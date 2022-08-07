Mikael Stanne, DARK TRANQUILLITY: «10 важных альбомов моей жизни»Блог
Журнал Metal Hammer выщемил Mikael Stanne и спросил, какие 10 релизов сильнее всего повлияли на его творческое становление. Топ получился довольно-таки любопытный.
1. GROTESQUE The Black Gate Is Closed (1989)
Я увлекся экстремальной музыкой благодаря тейп-трейдингу и чтению фэнзинов. А в 14 лет пошел с соседом по имени Shamaatae на репетицию его новой банды. Называлась она GROTESQUE и звучала просто-таки офигенно. Интенсивность, скорость материала, исполняемого на максимальной громкости, потрясли меня — как мало что потрясало до тех пор. А моей любимой темой стала «Blood Runs From The Altar» из второй демо-ленты The Black Gate Is Closed. Тем более, что я уже был фанатом по Толкиену.
2. NIHILIST Premature Autopsy (1988)
В местных фэнзинах я читал о группах из Стокгольма, и когда получалось сэкономить немного денег, покупал демо-кассеты у музыкантов, о которых узнавал из этих изданий. Альбом Premature Autopsy просто вынес мне мозг. Примочка Boss Heavy Metal-2, сырой грубый вокал — все это звучало угрожающе и безумно. И я счастлив, что увидел их в звездном составе в ноябре 88-го.
3. TIAMAT Sumerian Cry (1989)
Помню, как встретил ребят из TIAMAT после того, как они поменяли название с TREBLINKA, и они показались очень занятными. Уже тогда было понятно, что они способны создать в музыке нечто особенное, не похожее на всех, кто гнался за скоростью и дисторшном. В их звучании было нечто зловещее и странное, они отличались от всех, кого я слушал в тот период. Sumerian Cry — истинная классика, и хотя я люблю большинство записей TIAMAT, именно этот альбом привел меня в музыку Johan Edlund.
4. DISMEMBER Like An Everflowing Stream (1991)
Классика на все времена. До того, как Like An Everflowing Stream был выпущен официально, я слышал демо-ленты, записанные-перезаписанные через друзей друзей. Но когда он был реализован, с обложкой, оформлением и, наверное, лучшим продакшном в истории стокгольмского дэз-метала, я побежал и купил в тот же день. А потом в 92-м мы играли вместе на фестивале, и DISMEMBER просто ошеломили массивным концертным звучанием. Никто не мог сравниться с ними. Просто эпик!
5. MERCILESS The Awakening (1990)
Был и остается моим любимым дэз-метал альбомом. Насыщенность, мощь, стремление играть быстрее, чем это возможно физически, — все это делает его бесценным. Шикарные риффы, фантастическая вокальная работа, крутая обложка. В этом диске было — и есть — вообще все.
6. AT THE GATES Terminal Spirit Disease (1994)
На этом этапе AT THE GATES стала для меня группой-вдохновением. Мне у них нравилось все и ранее, однако плотный саунд Terminal Spirit Disease обладает особой пульсирующей энергией. А продакшн Fredrik Nordstrom установил своеобразную планку для дэз-метал звучания.
7. THE CROWN Deathrace King (2000)
Тут все сказано одним названием. Невозможно слушать этот альбом и не пожелать при этом немедленно выпить пару сотен бокалов пивка. Он безжалостен и грязен, настоящая классика!
8. MORBID ANGEL Altars Of Madness (1989)
Я впервые услышал «Chapel Of Ghouls» на би-сайде кассеты, на основной стороне которой был концерт METALLICA. Кто-то добрый вписал на би-сайд то, что считал «величайшим альбомом всех времен», и я не мог с этим не согласиться! В Altars Of Madness есть все, что я люблю в дэз-метале, а David Vincent оказал огромное влияние на меня как на вокалиста. Их живой концерт в 1990-м и вовсе перевернул все, что я знал о дэз-метале: показал, что этот жанр может нести и вбирать в себя гораздо больше, нежели скорости и брутальность.
