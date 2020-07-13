Убойная новинка недели: клип KATAKLYSM «The Killshot»Новинки и новости
За последние два альбома, Of Ghosts And Gods и Meditations, KATAKLYSM не единожды обвинили в переориентации на усредненно-качовый мелодэз — дескать, слушать-то это приятно, но куда делся заявленный фирмовый «northern hyperblast»? С годами группа, видоизменив стилистику и с тем самым словно поблекнув, лишила фэнов ошеломленных «вау», которые канадцы риф(ф)леной дэз-метал подошвой давили и впечатывали в сознание в 90-х. Однако новая тема «The Killshot», стартер сентябрьского альбома Unconquered, внушает некоторую надежду.
Тут есть мелодизм, трэш-грув, модерновость — вроде бы все, чем в нулевых KATAKLYSM и отмечен. Однако звучит это чертовски плотно, мощно, сочно и как никогда (в последние годы) тяжело, агрессивно «гипербластуя» и ломясь на сверхскоростях в «мастхэвы» 2020 сверкающим многотонным составом. Убедительно. Хорошо. Наконец-то!
Ну и клип удался.
I know the things you did
I know who you really are!
Sow the seeds of confrontation
Into the soul of annihilation
Take the steps to enter the void
A declaration of war!
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 196
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3 комментария
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«»»»»»»»»Ну и клип удался.»»»»»»»»»»»»
Бренчание на фоне развалин — как это свежо и новаторски!
(Вот так не надо снимать клипы)
послушник написал(а):
«»»»»»»»»Ну и клип удался.»»»»»»»»»»»»
Бренчание на фоне развалин — как это свежо и новаторски!
(Вот так не надо снимать клипы)
Там целая история, съемки достойного качества, раскадровка вписывается в музыкальный ряд, почему нет?
ЗвучОк годный, давно эти мужики не радовали