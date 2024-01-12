Рок и метал-музыканты, которых мы потеряли в 2023-м

Рок и метал-музыканты, которых мы потеряли в 2023-мБлог
На днях умер James Kottak, барабанщик KINGDOM COME и некогда SCORPIONS, пребывавший на курсе реабилитации от тяжелого алкоголизма, с которым музыкант, его родственники и коллеги намучались долгие годы. Это первая крупная рок-потеря 2024-го, а сегодня… Помянем тех, кто ушел в 2023-м.
- 1 января от сердечного приступа умер бывший гитарист OVERKILL и ANVIL Sebastian Marino в возрасте 57 лет.
- 13 февраля скончался Tim Aymar, певший в CONTROL DENIED, PHARAOH, ряде других групп, также занимавшийся обучением вокалу. Ему было 59 лет, причина смерти неизвестна.
- 8 марта из жизни ушла легенда калифорнийской трэш-метал сцены Jim Durkin, гитарист и один из основателей DARK ANGEL, также игравший в DREAMS OF DAMNATION. Ему было 58 лет, причина смерти неизвестна.
- В тот же день автобус сбил еще одного трэшера, барабанщика ARTILLERY Josua Madsen. Ему было 45.
- 22 марта от кровоизлияния в мозг умер гитарист SALIVA Wayne Swinny в возрасте 59 лет.
- 6 апреля онкология унесла 48-летнего барабанщика THE WOUNDED Alwin Schnoing.
- 17 мая умер экс-вокалист-басист британской хэви-метал группы TANK Algy Ward. Ему было 63, причина неизвестна.
- 22 мая после болезни умер бывший барабанщик METAL CHURCH Kirk Arrington, 61 год.
- 23 мая болезнь Паркинсона унесла бывшего басиста SAINT VITUS Mark Adams в возрасте 65 лет.
- 19 июня внезапно умер гитарист модной молодой австралийской металкор-группы POLARIS Ryan Siew. Ему было 26 лет, причину смерти официально не объявили, но известно, что музыкант долгое время страдал от депрессии.
- 26 июля не стало экс-басиста GOATWHORE James Harvey. Ему было 35 лет, причина неизвестна.
- 24 августа ушел из жизни бывший гитарист и соавтор большинства хитов WHITSNAKE Bernie Marsden. 72 года, причиной смерти стал менингит.
- 26 сентября в автокатастрофе погиб 46-летний Jon Kennedy, басист ранних CRADLE OF FILTH, а также экс-вокалист HECATE ENTHRONED.
- 24 октября пневмония унесла 67-летнего барабанщика Steve Riley, известного по работе с W.A.S.P. (в середине-конце 80-х) и L.A. GUNS.
- 29 октября от рака простаты умер 55-летний басист X JAPAN Hiroshi «Heath» Morie.
- 17 ноября не стало певца Charlie Dominici, вокалиста дебютного альбома DREAM THEATER When Dream And Day Unite и сольного артиста. Ему было 72, причина неизвестна.
- 30 ноября от пневмонии умер легенда британской панк и фолк-сцены Shane MacGowan в возрасте 65 лет. Один из основателей, гитарист-вокалист THE POGUES, ну и вообще интереснейший, знаковый персонаж — почитайте, если кто вдруг не знает.
- 6 декабря умер Phil Anton, гитарист ранних NIGHTFALL. 48 лет, причина неизвестна.
R.I.P.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 317
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Рок и метал-музыканты, которых мы потеряли в 2023-м
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Комментарии
Anastasiya:
Merzbow написал(а):
Тут борцун с инопланетянами на постоянной основе появился.
Да, приезжал с ними на концерт давеча. Нормальный вр�…
Merzbow:
Тут борцун с инопланетянами на постоянной основе появился.
https://youtu.be/0OeDu5VMC6w?si=DUnw64Qr0JEqRbAN…
Дед Аким:
Ещё в мае 2023 ушла из жизни — официальный статус королева рок-н-ролла — Тина Тернер. Это наиболее сильная потеря для мировой культуры, такие люди как Чак Берри, Барри �…
Тварь:
>Это первая крупная рок-потеря 2024-го
Крупная рок-потеря января — это Тони Кларкин, Магнум. Это реально большая потеря.…
Дед Аким:
Был в Москве на Scorpions, Коттак классно зажигал, давал энергию в зал, светлая память. 7 января 2024 скончался Тони Кларкин, гитарист, идейный вдохновитель и главный автор…
Писюн c глазами:
Помню, как Коттак пытался разогреть публику на очередном «прощальном» концерте Scorpions в Минске. Веселый, кажется, был мужик.…
Другой Александр:
Ещё в августе умер Сигехиса Йокояма, основатель известной в узких кругах хардкор/панк, а позднее краст/блэк группы G.I.S.M. Интересный персонаж, известный своим экстри…
R.I.P. Van Conner:
Другой Александр:
Соглашусь с признанием сольника Till Lindemann Zunge…
А по-моему так себе. Прошлые тоже были не шедеврами, но более-менее ровными по качеству. А в этом только первая пол…
коллапес:
помню как покупал аудиокассету с the bleeding как «ооо свежие каннибалы…»
бедный майфун романтик-306…
голосовать некомпетентен, ибо многое из последнего вообще не слуша…
Ых:
Merzbow написал(а):
Created to kill)
Жаль так демо и остался.
После Created to Kill Труп Трупоед умер и разложился на две части — Fisherosity и Chris Feet Under. У обеих групп случались вс…
atr:
Green написал(а):
А как насчёт лучшей обложки….?
Butchered at Birth тут вне конкуренции должен быть…
Назар Василич:
griwski написал(а):
Назар Василич написал(а):
Ну я, конечно, извиняюсь, если не понял чего, но… в таком стиле и при такой концепции можно сделать очень интересную и …
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Van_Conner
Ещё в августе умер Сигехиса Йокояма, основатель известной в узких кругах хардкор/панк, а позднее краст/блэк группы G.I.S.M. Интересный персонаж, известный своим экстримальным поведением на концертах и в целом буйным нравом. Прочитать про него можно здесь: http://diversion.j3qq4.org/gism.html
Помню, как Коттак пытался разогреть публику на очередном «прощальном» концерте Scorpions в Минске. Веселый, кажется, был мужик.
Был в Москве на Scorpions, Коттак классно зажигал, давал энергию в зал, светлая память. 7 января 2024 скончался Тони Кларкин, гитарист, идейный вдохновитель и главный автор песен британской рок-группы Magnum. R.I.P.
>Это первая крупная рок-потеря 2024-го
Крупная рок-потеря января — это Тони Кларкин, Магнум. Это реально большая потеря.
Ещё в мае 2023 ушла из жизни — официальный статус королева рок-н-ролла — Тина Тернер. Это наиболее сильная потеря для мировой культуры, такие люди как Чак Берри, Барри Уайт, Дэвид Боуи, Мик Джаггер, Шер, Брайан Адамс, Род Стюарт, Стинг и другие, считали за честь выступить с ней вместе.