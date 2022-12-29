Рок и метал-музыканты, которых мы потеряли в 2022-м

Начинаем подведение итогов 2022-го музыкального. С невеселого списка — тех, кто остался с нами лишь в своем творчестве.

4 января после долгой болезни умер Andrzej Nowak , гитарист и основатель TSA — одной из старейших хард-роковых групп Польши TSA. Ему было 62 года.

, гитарист и основатель TSA — одной из старейших хард-роковых групп Польши TSA. Ему было 62 года. 20 января от осложнений ковида умер Michael Lee Aday, известный как Meat Loaf .

. 25 января сдался в борьбе с раком 47-летний гитарист ранних DARK TRANQUILLITY Fredrik Johansson. Он ушел из группы в 1999-м, чтобы сосредоточиться на работе и семейной жизни, и более в музыку не возвращался.

6 февраля умер 54-летний Bruce Greig , хозяин District Heights Records и Bethany Recordings, также игравший в нулевых в DYING FETUS и MISERY INDEX. Причины неизвестны.

, хозяин District Heights Records и Bethany Recordings, также игравший в нулевых в DYING FETUS и MISERY INDEX. Причины неизвестны. 10 февраля от рака умер экс-вокалист легендарного польского KAT Roman Kostrzewski в возрасте 61 года.

24 марта умер бывший вокалист швейцарской группы KNUT Didier Séverin . 51 год, причины неизвестны.

. 51 год, причины неизвестны. 25 марта передозировкой рок-мир осиротил барабанщик FOO FIGHTERS, 50-летний Taylor Hawkins.

11 апреля умер бывший басист INCANTATION и ENGORGE Ronnie Deo . 47 лет, причины неизвестны.

. 47 лет, причины неизвестны. 30 апреля умер 44-летний Gabe Serbian, гитарист THE LOCUST, бывший гитарист/драммер CATTLE DECAPITATION и вокалист DEAD CROSS.

4 мая от ковидной пневмонии скончался умер бывший басист DANZIG Howard ‘Pyro’ Kusten , 61 год.

, 61 год. 11 мая покончил с собой 41-летний фронтмен THE BLACK DAHLIA MURDER Trevor Strnad.

18 мая после тяжелой болезни умер экс-гитарист групп TURBO и AION Dominik Jokiel , 43 года.

, 43 года. 24 мая внезапно умер 44-летний фронтмен французской группы MNEMIC Guillaume Bideau . Причины неизвестны.

. Причины неизвестны. 30 мая из-за опухоли мозга скончался 53-летний финн Juha ‘Agathon’ Hintikka, известный по таким группам как GLOOMY GRIM, SOULGRIND, THY SERPENT.

3 июня в результате инфаркта умер Lohy Fabiano , 44-летний басист-вокалист брутальной бразильской бригады REBAELLIUN.

, 44-летний басист-вокалист брутальной бразильской бригады REBAELLIUN. 26 июня от инсульта скончался 45-летний Алексей Плотников , известный по группе MECHANICAL POET.

, известный по группе MECHANICAL POET. 27 июня от болезнь Лу Герига унесла 43-летнего Andrew LaBarre, экс-гитариста-вокалиста групп GHOUL и IMPALED.

5 июля не стало Manny Charlton , бывшего гитариста и основателя группы NAZARETH. Ему было 80 лет, причины родственники решили не называть.

, бывшего гитариста и основателя группы NAZARETH. Ему было 80 лет, причины родственники решили не называть. 24 июля от осложнений мотоаварии умер 58-летний экс-басист SUICIDAL TENDENCIES Bob Heathcote.

15 августа от болезни сердца умер бывший вокалист GRIM REAPER и ONSLAUGHT Steve Grimmett . Ему было 62 года.

. Ему было 62 года. 19 августа умер лидер и драммер христианской американской хэви-метал группы TOURNIQUET Ted Kirkpatrick . Ему было 62 года, причиной смерти стал идиопатический легочный фиброз (один из видов пневмонии).

. Ему было 62 года, причиной смерти стал идиопатический легочный фиброз (один из видов пневмонии). 22 августа умер Stuart Anstis , гитарист «золотого» периода CRADLE OF FILTH. Ему было 48 лет, причины неизвестны.

, гитарист «золотого» периода CRADLE OF FILTH. Ему было 48 лет, причины неизвестны. 24 августа умер 46-летний финн Matti Aikio, бывший вокалист/басист SILENTIUM. Причины неизвестны.

6 сентября умер 55-летний Dave Sherman , вокалист EARTHRIDE, бывший басист SPIRIT CARAVAN и THE OBSESSED. Причины неизвестны.

, вокалист EARTHRIDE, бывший басист SPIRIT CARAVAN и THE OBSESSED. Причины неизвестны. 14 сентября умер 47-летний David Andersson, гитарист SOILWORK и THE NIGHT FLIGHT ORCHESTRA. В некрологах друзья музыканта написали, что «его забрали у нас алкоголь и психическая болезнь».

8 октября покончил с собой 68-летний драммер ранних THE EXPLOITED Steve Roberts .

. 29 октября умер 44-летний Андрей ‘Darkut’ Марисый, автор беларуских проектов DARKUT, ДАЛIНА, бывший барабанщик OYHRA и ŠMIERCIESLAŬ. Причины неизвестны.

8 ноября в результате болезни умер легендарный Dan McCafferty, безошибочно узнаваемый голос хитов THE NAZARETH. Ему было 76 лет.

8 декабря покончил жизнь самоубийством Stian «Ben Hellion» Andreassen, бывший гитарист норвежской группы NOCTURNAL BREED. Ему было 44 года.

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