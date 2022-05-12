Умер 41-летний фронтмен THE BLACK DAHLIA MURDER Trevor Strnad

12.05.2022
Умер 41-летний фронтмен THE BLACK DAHLIA MURDER Trevor StrnadБлог
Внезапная и непредвиденная смерть: музыканты группы THE BLACK DAHLIA MURDER сообщили, что не стало вокалиста коллектива Trevor Strnad. (Да-да, буквально на днях мы хихикали над его видео на OnlyFans.) Ему был 41 год.
«С глубоким сожалением сообщаем, что Trevor Scott Strnad больше нет с нами. Любимый сын, брат, предводитель движухи — он нравился абсолютно всем, кому попадался на жизненном пути. Ходячая энциклопедия музыки. Дружище, писатель, мастер развлечений. В своей лирике он дарил миру причудливые истории, сотканные из хоррора и фантазий. Его жизнь была вашим шоу».
Далее, не поясняя случившегося прямо, авторы некролога поделились телефоном горячей линии по предотвращению самоубийств.
R.I.P.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 3 055
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7 комментариев
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чего то среди метал музыкантов суицида на порядки больше чем среди попсарей и электронщиков, хотя оно и понятно — нормальные люди у которых все хорошо не будут слушать искаженные визги под перегруженные гитары
Бля!!! Мне их музло с первых альбомов нравится. R.I.P.
показалось, что на фото вокалист Korn
Попсарь-анальщик 47 Ð½Ð°Ð¿Ð¸ÑÐ°Ð»(Ð°):
чего то среди метал музыкантов суицида на порядки больше чем среди попсарей и электронщиков, хотя оно и понятно — нормальные люди у которых все хорошо не будут слушать искаженные визги под перегруженные гитары
Есть страны где уровень суицида высок. Стиль музыки здесь не при чем.Покончили с собой вокалист INXS, Кейт Эмерсон, вокалист Linking park, возможно Уитни Хьюстон, внезапно умер «модный» Авиций.У них была «нормальная » музыка и материально «все было хорошо»
Попсарь-анальщик 47 написал(а):
чего то среди метал музыкантов суицида на порядки больше чем среди попсарей и электронщиков, хотя оно и понятно — нормальные люди у которых все хорошо не будут слушать искаженные визги под перегруженные гитары
Ооо… «эксперт» вылез по суицидным делам))) сам придумал сам поверил в свою чушь и решил с другими поделиться)))
Возможно тут не обошлось без значительного «вклада» дэвушки с предыдущей новости, видимо не повезло с дурой какой-то связаться. Кейт Флинт тоже по-моему из-за бывшей повесился, из-за развода.. Эххх, глупо это всё конечно, но ничего не попишешь.. ( — такое бывает
Виктор написал(а):
Возможно тут не обошлось без значительного «вклада» дэвушки с предыдущей новости, видимо не повезло с дурой какой-то связаться. Кейт Флинт тоже по-моему из-за бывшей повесился, из-за развода.. Эххх, глупо это всё конечно, но ничего не попишешь.. ( — такое бывает
Я читала про Тревора — что его сильно подкосила внезапная смерть матери, он впал в депрессию, потом запил, потом пытался завязать — в общем, все пошло как-то плохо.