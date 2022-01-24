Рок и метал-музыканты, которых мы потеряли в 2021-м

20 января наступившего года умер Meat Loaf, трибьюты которому воздают в Сети музыканты и многочисленные олдскульные рок-фанаты. Вспоминая его — давайте же сегодня помянем и тех, кто покинул мир живых 2021-м, оставшись в музыке и вечной памяти.

После нескольких лет борьбы с раком 13 января скончался Sylvain Sylvain , гитарист старой протопанк/глэм-рок группы THE NEW YORK DOLLS. Ему было 69.

, гитарист старой протопанк/глэм-рок группы THE NEW YORK DOLLS. Ему было 69. В тот же день, также от рака, умер 76-летний Tim Bogert — бас-гитарист, игравший в VANILLA FUDGE, CACTUS и THE BECK.

— бас-гитарист, игравший в VANILLA FUDGE, CACTUS и THE BECK. 29 января в возрасте 77 лет умер гитарист THE ANIMALS Hilton Valentine. Играл он в том числе и на легендарной «House Of The Rising Sun» — а также, по признанию оставшихся музыкантов группы, был тем, кто привнес в «животных» истинный дух рока. Причины смерти неизвестны.

25 февраля не стало Rich Lipscomb, гитариста-вокалиста американской группы FLESHGRIND. Ему было 52, причины не названы.

7 марта LG Petrov из ENTOMBED и ENTOMBED A.D. скончался от редкой формы рака, с которым боролся с 2020 года. Ему было 49.

из ENTOMBED и ENTOMBED A.D. скончался от редкой формы рака, с которым боролся с 2020 года. Ему было 49. 16 марта от инфаркта умер 51-летний барабанщик ANCIENT RITES Walter van Cortenberg.

18 апреля в аварии легкомоторного самолета разбился бывший бас-гитарист METALIUM, 53-летний Lars ‘Ratz’ Ranzenberger.

11 июня рак погубил вокалиста FLESHCRAWL Sven Gross . Ему было 44.

. Ему было 44. 26 июня от отказа печени умер бывший фронтмен SKID ROW, 55-летний Johnny Solinger .

. 29 июня умер 74-летний британский певец John Lawton, получивший наибольшую известность как вокалист URIAH HEEP образца 70-х.

14 июля ушел из жизни гитарист Jeff LaBar , игравший в 80-х и 90-х в CINDERELLA. Музыканту было 58 лет, причины не названы.

, игравший в 80-х и 90-х в CINDERELLA. Музыканту было 58 лет, причины не названы. 17 июля умер Robby Steinhardt , основатель, скрипач и вокалист рок-группы KANSAS. Ему был 71 год, причиной смерти явились осложнения панкреатита.

, основатель, скрипач и вокалист рок-группы KANSAS. Ему был 71 год, причиной смерти явились осложнения панкреатита. 20 июля от инфаркта скончалась 99-летняя колоритная рок-бабушка Inge Ginsberg , пережившая холокост и до последних дней рубившаяся по тяжелой музыке. Очень интересный персонаж, почитайте.

, пережившая холокост и до последних дней рубившаяся по тяжелой музыке. Очень интересный персонаж, почитайте. 26 июля умер барабанщик Joey Jordison , получивший наибольшую известность по феерической работе в SLIPKNOT. Ему было 45 лет, предположительной причиной стали осложнения давней болезни.

, получивший наибольшую известность по феерической работе в SLIPKNOT. Ему было 45 лет, предположительной причиной стали осложнения давней болезни. 28 июля от хронических болезней умер 72-летний бородач-басист Dusty Hill из ZZ TOP, игравший в команде более 50 лет.

из ZZ TOP, игравший в команде более 50 лет. 29 июля покончил с собой бывший вокалист METAL CHURCH Mike Howe. Ему было 55.

22 августа от пневмонии, вызванной COVID-19, в возрасте 62 лет умер бывший вокалист TROUBLE, а позднее группы THE SKULL Eric Wagner , принципиально отрицавший прививки и официальную медицину.

, принципиально отрицавший прививки и официальную медицину. 24 августа из-за проблем со здоровьем скончался легендарный барабанщик ROLLING STONES Charlie Watts . Ему было 80 лет.

. Ему было 80 лет. 29 августа от рака умер 78-летний барабанщик Ron Bushy, известный своим участием в IRON BUTTERFLY.

3 сентября не стало гитариста группы KATALEPSY Дмитрия Дедова. Причины смерти неизвестны.

13 октября была убита Andrea Meyer.

11 ноября ушел из жизни последний оригинальный участник рок-группы MOODY BLUES, 80-летний барабанщик Graeme Edge . У него был рак.

. У него был рак. 19 ноября в парке Осло было найдено тело 49-летнего Hank von Hell (он же Hans-Erik Dyvik Husby), бывшего фронтмена TURBONEGRO. Предположительная причина — тело артиста (посмотрите, кстати, как он лихо отжигал в свое время на сцене) не выдержало многолетних злоупотреблений разнообразными веществами.

5 декабря от рака умер 50-летний Yasutaka Kajihara из UNHOLY GRAVE.

Rest In Peace.

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