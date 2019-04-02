ТОП-5 на все времена. Артур Матвеенко (DZIVIA)

Сегодня выпуск топ-5 не совсем форматный: речь пойдет не о метал-альбомах, а о саундтреках к кино и видеоиграм. Артур Матвеенко, автор языческо-оркестрованно-эпического проекта DZIVIA, погружает в фантастические миры не только в своей удивительной группе — он также сочиняет музыку для фильмов и игр. Ну и еще, в образе трубочиста, терзает саксофон и души на концертах NEBULAE COME SWEET. И, да. Также активно ведет забавный и местами похабный микроблог в твиттере. Но об этом в другой раз. Сегодня — время возвышенного.

dzivia

Princess Mononoke1. Mononoke hime
Одна из моих любимых симфонических сюит, написанная одним из самых известных японских композиторов, Хисаиси Дзё, для мультфильма Хаяо Миядзаки «Принцесса Мононоке». Невероятно красивая, меланхоличная и светлая музыка. Первый раз я посмотрел этот мультфильм еще в детстве, с тех пор эта музыка не выходила у меня из головы.

Bloodborne game2. Bloodborne
По какой-то неведомой случайности это тоже японский продукт, хотя, если не ошибаюсь, музыка к игре была написана норвежской студией. Я думаю, любой обладатель игровой консоли хоть раз слышал про серию «Souls». Она популярна в первую очередь своей сложностью. «Бладборн» — моя любимая игра серии, преимущественно из-за своей депрессивной и гнетущей атмосферы. Музыка там просто шикарна, передает весь тот гипертрофированный спектр эмоций, которые должна вызывать игра: страх, отчаяние, безумие… Благодаря точному и органичному симбиозу визуального дизайна, истории и музыки, общая картина производит действительно устрашающее впечатление. А затем, в какой-то момент, все превращается в сюрреалистический тлен. Эта музыка написана специально для того, чтобы под нее умирать. Снова и снова.

ogniem-i-mieczem3. Ogniem i Mieczem
Музыка к этому фильму написана достаточно известным польским композитором и дирижером Кшесимиром Дембски. Это композитор «старой школы», стиль которого — по крайней мере, в этом фильме — близок к раннему классицизму и барокко. Контрапункт и полифония. В саундтреке далеко не все гармонии «мои», но мало что сравнится с темой гусарии, особенно тема гибели этой самой гусарии. В фильме есть момент, в котором крупным планом показывают насаженного поляками на кол, но еще живого казачьего посла. Его последняя фраза: «Будьте прокляты, ляхи», вкупе с идеально задающей настроение музыкой, делает этот момент одним из самых сильных в фильме.

4. Michael Nyman
Это фильм вышел в 1993 году. Он рассказывает о девушке, которая не разговаривает, а изъясняется языком жестов и игрой на пианино. Майкл Найман известен как композитор-минималист, и саундтрек в ленте получился соответствующий.

Heroes_of_Might_and_Magic_V_Cover_Art5. Paul Romero
Пол Ромеро — по-настоящему легендарный композитор, написавший музыку к серии «Героев Меча и Магии». Я знаю, что большинство людей предпочитает музыку из третьей части, однако моя любимая композиция — тема из главного меню пятой. Там в основу взята мелодия «Dies Irae», секвенция в католической мессе и одна из старейших существующих мелодий, которую до этого использовало огромное число композиторов. У меня от нее мурашки до сих пор. Хотя первый раз я услышал ее еще совсем в детстве.

Ну а теперь — главное и долго вынашивавшееся детище самого Артура: альбом группы DIZVIA Rujnuj, изданный в 2019 году. Величественность, проникновенность, вдохновенная призрачная атмосфера, пробуждающая древних духов и выстраивающая их суровые легионы у вашего изголовья. Тем, кто ложится спать — спокойного сна.

, рубрика(и): Блог

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Комментарии

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  1. Зеля 02.04.2019 в 10:39

    Никогда не понимал людей, которые загоняются по игрушкам.

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  2. Ad Noctum 02.04.2019 в 10:58

    Чувак не упомянул Акиру Ямаоку. На пересдачу автоматом!

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  3. Артур 02.04.2019 в 11:25

    Ad Noctum написал(а):
    Чувак не упомянул Акиру Ямаоку. На пересдачу автоматом!
    Он у меня далеко не в топе ¯\_(ツ)_/¯

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