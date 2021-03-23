Прах Lemmy Kilmister запаяли в пули и разослали друзьям музыканта

Даже не верится, что со смерти Лемми прошло более пяти лет… как-то слишком надолго вышел он покурить! И вот на днях друзья музыканта получили известия с того света: в инстаграмах Riki Rachtman из Headbanger’s Ball и теннисиста Pat Cash появились фотографии пуль с надписью «Lemmy» (Пэт сфотографировал посылку, отправленную Whitfield Crane из UGLY KID JOE).

Rachtman написал: «Перед смертью Лемми попросил запечатать его прах в пули и раздать близким друзьям. И вот сегодня я получил свою пульку… после чего буквально расплакался. Спасибо, MOTORHEAD».

Решение, конечно, оригинальное — и лишь одно горько осознавать: однажды эти реликвии окажутся на eBay.

Что же касается необычных способов распорядиться своими останками, то Килмистер, конечно, не первый.

…Прах John Lennon был развеян в Центральном парке Нью-Йорка, недалеко от шикарных апартаментов Джона и Йоко (а также, соответственно, места его убийства). Пять лет спустя там же появился круг-монумент Strawberry Fields.

…Kurt Cobain завещал развеять его останки. Частично пепел рассыпали над рекой Wishkah, часть Кортни привезла в монастырь при Намгьялском институте буддийских исследований в штате Нью-Йорк, где он был благословлен и добавлен в глину для изготовления ритуальных мемориальных статуэток, часть оставила себе на память.

…Chuck Schuldiner пока не похоронен: урна с его прахом хранится у матери.

…Вдова Johnny Ramone также оставила останки у себя, а могила музыканта на кладбище Hollywood Forever пуста.

…Прах Cliff Burton музыканты METALLICA и члены семьи музыканта, собравшись в круг, разбросали по очереди над землей, которая была ему дорога: Maxwell Ranch в Калифорнии, где Клифф обожал отдыхать и тусить.

…Прах Tupac Shakur смешали с марихуаной и скурили его друзья по Outlaw Immortalz.

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