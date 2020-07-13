13.07.2020

Убойная новинка недели: клип KATAKLYSM «The Killshot»

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За последние два альбома, Of Ghosts And Gods и Meditations, KATAKLYSM не единожды обвинили в переориентации на усредненно-качовый мелодэз — дескать, слушать-то это приятно, но куда делся заявленный фирмовый «northern hyperblast»? С годами группа, видоизменив стилистику и с тем самым словно поблекнув, лишила фэнов ошеломленных «вау», которые канадцы риф(ф)леной дэз-метал подошвой давили и впечатывали в сознание в 90-х. Однако новая тема «The Killshot», стартер сентябрьского альбома Unconquered, внушает некоторую надежду.

Тут есть мелодизм, трэш-грув, модерновость — вроде бы все, чем в нулевых KATAKLYSM и отмечен. Однако звучит это чертовски плотно, мощно, сочно и как никогда (в последние годы) тяжело, агрессивно «гипербластуя» и ломясь на сверхскоростях в «мастхэвы» 2020 сверкающим многотонным составом. Убедительно. Хорошо. Наконец-то!

Ну и клип удался.

I know the things you did
I know who you really are!
Sow the seeds of confrontation
Into the soul of annihilation
Take the steps to enter the void
A declaration of war!

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3 комментария

  • послушник написал(а):

    «»»»»»»»»Ну и клип удался.»»»»»»»»»»»»
    Бренчание на фоне развалин — как это свежо и новаторски!
    (Вот так не надо снимать клипы)

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  • Anastasiya написал(а):

    послушник написал(а):
    «»»»»»»»»Ну и клип удался.»»»»»»»»»»»»
    Бренчание на фоне развалин — как это свежо и новаторски!
    (Вот так не надо снимать клипы)
    Там целая история, съемки достойного качества, раскадровка вписывается в музыкальный ряд, почему нет?

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  • Ветошь написал(а):

    ЗвучОк годный, давно эти мужики не радовали http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yes.gif

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