16.09.2021
Премьера. Сингл прощального альбома NECROMANTIA «Inferno»Новинки и новости
Как уже рассказывалось ранее, NECROMANTIA прощается с метал-сценой — посвящая последний альбом памяти бас-гитариста Baron Blood. По словам Магуса, работа над студийником To The Depths We Descend… уже закончена, он будет выпущен где-то осенью — а пока греки предлагают вниманию сингл «Inferno».
«Впервые после Scarlet Evil, Witching Black я совершенно доволен тем, как все получилось: музыка, звук, атмосфера — и брат Baron поддержал бы меня в этом».
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 195
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