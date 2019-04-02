ТОП-5 на все времена. Артур Матвеенко (DZIVIA)

Сегодня выпуск топ-5 не совсем форматный: речь пойдет не о метал-альбомах, а о саундтреках к кино и видеоиграм. Артур Матвеенко, автор языческо-оркестрованно-эпического проекта DZIVIA, погружает в фантастические миры не только в своей удивительной группе — он также сочиняет музыку для фильмов и игр. Ну и еще, в образе трубочиста, терзает саксофон и души на концертах NEBULAE COME SWEET. И, да. Также активно ведет забавный и местами похабный микроблог в твиттере. Но об этом в другой раз. Сегодня — время возвышенного.

1. Mononoke hime

Одна из моих любимых симфонических сюит, написанная одним из самых известных японских композиторов, Хисаиси Дзё, для мультфильма Хаяо Миядзаки «Принцесса Мононоке». Невероятно красивая, меланхоличная и светлая музыка. Первый раз я посмотрел этот мультфильм еще в детстве, с тех пор эта музыка не выходила у меня из головы.

2. Bloodborne

По какой-то неведомой случайности это тоже японский продукт, хотя, если не ошибаюсь, музыка к игре была написана норвежской студией. Я думаю, любой обладатель игровой консоли хоть раз слышал про серию «Souls». Она популярна в первую очередь своей сложностью. «Бладборн» — моя любимая игра серии, преимущественно из-за своей депрессивной и гнетущей атмосферы. Музыка там просто шикарна, передает весь тот гипертрофированный спектр эмоций, которые должна вызывать игра: страх, отчаяние, безумие… Благодаря точному и органичному симбиозу визуального дизайна, истории и музыки, общая картина производит действительно устрашающее впечатление. А затем, в какой-то момент, все превращается в сюрреалистический тлен. Эта музыка написана специально для того, чтобы под нее умирать. Снова и снова.

3. Ogniem i Mieczem

Музыка к этому фильму написана достаточно известным польским композитором и дирижером Кшесимиром Дембски. Это композитор «старой школы», стиль которого — по крайней мере, в этом фильме — близок к раннему классицизму и барокко. Контрапункт и полифония. В саундтреке далеко не все гармонии «мои», но мало что сравнится с темой гусарии, особенно тема гибели этой самой гусарии. В фильме есть момент, в котором крупным планом показывают насаженного поляками на кол, но еще живого казачьего посла. Его последняя фраза: «Будьте прокляты, ляхи», вкупе с идеально задающей настроение музыкой, делает этот момент одним из самых сильных в фильме.

4. Michael Nyman

Это фильм вышел в 1993 году. Он рассказывает о девушке, которая не разговаривает, а изъясняется языком жестов и игрой на пианино. Майкл Найман известен как композитор-минималист, и саундтрек в ленте получился соответствующий.

5. Paul Romero

Пол Ромеро — по-настоящему легендарный композитор, написавший музыку к серии «Героев Меча и Магии». Я знаю, что большинство людей предпочитает музыку из третьей части, однако моя любимая композиция — тема из главного меню пятой. Там в основу взята мелодия «Dies Irae», секвенция в католической мессе и одна из старейших существующих мелодий, которую до этого использовало огромное число композиторов. У меня от нее мурашки до сих пор. Хотя первый раз я услышал ее еще совсем в детстве.

Ну а теперь — главное и долго вынашивавшееся детище самого Артура: альбом группы DIZVIA Rujnuj, изданный в 2019 году. Величественность, проникновенность, вдохновенная призрачная атмосфера, пробуждающая древних духов и выстраивающая их суровые легионы у вашего изголовья. Тем, кто ложится спать — спокойного сна.