9. ATHEIST Piece Of Time (1989)
Люблю флоридскую техно-дэз метал сцену. Песни ATHEIST сносят башню — они как будто бы рождены в иных мирах, и услышав их впервые, я многого не понял, однако ощутил, что это цепляет. Обожаю этот альбом.
10. SADUS Chemical Exposure (1988)
Сумасшествие «Twisted Face» — это нечто. Парни прыгнули выше своей головы — и слушая релиз, буквально видишь, как они играют, стоя на носочках и наклонясь чуть вперед. Фантастическая команда, к творчеству которой я возвращаюсь снова и снова.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 61
Читайте также:
- ТОП-5 на все времена. Виталий ‘Larv’ Белобрицкий (PSILOCYBE LARVAE)
- Dani Filth: топ-5 песен, которые меня вдохновили
- Tomas Lindberg, AT THE GATES: «10 важных альбомов моей жизни»
- В DARK TRANQUILLITY остался один оригинальный участник
- Музыка на все времена: Floor Jansen из NIGHTWISH и самые важные альбомы в ее жизни
- Lars Ulrich рассказал о самых важных альбомах и группах в своей жизни
- DARK TRANQUILLITY об альбоме «Moment»: «В 2020 мы получили роскошную возможность делать по пять версий одной песни»
- Премьера: DARK TRANQUILLITY «Phantom Days»
- Cristina Scabbia, LACUNA COIL: «10 важных альбомов моей жизни»
- Tuomas Holopainen, NIGHTWISH: «10 альбомов, которые изменили мою жизнь»
Обновления
-
Mikael Stanne, DARK TRANQUILLITY: «10 важных альбомов моей жизни»
-
Клип недели: BELPHEGOR «The Devils»
-
Какие альбомы AMORPHIS ваши любимые?
-
Нужно больше оружия! Рок-фестиваль в Атланте отменили по дикой причине
-
Лучшим альбомом первого полугодия 2022 становится…
-
Традиционные ценности: SKYFORGER вернулись с темой «Lec, Eglīte»
-
Сколько стоит заполучить в песню или альбом известного музыканта?
-
BEHEMOTH показали сразу два клипа на «The Deathless Sun» (потому что первый — слишком страшный)
-
AT THE GATES расстались с гитаристом Jonas Stalhammar. Причина — сексуальный скандал
-
Полуживой, полухолодный, свежеприготовленный: слушаем новинку WITCHERY «Storm Of The Unborn»
Комментарии
- Дед Аким: Ad Noctum написал(а): VPN ( Поставил VPN, совсем другое дело стало, можно скачать то, что недоступно было…
- Дед Аким: Новинки ДДТ «Не с вами» — как будто фильм художественный посмотрел, своими мыслями по…
- послушник: первый раз в этом году на сайте и такая херня — с территории самой нэзалежной и дэмократычной не…
- atr: Пися написал(а): штош. самый говняный альбом аморфис — лучший в 2022. кризис жанра ))) Смысл в том, что Halo не…
- Дружище Христос: С Бельфегором вот какое дело: за всей их брутальностью, напористостью и антихристианской…
- Писюн с глазами: Алекс написал(а): Polaris написал(а): «Назло бабушке уши отморожу». Странно читать такое от…
- Пися: бля, это конечно очень показательно. сначала выберут, потом кричат, что говно. и, вообще, кандидаты такие себе…
- Пися: «просто надо поесть» (с)
- Пися: штош. самый говняный альбом аморфис — лучший в 2022. кризис жанра )))
- Алекс: Polaris написал(а): «Назло бабушке уши отморожу». Странно читать такое от хардкорщиков, которые ЗОЖ, Straight…
- Тварь: Если честно, какая-то белиберда и клип, и песня. Вообще, пытаюсь эту группу понять с конца 90х и все, что у…
- PitBull: Их лучшее творение — клип Impaled Upon the Tongue of Sathan. А эти видео про одержимых теток и злых…
- Metaller555: Они девку специально голодом морили для съемок?
Добавить комментарий