rest in peace
12.01.2024

Рок и метал-музыканты, которых мы потеряли в 2023-м

Блог

На днях умер James Kottak, барабанщик KINGDOM COME и некогда SCORPIONS, пребывавший на курсе реабилитации от тяжелого алкоголизма, с которым музыкант, его родственники и коллеги намучались долгие годы. Это первая крупная рок-потеря 2024-го, а сегодня… Помянем тех, кто ушел в 2023-м.

  • 1 января от сердечного приступа умер бывший гитарист OVERKILL и ANVIL Sebastian Marino в возрасте 57 лет.
  • 13 февраля скончался Tim Aymar, певший в CONTROL DENIED, PHARAOH, ряде других групп, также занимавшийся обучением вокалу. Ему было 59 лет, причина смерти неизвестна.
  • 8 марта из жизни ушла легенда калифорнийской трэш-метал сцены Jim Durkin, гитарист и один из основателей DARK ANGEL, также игравший в DREAMS OF DAMNATION. Ему было 58 лет, причина смерти неизвестна.
  • В тот же день автобус сбил еще одного трэшера, барабанщика ARTILLERY Josua Madsen. Ему было 45.
  • 22 марта от кровоизлияния в мозг умер гитарист SALIVA Wayne Swinny в возрасте 59 лет.
  • 6 апреля онкология унесла 48-летнего барабанщика THE WOUNDED Alwin Schnoing.
  • 17 мая умер экс-вокалист-басист британской хэви-метал группы TANK Algy Ward. Ему было 63, причина неизвестна.
  • 22 мая после болезни умер бывший барабанщик METAL CHURCH Kirk Arrington, 61 год.
  • 23 мая болезнь Паркинсона унесла бывшего басиста SAINT VITUS Mark Adams в возрасте 65 лет.
  • 19 июня внезапно умер гитарист модной молодой австралийской металкор-группы POLARIS Ryan Siew. Ему было 26 лет, причину смерти официально не объявили, но известно, что музыкант долгое время страдал от депрессии.
  • 26 июля не стало экс-басиста GOATWHORE James Harvey. Ему было 35 лет, причина неизвестна.
  • 24 августа ушел из жизни бывший гитарист и соавтор большинства хитов WHITSNAKE Bernie Marsden. 72 года, причиной смерти стал менингит.
  • 26 сентября в автокатастрофе погиб 46-летний Jon Kennedy, басист ранних CRADLE OF FILTH, а также экс-вокалист HECATE ENTHRONED.
  • 24 октября пневмония унесла 67-летнего барабанщика Steve Riley, известного по работе с W.A.S.P. (в середине-конце 80-х) и L.A. GUNS.
  • 29 октября от рака простаты умер 55-летний басист X JAPAN Hiroshi «Heath» Morie.
  • 17 ноября не стало певца Charlie Dominici, вокалиста дебютного альбома DREAM THEATER When Dream And Day Unite и сольного артиста. Ему было 72, причина неизвестна.
  • 30 ноября от пневмонии умер легенда британской панк и фолк-сцены Shane MacGowan в возрасте 65 лет. Один из основателей, гитарист-вокалист THE POGUES, ну и вообще интереснейший, знаковый персонаж — почитайте, если кто вдруг не знает.
  • 6 декабря умер Phil Anton, гитарист ранних NIGHTFALL. 48 лет, причина неизвестна.

R.I.P.

Количество просмотров: 317

Читайте также:

6 комментариев

  • Другой Александр написал(а):

    Ещё в августе умер Сигехиса Йокояма, основатель известной в узких кругах хардкор/панк, а позднее краст/блэк группы G.I.S.M. Интересный персонаж, известный своим экстримальным поведением на концертах и в целом буйным нравом. Прочитать про него можно здесь: http://diversion.j3qq4.org/gism.html

    >>>
  • Писюн c глазами написал(а):

    Помню, как Коттак пытался разогреть публику на очередном «прощальном» концерте Scorpions в Минске. Веселый, кажется, был мужик.

    >>>
  • Дед Аким написал(а):

    Был в Москве на Scorpions, Коттак классно зажигал, давал энергию в зал, светлая память. 7 января 2024 скончался Тони Кларкин, гитарист, идейный вдохновитель и главный автор песен британской рок-группы Magnum. R.I.P.

    >>>
  • Тварь написал(а):

    >Это первая крупная рок-потеря 2024-го
    Крупная рок-потеря января — это Тони Кларкин, Магнум. Это реально большая потеря.

    >>>
  • Дед Аким написал(а):

    Ещё в мае 2023 ушла из жизни — официальный статус королева рок-н-ролла — Тина Тернер. Это наиболее сильная потеря для мировой культуры, такие люди как Чак Берри, Барри Уайт, Дэвид Боуи, Мик Джаггер, Шер, Брайан Адамс, Род Стюарт, Стинг и другие, считали за честь выступить с ней вместе.

    >>>

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_bye.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_good.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_whistle3.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-scratch.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_wacko.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yahoo.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_heart.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-cool.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_rose.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-smile.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yes.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_cry.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_sad.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_unsure.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_wink.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_blush.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_facepalm.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-straight.gif 
 

антиспам-проверка (введите число) *