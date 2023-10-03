Наследники NECROMANTIA. Проект THE MAGUS выпускает дебютный альбом «аристократического блэк-метала»Новинки и новости
«После смерти Baron Blood The Magus решил распустить NECROMANTIA, реализовав в 2021-м финальный альбом To The Depths We Descend. Однако его личное музыкальное и мистическое путешествие на этой точке не оборвалось: внутренний огонь не прекратил горячо и ярко пылать желанием создавать мрачное, оригинальное экстремальное искусство. Так, летом 2022 The Magus решил сотворить новый проект, озаглавленный просто и доходчиво: THE MAGUS.
Необходимую формулу дополнили давние подельники: El (SOULSKINNER, ZARATUS, THOU ART LORD, PRINCIPALITY OF HELL и т.д.) на гитаре и Maelstrom (NECROMANTIA, YOTH IRIA, THOU ART LORD, PRINCIPALITY OF HELL и пр.) на барабанах, после чего началась работа над дебютным альбомом Βυσσοδομώντας (греческое слово, означает «заговор во мраке»). Он появится в конце октября 2023 — так что ожидайте искусство высшей пробы, аристократический блэк-метал и кошмары, которые воплотятся в жизнь».
Таким интро встречает официальная страничка THE MAGUS — и, в общем-то, прибавить пока нечего. Релиз стартует в канун Хэллоуина, онлайн имеется пара тем — ожиданий которые действительно не обманут.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 47
Читайте также:
- Премьера. Сингл прощального альбома NECROMANTIA «Inferno»
- На подходе дебютник YOTH IRIA «As The Flame Withers». «Мощный камбэк дуэта, который стоял у истоков андеграундной сцены»
- NECROMANTIA прекратит существование в 2020
- Умер бас-гитарист NECROMANTIA Baron Blood
- Рецензия: NECROMANTIA
- Интервью с NECROMANTIA. «Я действительно принадлежу к племени вампиров»
Обновления
-
Танец маленьких шабашей. В Британии состоялась премьера балета под музыку BLACK SABBATH
-
Цитата. Erik Turner, WARRANT: «Мы вообще по-другому себя вели в 80-х по сравнению с нынешними рокерами: угорали нон-стопом»
-
Новое видео GAEREA «Dormant» как пытка во имя искусства. «Как далеко вы готовы зайти в желании воплотить свою творческую задумку?»
-
LORDI: «Мейнстримные медиа нами больше не интересуются, и это хорошо»
-
KK’S PRIEST, Tim «Ripper» Owens: «Я был шокирован, что мне даже не позвонили от имени JUDAS PRIEST»
-
Это уже слишком! Слушаем новый альбом TESSERACT «War Of Being»
-
THY ART IS MURDER выгнали вокалиста за «трансфобию». «Сожжем всех в печи?»
-
WITHIN TEMPTATION, Sharon den Adel: «Мы не собираемся выезжать на сцену на танке»
-
Corey Taylor: «Люди об этом не знают, но мне больно даже ходить»
-
Революционная Боль. Премьера нового клипа PAIN
Комментарии
juris:
Merzbow:
einstürzende neubauten такие вещи ещё в начале 80-х делали. Они то всяко потяжелее и пошумнее будут.…
Профессор Преображенский:
Гугл-переводчик дает «дэт», но, по-моему», это лажа. «Th» — это никак не «т». Так что или дэз, или писать латиницей в оригинале.…
Дружище Христос:
Сука, и еще с апломбом таким тут учит всех, баранами величает. Ты либо жирнющий троллоло, либо полный ишак, вот даже не знаю, что из этого)…
Дружище Христос:
Александр Кавалера написал(а):
Ну сколько вас баранов еще можно учить? Нет такого стиля ДЭЗ. Сука, есть дэт и только дэт. Когда же вы начнете правильно писать бу…
Другой Александр:
Доугарались до того, что ныне покойного бывшего вокалиста изнасиловали…
Назар Василич:
Помню, в моем детстве часто крутили по mtv клипы Uncle Tom’s Cabin и Cherry Pie. Брал послушать кассету с парой альбомов, кроме этих песен слушать было нечего…
Юрий:
Настолько крутые парни , что лично мне пришлось гуглить , что это за группа вообще ))) Хотя рок музыку слушаю с начала 80х и до сих пор.
Старпёры с очередным высеором п…
Polaris:
«Раньше все были декаденты». Как хорошо, что сейчас все оптимисты. Ведь прогресс же, вать машу, и божественный позитив во все поля каждый день. «Чаму ж мне не пець? Чаму…
Александр Кавалера:
Ну сколько вас баранов еще можно учить? Нет такого стиля ДЭЗ. Сука, есть дэт и только дэт. Когда же вы начнете правильно писать буквы? Вот хотел просто пройти мимо, пр�…
Дед Аким:
Солодуха хит, не сильно знаю белорусскую эстраду, но есть ещё мощнее, группа Песняры (выступали в США успешно на гастролях, Мулявину даже Пугачёва во время других га…
Анатоль:
Нокт:
hiCliff написал(а):
Поправьте, если я ошибаюсь, уважаемые знатоки, но ведь вся суть этой пытки в попадании воды на лицо или хотя бы верхнюю часть головы. Тут же стру…
Добавить комментарий