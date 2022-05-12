Умер 41-летний фронтмен THE BLACK DAHLIA MURDER Trevor Strnad

Внезапная и непредвиденная смерть: музыканты группы THE BLACK DAHLIA MURDER сообщили, что не стало вокалиста коллектива Trevor Strnad. (Да-да, буквально на днях мы хихикали над его видео на OnlyFans.) Ему был 41 год.

«С глубоким сожалением сообщаем, что Trevor Scott Strnad больше нет с нами. Любимый сын, брат, предводитель движухи — он нравился абсолютно всем, кому попадался на жизненном пути. Ходячая энциклопедия музыки. Дружище, писатель, мастер развлечений. В своей лирике он дарил миру причудливые истории, сотканные из хоррора и фантазий. Его жизнь была вашим шоу».

Далее, не поясняя случившегося прямо, авторы некролога поделились телефоном горячей линии по предотвращению самоубийств.

R.I.P.

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