, а на дискогсе не написали…
- 666: Merzbow написал(а): Как бы в гольф Проскриптор не заиграл. Тоже столько лет ждать окончания трилогии… Думаю что...
- Тварь: я ошибся. он заигрался в игру престолов, т.е. фехтование. так что ждать от него имеет смысл теперь только...
- Merzbow: Тварь написал(а): Merzbow написал(а): Как бы в гольф Проскриптор не заиграл. Тоже столько лет ждать...
- Тварь: Merzbow написал(а): От Некромантии и так не слышно было ничего. А теперь и подавно(( Даолот, судя по его...
- Morion: Их братья по разуму Tengger Cavalry поинтереснее будут. Жалко, что их главный (само)убился.
- Спадар Антось: Пры ўсёй маёй пяшчотнай любові да CANDLEMASS аддаў бы прэмію DEATH ANGEL.
- Merzbow: От Некромантии и так не слышно было ничего. А теперь и подавно((
- Влад: Да что вы там все слышыте в этой сопливой беззубости под вывеской Tool???
- zzz: Ветошь написал(а): А что есть в Монголии кроме Чингисхана? Тугрики, сука, надо как нить их курс к зайчику...
- Ветошь: А что есть в Монголии кроме Чингисхана?
- metal militia: /Как ни странно… никто не пострадал/ Что, как кажется, говорит только о том, что эти...
- Ad Noctum: Влад написал(а): Ad Noctum написал(а): Farmakon Финские прогрессивщики? Финские — да, но...
В этот день родились1977 - Tobias Sammet
1980 - Tim Lambesis (AS I LAY DYING)
15 релизов ноября
Novembers Doom Nephilim Grove
Nile Vile Nilotic Rites
Sarke Gastwerso
Blind Guardian Legacy Of The Dark Lands
The Dark Element Songs The Night Sings
Strigoi Abandon All Faith
Cattle Decapitation Death Atlas
Esoteric A Phyrrhic Existence
Lindemann F & M
Avatarium The Fire I Long For
Quiet Riot Hollywood Cowboys
Cannabis Corpse Nug So Vile
Fleshcrawl Into The Catacombs Of Flesh
Agnostic Front Get Loud!
Despised Icon Purgatory
Топ-15 по просмотрам
- Готические имена
- Как научиться гроулу?
- Как научиться петь скримом?
- Топ-10. Самые дорогие гитары в мире
- BABYMETAL: безумные японские малолетки
- Самые привлекательные музыканты рок- и метал-музыки
- Судьи против «сатанистов». История Троицы из западного Мемфиса
- 10 метал-теток без грима. Ну или почти
- Дуэт КОРОЛЬ И ШУТ распался. Остался Горшок
- Пытки музыкой. «Guantanamo Greatest Hits»
- Бытовой райдер Эксла Роуза. 41 пункт!
- SATARIAL показали Краснодару аццкий секас
- История одной обложки: BATHORY «Under The Sign Of The Black Mark»
- Интервью с Артуром Беркутом. «Чувства команды, друзей у меня не было уже долгое время»
- 30 SECONDS TO MARS в Минске. Разрыв шаблонов
От Некромантии и так не слышно было ничего. А теперь и подавно((
Merzbow написал(а):
От Некромантии и так не слышно было ничего. А теперь и подавно((
Даолот, судя по его фейсбуку, подстригся и с головой в гольф ушел (или что-то в том же духе). Вот вам и ритуальная магия, вот вам и некромантия, вот вам и блэк-метал…
Тварь написал(а):
Merzbow написал(а):
Как бы в гольф Проскриптор не заиграл. Тоже столько лет ждать окончания трилогии…
я ошибся. он заигрался в игру престолов, т.е. фехтование. так что ждать от него имеет смысл теперь только джона сноу, а не новых альбомов.
Merzbow написал(а):
Как бы в гольф Проскриптор не заиграл. Тоже столько лет ждать окончания трилогии…
Думаю что после того как Проскриптор турнул трансуху из банды ему останется только сменить имя и принять шариат, иначе хуй его кто выпустит на прагрессифнам захадзе.