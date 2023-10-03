The Magus
03.10.2023

Наследники NECROMANTIA. Проект THE MAGUS выпускает дебютный альбом «аристократического блэк-метала»

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«После смерти Baron Blood The Magus решил распустить NECROMANTIA, реализовав в 2021-м финальный альбом To The Depths We Descend. Однако его личное музыкальное и мистическое путешествие на этой точке не оборвалось: внутренний огонь не прекратил горячо и ярко пылать желанием создавать мрачное, оригинальное экстремальное искусство. Так, летом 2022 The Magus решил сотворить новый проект, озаглавленный просто и доходчиво: THE MAGUS.

Необходимую формулу дополнили давние подельники: El (SOULSKINNER, ZARATUS, THOU ART LORD, PRINCIPALITY OF HELL и т.д.) на гитаре и Maelstrom (NECROMANTIA, YOTH IRIA, THOU ART LORD, PRINCIPALITY OF HELL и пр.) на барабанах, после чего началась работа над дебютным альбомом Βυσσοδομώντας (греческое слово, означает «заговор во мраке»). Он появится в конце октября 2023 — так что ожидайте искусство высшей пробы, аристократический блэк-метал и кошмары, которые воплотятся в жизнь».

Таким интро встречает официальная страничка THE MAGUS — и, в общем-то, прибавить пока нечего. Релиз стартует в канун Хэллоуина, онлайн имеется пара тем — ожиданий которые действительно не обманут.

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