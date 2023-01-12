Умер Jeff BeckБлог
А вот и первая большая рок-н-ролльная потеря 2023 года: после внезапной болезни (78-летний музыкант подхватил бактериальный менингит) умер Jeff Beck, британская гитарная икона; один из тех, кто неизменно — и заслуженно — попадает в топы лучших гитаристов всех времен; тот, кто делал крутые вещи еще в 60-х, лихо жонглируя жанрами, стилями, техниками, подходами и изобретая свои собственные; музыкант из разряда рок-небожителей, на чьих наработках росли, без преувеличения, поколения.
Alice Cooper: «Eric Clapton — великий блюз-гитарист, Jimmy Page — великий рок-гитарист… Jeff Beck — великий гитарист».
Ace Frehley: «Боже мой, вчера умер Jeff Beck! Один из величайших, наиболее влиятельных блюз-рок гитаристов в истории! Молюсь за его семью и друзей… Мне повезло увидеть его (моего идола) вживую и познакомиться лично около 9 лет назад в клубе Нью-Йорка. Еще одна рок-легенда отправилась на рок-н-ролльные небеса! Покойся с миром! Я совершенно растерян и расстроен, не могу передать словами свои эмоции…»
Tony Iommi: «Шокирован новостями. Jeff был очень приятным человеком и выдающимся, легендарным, гениальным гитаристом — другого такого Джеффа Бэка у нас не будет. Его манера игры была уникальной и совершенно восхитительной. Очень будет его не хватать. RIP».
Mike Portnoy: «Убийственное известие о смерти Джеффа. Один из Величайших на все времена! Его новаторский стиль позволил создать одни из моих любимейших фьюжн-альбомов, такие как There & Back и Blow By Blow… а его концертный DVD Live at Ronnie Scott — это совершеннейший мастер-класс!»
Jimmy Page: «Его техника игры уникальна. Его фантазия безгранична. Джефф, буду скучать по тебе вместе с миллионами фанатов. Покойся с миром».
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 96
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Алкашу Эйсу должно быть очень лестно, что его ‘на помин души’ воткнуто в один ряд с заупокойными Элиса и Айомми.Есть повод налить и выпить.