Vit Belobritsky
24.11.2021

ТОП-5 на все времена. Виталий ‘Larv’ Белобрицкий (PSILOCYBE LARVAE)

Блог

Как рассказывалось некоторое время назад, после большого перерыва питерская melodic doom/death группа PSILOCYBE LARVAE выпускает новый альбом — и видео на второй сингл «Inner Darkness» можно посмотреть ниже. Альбом выйдет 15 декабря в CD-формате на российском лейбле Fono Ltd. и японском Red Rivet Records, а также самиздатом на кассетах. В цифровом виде альбом будет доступен 10 декабря на всех музыкальных онлайн-сервисах — ну и следить, что как, оформить предзаказ можно тут.

В нашей же постоянной топ-5 рубрике — главный по PSILOCYBE LARVAE Виталий ‘Larv’ Белобрицкий!

Для меня этот топ-5, наверно, не только о самих альбомах и группах, но и воспоминаниях, с которыми были связана та или иная пластинка. Поэтому копну глубоко в детство.

Pink Floyd – The Wall 1979 4

PINK FLOYD The Wall (1979)
Для меня это топ на все времена, как и другие работы PINK FLOYD. Но именно это творение меня поразило свой глобальностью и концептуальностью, начиная от музыки, лирики, сценического шоу и заканчивая фильмом Алана Паркера. Это был крик души Уотерса, его гений сотворил шедевр… хотя и покончил с группой.

the doors

THE DOORS The Doors (1967)
Я большой фанат Джима Моррисона и THE DOORS. То, что они сделали в конце 60-х, было откровением в рок-музыке. Зловещая смесь шаманизма, психоделии и таланта Моррисона как поэта и певца меня глубоко впечатлила. А еще с Джимом у меня всегда ассоциируется образ настоящей рок-звезды.

Metallica Ride The Lightning

METALLICA Ride The Lightning (1984)
Наверно, пора переходить к металу! Один из первых метал-альбомов, что я услышал и после которого стал дико котировать этих парней, а затем и весь американский треш 80-х: SLAYER, MEGADETH, ANTHRAX и т.д. Это было как глоток свежего воздуха, тяжелого и металлического. Вот тогда я и взял в руки электрическую гитару! Забавно, что услышал я этот альбом, находясь в гостях у знакомых моих родителей через стену соседской квартиры. Я прильнул ухом к розетке (так лучше слышно) и был ошеломлен игрой барабанов (ага, не смейтесь), да и в целом ритмической структурой песен. Увидев мое взволнованное лицо, с соседом быстро поговорили, и он записал мне на бобину METALLICA и SLAYER Reign In Blood. Ну и началось!

DEPECHE MODE Music For The Masses

DEPECHE MODE Music For The Masses (1987)
Хотел плавно перейти к SLAYER, но тогда еще много каких жанров не получится охватить. Поэтому DEPECHE MODE Music For The Masses. Всем известна любовь металистов к данной группе, потому я не оригинален. Мне действительно очень нравится такая холодная, меланхоличная и безумно красивая музыка. Я всегда находил в ней что-то родственное, близкое по духу, также черпая вдохновение во множестве других английских коллективов 80-х, 90-х годов прошлого (ахренеть!) столетия. На наших первых репетициях я даже пел таким баритоном а-ля Дэйв Ган и Джим Моррисон под музыкальное сопровождение типа PARADISE LOST или LAKE OF TEARS. Моднейшее музло было на районе!..))

Аnathema band Pentecost III

ANATHEMA Pentecost III (1995)
По логике должен быть PARADISE LOST, но все-таки ANATHEMA Pentecost III. Это было что-то новое для меня, тоже красивое, меланхоличное, но также очень тяжелое и атмосферное. После этого я погрузился в английский doom и променял американскую Big 4 на английскую Big 3: ANATHEMA, MY DYING BRIDE и PARADISE LOST.

..Эх, все же хочется еще бонусом воткнуть TIAMAT Wildhoney, сама понимаешь почему!..

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