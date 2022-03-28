TAYLOR HAWKINS
28.03.2022

На гастролях в Колумбии умер барабанщик FOO FIGHTERS Taylor Hawkins. Медики нашли в крови десяток наркотических веществ

Блог

Второй день в музыкальном мире стоит громкий вой: 25 марта в гостинице Боготы было найдено тело 50-летнего драммера FOO FIGHTERS Taylor Hawkins. Хоронить его взялась вся сцена, от металистов до Элтона Джона: все высказываются, посвящают песни на концертах, соболезнуют, вспоминают прекрасного человека и восхитительного музыканта, а сегодня горестным постом отметилась даже Джилл Байден. Так что траур в США стал практически государственным.

Наверное, и правда отличный был парень. Как музыкант… честно, не могу сказать, много ли сверхмастерства нужно, чтоб играть песни FOO FIGHTERS (а до поступления в команду Хокинс числился у Alanis Morissette) — однако в 2005 году британский журнал для и про барабанщиков «Rhythm» отдал Тейлору номинацию «Best Rock Drummer». Так что нет повода не верить в потерю для музыки.

Комментировать случившееся в Колумбии также взялись на государственном уровне, с заявлением мэра Боготы и представителя национального министерства здравоохранения. Хотя суть свидетельства патологоанатомов проста: Тейлор сожрал кучу наркотических средств, и в его моче токсикологи нашли все что угодно — 10 разных веществ — от следов марихуаны до опиоидов, бензодиазепинов и трициклических антидепрессантов. А полицейские, которые прибыли по вызову (в городскую скорую поступил звонок, во время которого мужчина жаловался на боль в груди) и увидели тело музыканта, сообщили, что также обнаружили в комнате пустую банку пива, открытую бутылку водки, а также белый порошок, напоминающий кокаин.

И хотя официально причина смерти еще не объявлена, есть мнение, что в томный колумбийский пятничный вечер Хокинс решил как следует погудеть. И… все. R.I.P.

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9 комментариев

  • Зануда написал(а):

    У Горла аура такая: вокруг одни наркоманы http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_bye.gif

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  • Зануда написал(а):

    *Грола

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  • Ветошь написал(а):

    Вообще сочувствую его семье и музыкантам, но при таком подходе передоз — это, скорей всего, вопрос времени. Хотя Оззи дожил же!

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  • Дед Аким написал(а):

    Потеря для группы, семьи, друзей, поклонников. Опять наркота виновата, сам Грол молодец, в Nirvana не сторчался, а сделал потом свою классную, успешную группу, и вот такой удар. Судя по отзывам Тейлор Хокинс был достойным человеком. R.I.P.

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  • Тварь написал(а):

    ну, хоть не клуб 28… http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_bye.gif

    Хоспате, эта чертова математика в капче… да не помню я, сколько 8х5! Настя! Побойся чЁрта!!!

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  • atr написал(а):

    Вот жеж у Грола дела: барабанил в одной группе — помер вокалист, стал вокалистом в другой — помер барабанщик… Just a note

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  • Vjhfre написал(а):

    Не сложно быть отличным парнем, когда ты потребляешь столько веществ, а вот когда ты трезв — попробуй быть душой компании и вообще общаться с людишками ))

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  • Виктор написал(а):

    честно не знал вообще причину смерти, но когда только услышал новость о смерти во время гастролей — то сразу же подумал про то, что обдолбались и поимели последствия так сказать…

    надо сказать что он немало лет прожил для такого образа жизни. Земля пухом.

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  • Бармалей написал(а):

    Я уже с трудом поднимаюсь на пятый этаж,а он по десять наркотиков за раз… А драммер действительно неплохой был

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