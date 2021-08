Tomas Lindberg, AT THE GATES: «10 важных альбомов моей жизни»

Не так давно AT THE GATES выпустили очень неплохой (и местами неожиданный: проговые настроения? саксофон? внезапно!) альбом The Nightmare Of Being, и журнал «Metal Hammer» выцепил фронтмена Tomas Lindberg, решив поговорить не о «вратарском» релизе, а об альбомах других коллективов, которые вырастили его как человека и музыканта. Смотрите, какой получился топ-10!

BATHORY Bathory (1984)

BATHORY сыграли огромную роль в истории в метала; здесь же, в Швеции, они были командой, которая распахнула врата. Не думаю, что без них в стране была б дэз-метал сцена. И пускай большинству людей группа казалась какой-то диковатой: они никогда не играли вживую, не делали фотосессий, кроме как нескольких фото Куортона, плюющегося огнем или вроде того. А мне наоборот, нравился ореол мистики. Что до альбома, то музыкально он прост — по сути, в основе то, что делали VENOM, но с дополнениями от себя.

DEATH Scream Bloody Gore (1987)

Scream Bloody Gore важен по многим причинам, но для нас, обменивавшихся андеграундными записями на кассетах в конце 80-х, он стал первым логнплеем от «своих» групп — то есть тех, за чьей работой следили еще с первых демок. Было невероятно круто наконец услышать эти песни в профессиональной записи, а виниловые пластинки, что появились следом, сделали все еще более реалистичным.

Scream Bloody Gore был и остается шаблонным альбомом для дэз-метал сцены. И мне нравится, как команда развивалась дальше: в 1990, когда зачинались AT THE GATES, появился Spiritual Healing и шла работа над Human. На наших ранних работах можно отыскать массу отсылок ко всему этому. DEATH своим примером демонстрировали, что всегда можно добиться большего; и что, имя серьезный дэз-металлический фундамент, ты одновременно можешь исследовать и другие области.

DISCHARGE Why? (1981)

У нас в Швеции дэз-метал и панк всегда шли рука об руку: мы посещали и те, и другие выступления, обменивались музыкантами, особенно на ранних стадиях. Короче говоря, слушали все, что звучало экстремально! Так что нет ничего удивительного, что ранние, скажем, трэшеры носили майки DISCHARGE или GBH; других это сподвигало искать/слушать музыку! Так что их влияние ощущается много где, даже в работах команд типа VOIVOD.

Я проникся DISCHARGE после выхода Why? и на некоторое время подвис на этом релизе, который, считаю, является образцовым для краст-хардкора.

JUDAS PRIEST Sin After Sin (1977)

Между «пристами» и «мейденами» я всегда предпочитал JUDAS PRIEST — и в числе топовых релизов на все времена остаются три их альбома периода конца 70-х: Sad Wings Of Destiny, Sin After Sin и Stained Class. И хотя более «металлический» PRIEST тоже хорош, эти диски, чуть более проговые, чем все остальное, я прямо-таки обожаю, особенно гитарные партии. Невероятно здорово исполнено это все технически, эмоционально, а Роб Хэлфорд поет, будто бог.

VOIVOD Killing Technology (1987)

Killing Technology стал для меня альбомом, который порвал шаблоны относительно того, как писать песни; как они вообще должны звучать в принципе. VOIVOD производили массу прогрессивного материала, который, вроде, не должен сильно цеплять 15-летних подростков, однако лично для меня это было как будто бы кто-то щелкнул переключателем и сказал: «Ты тоже можешь играть эту музыку».

Killing Technology доказал, что изнутри дэз-метал может быть прогрессивным, и я это усвоил. VOIVOD же навечно остались в числе любимых групп: это одни из немногих, в честь кого я сделал татуировку.

К слову, на Nightmare Of Being я впервые ощутил, что тоже могу естественным образом внедрять в музыку прогрессивные элементы, сохраняя при этом фирменный стиль AT THE GATES.



KING CRIMSON Red (1974)

С учетом музыки, которую я сам играю, ничего удивительного, что в топ попали по большей части тяжелые группы. Но выпустив материал вроде Nightmare Of Being, было бы странно не включить в список хотя бы один прог-альбом. Мы все прокручивали MAGMA и подобные банды, каждый свое — но любовь к KING CRIMSON всегда однозначно объединяла участников AT THE GATES. Мы всегда много их слушали, даже в начале 90-х.

Для металхеда Red, возможно, является одним из наиболее доступных путей в мир прогрессивной музыки: звучит он достаточно тяжело, масса риффов и мощный бас… иными словами, знакомо. И этот альбом был первым прог-релизом, которым проникся я сам: уже после него принялся слушать другие релизы KING CRIMSON и выискивать похожие на них банды.

MERCYFUL FATE Melissa (1983)

Просто скажу следующее: Melissa MERCYFUL FATE — это, возможно, лучший метал-альбом на все времена. Я утверждал это и ранее — и всегда кто-то спрашивал: «А что в нем такого особого?» Потому признаю: есть диски, которые настолько же хороши — но не обязательно лучше! Причем само по себе исполнение здесь не столько даже и металлическое — что-то скорее ближе к оккультному року.

King Diamond вложил в этот альбом всю душу; с годами он научился мастерки управлять своим голосом, но мне больше нравятся именно ранние пластинки, когда он звучит натурально и сыро, с чувством, присущим соул-музыке или блюзу. Я знаю эту пластинку от начала и до конца, она была букварем моего музыкального становления.

METALLICA Master Of Puppets (1986)

Master Of Puppets — безупречный альбом, придраться в нем не к чему. А также лучший альбом METALLICA, совершеннейшая классика группы.

Когда AT THE GATES записывают что-то новое, мы, бывает, переслушиваем Master Of Puppets, просто чтобы проверить себя. Насколько сами мы близки к идеалу, штырит ли так же, настолько ли грамотно выстроены песни, соблюдена ли динамика.

Когда вышел этот альбом, нам было по 14 лет — максимально подходящий, считаю, возраст! И у каждого была своя кассета с Master Of Puppets — 60-минутка, так как одной стороны обычной 90-минутки не хватало — и мы просто ходили по округе с магнитофонами и бесконечно его переслушивали. Рождение гетеборгской метал-сцены, хехе!

POSSESSED Seven Churches (1985)

Выше я называл Scream Bloody Gore первым андеграундным дэз-метал альбомом, но официально первым жанровым был, наверное, Seven Churches, в том числе благодаря наличию песни «Death Metal».

Jeff Becerra как вокалист оказал на меня огромное влияние. Например, едва начав погружаться в тяжелую музыку, я орал в своей спальне, подражая дэзовым вокалистам, — особенно ценя в исполнении сырость и дикость. Но Джефф был другим — например, он артикулировал каждое слово. С одной стороны, ревел, будто посланец ада, а с другой, почти всегда возможно было разобрать лирику. Так что считайте меня старпером, но с тех пор именно этого я ожидаю от дэз-металлических вокалистов.

SLAYER Haunting The Chapel (1984)

До сих пор мой любимый «слееровский» альбом и период. С одной стороны, мне нравится Show No Mercy: классический метал, сыгранный в скоростном, чуть припанкованном режиме. В Show No Mercy сильно угадывается влияние JUDAS PRIEST, просто SLAYER звучат куда бронебойнее. А потом получаете Hell Awaits — уже куда более сложный, по риффажу почти дэзовый, что ли. Так вот, что подкупает меня лично в Haunting The Chapel — это удивительная смесь обоих подходов, того и другого. Для меня это хрестоматийный SLAYER, все, что я в них люблю, в идеальной трехпесенной упаковке.

