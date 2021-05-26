Названа причина смерти 34-летнего вокалиста POWER TRIP Riley Gale

Названа причина смерти 34-летнего вокалиста POWER TRIP Riley GaleБлог
Riley Gale, вокалист крутой техасской трэшевой (если упрощенно; на самом деле парни замешивают огненный коктейль из разных экстрим-стилей, умудряясь звучать одновременно сурово-олдскульно и емко-современно) группы POWER TRIP, стартовавшей в 2013-м году ударным альбомом Manifest Decimation и с тех пор только лишь набиравшей обороты на мировой метал-сцене, внезапно умер 24 августа прошлого года, — о чем написали даже мажорные федеральные новостные ресурсы вроде Fox News.
Именем Гейла позже назвали библиотеку; альбомы же коллектива, Manifest Decimation и Nightmare Logic 2017 года (второй и последний на сегодняшний день) возглавили мировые стрим-чарты в категории «метал».
За прошедший год онлайн-трибюты POWER TRIP и их навсегда оставшемуся 34-летним фронтмену отыграли TRIVIUM, OBITUARY и другие — а фанаты группы, кажется, до сих пор не отошли от потери.
Причиной скоропостижной гибели, как следует из недавнего отчета патологоанатома, стала передозировка фентанилом — опиоидным анальгетиком, который в мире наркоманов служит заменителем героина.
Биологическое воздействие фентанила неотличимо от того, которое вызывается героином, с тем исключением, что фентанил может быть в сотни раз сильнее. Фентанил чаще всего используется для внутривенного введения, но, как и героин, может быть выкурен или принят интраназально.
В крови музыканта обнаружили следы марихуаны и фентанила, причем уровень последнего (22.5нг/мл) почти в три раза превышал считающуюся фатальной дозу (7нг/мл). С учетом того, что Гейл давно сидел на обезболивающих, смерть была признана случайной передозировкой.
R.I.P.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 123
Читайте также:
- Прах Lemmy Kilmister запаяли в пули и разослали друзьям музыканта
- Умер Lars-Göran Petrov из ENTOMBED A.D.
- Умер Андрей Мэн
- Рок и метал-музыканты, которых мы потеряли в 2020-м
- Умер Alexi Laiho
- Умер бас-гитарист CYNIC Sean Malone
- Умер бас-гитарист NECROMANTIA Baron Blood
- Не дожил до реюниона. Умер бас-гитарист MERCYFUL FATE Timi Hansen
- Умер Peter Hobbs из HOBBS ANGEL OF DEATH
- Умер бывший гитарист MORBID ANGEL Richard Brunelle
Обновления
-
Названа причина смерти 34-летнего вокалиста POWER TRIP Riley Gale
-
MEGADETH выгнали David Ellefson
-
На «Евровидении» победили глэм-рокеры! Первая непопсовая победа после LORDI
-
POWERWOLF записали песню про «Чудовище из Чемодана»
-
Shawn ‘Clown’ Crahan из SLIPKNOT продает фирменный каннабис
-
Видеоинтервью с Mortiis: «От того, что делали в 1992 году, я пришел к более экстремальным вещам»
-
Металисты у власти. CHTHONIC показали live с мартовского фестиваля на 20000 человек
-
К прослушиванию немедленно: новый альбом DJEVEL «Tanker som rir natten»
-
Загнобить и уничтожить. David Ellefson из MEGADETH в эпицентре секс-скандала
-
MASSACRE против INHUMAN CONDITION. Кто на свете всех олдскульней
Добавить комментарий