ТОП-5 на все времена. Виталий ‘Larv’ Белобрицкий (PSILOCYBE LARVAE)

Как рассказывалось некоторое время назад, после большого перерыва питерская melodic doom/death группа PSILOCYBE LARVAE выпускает новый альбом — и видео на второй сингл «Inner Darkness» можно посмотреть ниже. Альбом выйдет 15 декабря в CD-формате на российском лейбле Fono Ltd. и японском Red Rivet Records, а также самиздатом на кассетах. В цифровом виде альбом будет доступен 10 декабря на всех музыкальных онлайн-сервисах — ну и следить, что как, оформить предзаказ можно тут.

В нашей же постоянной топ-5 рубрике — главный по PSILOCYBE LARVAE Виталий ‘Larv’ Белобрицкий!

Для меня этот топ-5, наверно, не только о самих альбомах и группах, но и воспоминаниях, с которыми были связана та или иная пластинка. Поэтому копну глубоко в детство.

PINK FLOYD The Wall (1979)

Для меня это топ на все времена, как и другие работы PINK FLOYD. Но именно это творение меня поразило свой глобальностью и концептуальностью, начиная от музыки, лирики, сценического шоу и заканчивая фильмом Алана Паркера. Это был крик души Уотерса, его гений сотворил шедевр… хотя и покончил с группой.

THE DOORS The Doors (1967)

Я большой фанат Джима Моррисона и THE DOORS. То, что они сделали в конце 60-х, было откровением в рок-музыке. Зловещая смесь шаманизма, психоделии и таланта Моррисона как поэта и певца меня глубоко впечатлила. А еще с Джимом у меня всегда ассоциируется образ настоящей рок-звезды.

METALLICA Ride The Lightning (1984)

Наверно, пора переходить к металу! Один из первых метал-альбомов, что я услышал и после которого стал дико котировать этих парней, а затем и весь американский треш 80-х: SLAYER, MEGADETH, ANTHRAX и т.д. Это было как глоток свежего воздуха, тяжелого и металлического. Вот тогда я и взял в руки электрическую гитару! Забавно, что услышал я этот альбом, находясь в гостях у знакомых моих родителей через стену соседской квартиры. Я прильнул ухом к розетке (так лучше слышно) и был ошеломлен игрой барабанов (ага, не смейтесь), да и в целом ритмической структурой песен. Увидев мое взволнованное лицо, с соседом быстро поговорили, и он записал мне на бобину METALLICA и SLAYER Reign In Blood. Ну и началось!

DEPECHE MODE Music For The Masses (1987)

Хотел плавно перейти к SLAYER, но тогда еще много каких жанров не получится охватить. Поэтому DEPECHE MODE Music For The Masses. Всем известна любовь металистов к данной группе, потому я не оригинален. Мне действительно очень нравится такая холодная, меланхоличная и безумно красивая музыка. Я всегда находил в ней что-то родственное, близкое по духу, также черпая вдохновение во множестве других английских коллективов 80-х, 90-х годов прошлого (ахренеть!) столетия. На наших первых репетициях я даже пел таким баритоном а-ля Дэйв Ган и Джим Моррисон под музыкальное сопровождение типа PARADISE LOST или LAKE OF TEARS. Моднейшее музло было на районе!..))

ANATHEMA Pentecost III (1995)

По логике должен быть PARADISE LOST, но все-таки ANATHEMA Pentecost III. Это было что-то новое для меня, тоже красивое, меланхоличное, но также очень тяжелое и атмосферное. После этого я погрузился в английский doom и променял американскую Big 4 на английскую Big 3: ANATHEMA, MY DYING BRIDE и PARADISE LOST.

..Эх, все же хочется еще бонусом воткнуть TIAMAT Wildhoney, сама понимаешь почему!..

