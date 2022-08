Mikael Stanne, DARK TRANQUILLITY: «10 важных альбомов моей жизни»

Журнал Metal Hammer выщемил Mikael Stanne и спросил, какие 10 релизов сильнее всего повлияли на его творческое становление. Топ получился довольно-таки любопытный.

1. GROTESQUE The Black Gate Is Closed (1989)

Я увлекся экстремальной музыкой благодаря тейп-трейдингу и чтению фэнзинов. А в 14 лет пошел с соседом по имени Shamaatae на репетицию его новой банды. Называлась она GROTESQUE и звучала просто-таки офигенно. Интенсивность, скорость материала, исполняемого на максимальной громкости, потрясли меня — как мало что потрясало до тех пор. А моей любимой темой стала «Blood Runs From The Altar» из второй демо-ленты The Black Gate Is Closed. Тем более, что я уже был фанатом по Толкиену.

2. NIHILIST Premature Autopsy (1988)

В местных фэнзинах я читал о группах из Стокгольма, и когда получалось сэкономить немного денег, покупал демо-кассеты у музыкантов, о которых узнавал из этих изданий. Альбом Premature Autopsy просто вынес мне мозг. Примочка Boss Heavy Metal-2, сырой грубый вокал — все это звучало угрожающе и безумно. И я счастлив, что увидел их в звездном составе в ноябре 88-го.

3. TIAMAT Sumerian Cry (1989)

Помню, как встретил ребят из TIAMAT после того, как они поменяли название с TREBLINKA, и они показались очень занятными. Уже тогда было понятно, что они способны создать в музыке нечто особенное, не похожее на всех, кто гнался за скоростью и дисторшном. В их звучании было нечто зловещее и странное, они отличались от всех, кого я слушал в тот период. Sumerian Cry — истинная классика, и хотя я люблю большинство записей TIAMAT, именно этот альбом привел меня в музыку Johan Edlund.

4. DISMEMBER Like An Everflowing Stream (1991)

Классика на все времена. До того, как Like An Everflowing Stream был выпущен официально, я слышал демо-ленты, записанные-перезаписанные через друзей друзей. Но когда он был реализован, с обложкой, оформлением и, наверное, лучшим продакшном в истории стокгольмского дэз-метала, я побежал и купил в тот же день. А потом в 92-м мы играли вместе на фестивале, и DISMEMBER просто ошеломили массивным концертным звучанием. Никто не мог сравниться с ними. Просто эпик!

5. MERCILESS The Awakening (1990)

Был и остается моим любимым дэз-метал альбомом. Насыщенность, мощь, стремление играть быстрее, чем это возможно физически, — все это делает его бесценным. Шикарные риффы, фантастическая вокальная работа, крутая обложка. В этом диске было — и есть — вообще все.

6. AT THE GATES Terminal Spirit Disease (1994)

На этом этапе AT THE GATES стала для меня группой-вдохновением. Мне у них нравилось все и ранее, однако плотный саунд Terminal Spirit Disease обладает особой пульсирующей энергией. А продакшн Fredrik Nordstrom установил своеобразную планку для дэз-метал звучания.

7. THE CROWN Deathrace King (2000)

Тут все сказано одним названием. Невозможно слушать этот альбом и не пожелать при этом немедленно выпить пару сотен бокалов пивка. Он безжалостен и грязен, настоящая классика!

8. MORBID ANGEL Altars Of Madness (1989)

Я впервые услышал «Chapel Of Ghouls» на би-сайде кассеты, на основной стороне которой был концерт METALLICA. Кто-то добрый вписал на би-сайд то, что считал «величайшим альбомом всех времен», и я не мог с этим не согласиться! В Altars Of Madness есть все, что я люблю в дэз-метале, а David Vincent оказал огромное влияние на меня как на вокалиста. Их живой концерт в 1990-м и вовсе перевернул все, что я знал о дэз-метале: показал, что этот жанр может нести и вбирать в себя гораздо больше, нежели скорости и брутальность.

9. ATHEIST Piece Of Time (1989)

Люблю флоридскую техно-дэз метал сцену. Песни ATHEIST сносят башню — они как будто бы рождены в иных мирах, и услышав их впервые, я многого не понял, однако ощутил, что это цепляет. Обожаю этот альбом.

10. SADUS Chemical Exposure (1988)

Сумасшествие «Twisted Face» — это нечто. Парни прыгнули выше своей головы — и слушая релиз, буквально видишь, как они играют, стоя на носочках и наклонясь чуть вперед. Фантастическая команда, к творчеству которой я возвращаюсь снова и снова.

Количество просмотров: 61