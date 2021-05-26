Power Trip cause of death
26.05.2021

Названа причина смерти 34-летнего вокалиста POWER TRIP Riley Gale

Блог

Riley Gale, вокалист крутой техасской трэшевой (если упрощенно; на самом деле парни замешивают огненный коктейль из разных экстрим-стилей, умудряясь звучать одновременно сурово-олдскульно и емко-современно) группы POWER TRIP, стартовавшей в 2013-м году ударным альбомом Manifest Decimation и с тех пор только лишь набиравшей обороты на мировой метал-сцене, внезапно умер 24 августа прошлого года, — о чем написали даже мажорные федеральные новостные ресурсы вроде Fox News.

Именем Гейла позже назвали библиотеку; альбомы же коллектива, Manifest Decimation и Nightmare Logic 2017 года (второй и последний на сегодняшний день) возглавили мировые стрим-чарты в категории «метал».

За прошедший год онлайн-трибюты POWER TRIP и их навсегда оставшемуся 34-летним фронтмену отыграли TRIVIUM, OBITUARY и другие — а фанаты группы, кажется, до сих пор не отошли от потери.

Fox News

Fox News

Причиной скоропостижной гибели, как следует из недавнего отчета патологоанатома, стала передозировка фентанилом — опиоидным анальгетиком, который в мире наркоманов служит заменителем героина.

Биологическое воздействие фентанила неотличимо от того, которое вызывается героином, с тем исключением, что фентанил может быть в сотни раз сильнее. Фентанил чаще всего используется для внутривенного введения, но, как и героин, может быть выкурен или принят интраназально.

В крови музыканта обнаружили следы марихуаны и фентанила, причем уровень последнего (22.5нг/мл) почти в три раза превышал считающуюся фатальной дозу (7нг/мл). С учетом того, что Гейл давно сидел на обезболивающих, смерть была признана случайной передозировкой.

R.I.P.

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