Рок и метал-музыканты, которых мы потеряли в 2022-м

Рок и метал-музыканты, которых мы потеряли в 2022-мБлог
Начинаем подведение итогов 2022-го музыкального. С невеселого списка — тех, кто остался с нами лишь в своем творчестве.
- 4 января после долгой болезни умер Andrzej Nowak, гитарист и основатель TSA — одной из старейших хард-роковых групп Польши TSA. Ему было 62 года.
- 20 января от осложнений ковида умер Michael Lee Aday, известный как Meat Loaf.
- 25 января сдался в борьбе с раком 47-летний гитарист ранних DARK TRANQUILLITY Fredrik Johansson. Он ушел из группы в 1999-м, чтобы сосредоточиться на работе и семейной жизни, и более в музыку не возвращался.
- 6 февраля умер 54-летний Bruce Greig, хозяин District Heights Records и Bethany Recordings, также игравший в нулевых в DYING FETUS и MISERY INDEX. Причины неизвестны.
- 10 февраля от рака умер экс-вокалист легендарного польского KAT Roman Kostrzewski в возрасте 61 года.
- 24 марта умер бывший вокалист швейцарской группы KNUT Didier Séverin. 51 год, причины неизвестны.
- 25 марта передозировкой рок-мир осиротил барабанщик FOO FIGHTERS, 50-летний Taylor Hawkins.
- 11 апреля умер бывший басист INCANTATION и ENGORGE Ronnie Deo. 47 лет, причины неизвестны.
- 30 апреля умер 44-летний Gabe Serbian, гитарист THE LOCUST, бывший гитарист/драммер CATTLE DECAPITATION и вокалист DEAD CROSS.
- 4 мая от ковидной пневмонии скончался умер бывший басист DANZIG Howard ‘Pyro’ Kusten, 61 год.
- 11 мая покончил с собой 41-летний фронтмен THE BLACK DAHLIA MURDER Trevor Strnad.
- 18 мая после тяжелой болезни умер экс-гитарист групп TURBO и AION Dominik Jokiel, 43 года.
- 24 мая внезапно умер 44-летний фронтмен французской группы MNEMIC Guillaume Bideau. Причины неизвестны.
- 30 мая из-за опухоли мозга скончался 53-летний финн Juha ‘Agathon’ Hintikka, известный по таким группам как GLOOMY GRIM, SOULGRIND, THY SERPENT.
- 3 июня в результате инфаркта умер Lohy Fabiano, 44-летний басист-вокалист брутальной бразильской бригады REBAELLIUN.
- 26 июня от инсульта скончался 45-летний Алексей Плотников, известный по группе MECHANICAL POET.
- 27 июня от болезнь Лу Герига унесла 43-летнего Andrew LaBarre, экс-гитариста-вокалиста групп GHOUL и IMPALED.
- 5 июля не стало Manny Charlton, бывшего гитариста и основателя группы NAZARETH. Ему было 80 лет, причины родственники решили не называть.
- 24 июля от осложнений мотоаварии умер 58-летний экс-басист SUICIDAL TENDENCIES Bob Heathcote.
- 15 августа от болезни сердца умер бывший вокалист GRIM REAPER и ONSLAUGHT Steve Grimmett. Ему было 62 года.
- 19 августа умер лидер и драммер христианской американской хэви-метал группы TOURNIQUET Ted Kirkpatrick. Ему было 62 года, причиной смерти стал идиопатический легочный фиброз (один из видов пневмонии).
- 22 августа умер Stuart Anstis, гитарист «золотого» периода CRADLE OF FILTH. Ему было 48 лет, причины неизвестны.
- 24 августа умер 46-летний финн Matti Aikio, бывший вокалист/басист SILENTIUM. Причины неизвестны.
- 6 сентября умер 55-летний Dave Sherman, вокалист EARTHRIDE, бывший басист SPIRIT CARAVAN и THE OBSESSED. Причины неизвестны.
- 14 сентября умер 47-летний David Andersson, гитарист SOILWORK и THE NIGHT FLIGHT ORCHESTRA. В некрологах друзья музыканта написали, что «его забрали у нас алкоголь и психическая болезнь».
- 8 октября покончил с собой 68-летний драммер ранних THE EXPLOITED Steve Roberts.
- 29 октября умер 44-летний Андрей ‘Darkut’ Марисый, автор беларуских проектов DARKUT, ДАЛIНА, бывший барабанщик OYHRA и ŠMIERCIESLAŬ. Причины неизвестны.
- 8 ноября в результате болезни умер легендарный Dan McCafferty, безошибочно узнаваемый голос хитов THE NAZARETH. Ему было 76 лет.
- 8 декабря покончил жизнь самоубийством Stian «Ben Hellion» Andreassen, бывший гитарист норвежской группы NOCTURNAL BREED. Ему было 44 года.
R.I.P.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 299
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Комментарии
Anastasiya:
Antonarchus написал(а):
Вот блин… сколько рок-метального народа замечательного полегло. Про Ted Kirkpatrick-а не знал, крутой мужик был. А Стиан разве в Dimmu Borgir не играл?
…
Тварь:
Там еще Тони Долан (стремный тип, по мнению Крони) высказался……
Antonarchus:
Вот блин… сколько рок-метального народа замечательного полегло. Про Ted Kirkpatrick-а не знал, крутой мужик был. А Стиан разве в Dimmu Borgir не играл?
…
RIP Mark:
https://en.wikipedia.org/wiki/Mark_Lanegan
November 25, 1964 — died February 22, 2022 (aged 57)…
Колбаска:
Александр написал(а):
Кроме шуток, в каком месте тут Type O Negative?
Негативов у них на прошлых релизах больше чем у самих негативов. Этот не слушал…
Писюн c глазами:
Петруша, если уж прямо судя по всему, так обижен здесь только ты …
Anastasiya:
Александр написал(а):
Кроме шуток, в каком месте тут Type O Negative?
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Валерий написал(а):
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Писюн с глазами:
Петр:
Валерий:
Вы хоть одну песню перевели? Подобной агрессии в текстах даже у европейских наркопанков не встретишь! Или «ценности ЮНЕСКО» ныне пересмотренны?…
https://en.wikipedia.org/wiki/Mark_Lanegan
November 25, 1964 — died February 22, 2022 (aged 57)
Вот блин… сколько рок-метального народа замечательного полегло. Про Ted Kirkpatrick-а не знал, крутой мужик был. А Стиан разве в Dimmu Borgir не играл?
Antonarchus написал(а):
Вот блин… сколько рок-метального народа замечательного полегло. Про Ted Kirkpatrick-а не знал, крутой мужик был. А Стиан разве в Dimmu Borgir не играл?
Чет не помню такого.