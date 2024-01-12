Рок и метал-музыканты, которых мы потеряли в 2023-м

На днях умер James Kottak, барабанщик KINGDOM COME и некогда SCORPIONS, пребывавший на курсе реабилитации от тяжелого алкоголизма, с которым музыкант, его родственники и коллеги намучались долгие годы. Это первая крупная рок-потеря 2024-го, а сегодня… Помянем тех, кто ушел в 2023-м.

1 января от сердечного приступа умер бывший гитарист OVERKILL и ANVIL Sebastian Marino в возрасте 57 лет.

13 февраля скончался Tim Aymar, певший в CONTROL DENIED, PHARAOH, ряде других групп, также занимавшийся обучением вокалу. Ему было 59 лет, причина смерти неизвестна.

8 марта из жизни ушла легенда калифорнийской трэш-метал сцены Jim Durkin , гитарист и один из основателей DARK ANGEL, также игравший в DREAMS OF DAMNATION. Ему было 58 лет, причина смерти неизвестна.

, гитарист и один из основателей DARK ANGEL, также игравший в DREAMS OF DAMNATION. Ему было 58 лет, причина смерти неизвестна. В тот же день автобус сбил еще одного трэшера, барабанщика ARTILLERY Josua Madsen . Ему было 45.

. Ему было 45. 22 марта от кровоизлияния в мозг умер гитарист SALIVA Wayne Swinny в возрасте 59 лет.

6 апреля онкология унесла 48-летнего барабанщика THE WOUNDED Alwin Schnoing.

17 мая умер экс-вокалист-басист британской хэви-метал группы TANK Algy Ward . Ему было 63, причина неизвестна.

. Ему было 63, причина неизвестна. 22 мая после болезни умер бывший барабанщик METAL CHURCH Kirk Arrington , 61 год.

, 61 год. 23 мая болезнь Паркинсона унесла бывшего басиста SAINT VITUS Mark Adams в возрасте 65 лет.

19 июня внезапно умер гитарист модной молодой австралийской металкор-группы POLARIS Ryan Siew. Ему было 26 лет, причину смерти официально не объявили, но известно, что музыкант долгое время страдал от депрессии.

26 июля не стало экс-басиста GOATWHORE James Harvey. Ему было 35 лет, причина неизвестна.

24 августа ушел из жизни бывший гитарист и соавтор большинства хитов WHITSNAKE Bernie Marsden. 72 года, причиной смерти стал менингит.

26 сентября в автокатастрофе погиб 46-летний Jon Kennedy, басист ранних CRADLE OF FILTH, а также экс-вокалист HECATE ENTHRONED.

24 октября пневмония унесла 67-летнего барабанщика Steve Riley , известного по работе с W.A.S.P. (в середине-конце 80-х) и L.A. GUNS.

, известного по работе с W.A.S.P. (в середине-конце 80-х) и L.A. GUNS. 29 октября от рака простаты умер 55-летний басист X JAPAN Hiroshi «Heath» Morie.

17 ноября не стало певца Charlie Dominici , вокалиста дебютного альбома DREAM THEATER When Dream And Day Unite и сольного артиста. Ему было 72, причина неизвестна.

, вокалиста дебютного альбома DREAM THEATER When Dream And Day Unite и сольного артиста. Ему было 72, причина неизвестна. 30 ноября от пневмонии умер легенда британской панк и фолк-сцены Shane MacGowan в возрасте 65 лет. Один из основателей, гитарист-вокалист THE POGUES, ну и вообще интереснейший, знаковый персонаж — почитайте, если кто вдруг не знает.

6 декабря умер Phil Anton, гитарист ранних NIGHTFALL. 48 лет, причина неизвестна.

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