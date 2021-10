Dani Filth: топ-5 песен, которые меня вдохновили

Через 11 дней официально стартует новый полноформатник CRADLE OF FILTH Existence Is Futile, и по этому поводу — топ-5 песен всех эпох и времен от Дэни Филса. Не своих (из числа песен, к которым он сам приложил голос и руку, мужчина отмечал «Her Ghost In The Fog», «From The Cradle To Enslave», «Babylon A.D.», «Nymphetamine (Fix)» понятно кого и «Hitchcock Blonde» DEVILMENT — однако топ составлялся довольно давно, и приоритеты относительно своего творчества могли поменяться. То ли дело — вечная классика!).

SLAYER «Angel Of Death» (1986)

Вопль, с которого начинается тема, побудил меня научиться петь скримом. Я стал обладателем копии Reign In Blood раньше, чем все мои друзья; по сути, попросил пластинку на рождество. Он, Beyond The Gates POSSESSED и Darkness Descends DARK ANGEL — все вышло примерно в то же время и стало моей подарочной троицей. Не знаю, как у мамы получилось со «слеером», но моя пластинка приехала на два месяца раньше, чем всем остальным! И когда раздался тот самый вопль, башню просто снесло. Офигенный альбом!

John Williams «The Imperial March» (1980)

Хотел бы я быть его автором. Просто великолепно! Я всегда мечтал записать свой саундтрек. Этот же настолько хорош, что хотел бы, чтобы он звучал на моих похоронах. Играет музыка и, знаете, отряд штурмовиков поднимает гроб ввысь — к ожидающему в небе Звездному Разрушителю.

Jeff Wayne «The Eve Of The War» (1978)

Когда я называю эту тему, всякий раз народ смотрит недоуменно: «чего-чего?» Но я действительно люблю «The Eve Of The War» из мюзикла «Война миров» от Jeff Wayne. Это мой любимый альбом. Однажды я попал к Джеффу домой — предполагалось, что встреча займет полчаса, однако я целый день угнетал его своими восторгами — как же сильно обожаю этот релиз! Тогда он искал певца на партию Phil Lynott, и хотел, чтоб ее спел рок-музыкант. Я, конечно, не подходил для подобной работы — в конце концов, тогда я шатался с дредлоками — однако все равно приперся на прослушивание. А так же чтобы просто побродить по его дому. Впрочем, как сказать дом… целое поместье! Он был гигантским. Знаете, там даже был разобранный на части трипод — и я все думал, вот бы круто установить его над воротами, чтобы каждый посетитель под ним проезжал.

IRON MAIDEN «Hallowed Be Thy Name» (1982)

Мы сделали на нее кавер, и он получился неплохо, — но, конечно, я бы просто хотел быть автором оригинала. Чистейшая классика. Знаете, я как-то достал вип-билеты на концерт IM, когда они играли целиком A Matter Of Life And Death, — и пришлось пережидать весь этот альбом, пока не зазвучало что-либо приемлемое! Затем они сыграли еще пять или шесть песен, время истекало, и народ собрался уходить… Но! Оставалась еще одна вещь, и это была «Hallowed Be Thy Name»!!! Просто ВАУ!!! Семь с половиной минут! Чудо. И просто ужас, что я мог бы свалить и пропустить ее, промучившись столько времени под A Matter Of Life And Death.

Michael Jackson «Thriller» (1982)

Ох, сочини я «Thriller», я бы стал мульти-. мульти-, мультимиллиардером, автором величайшей песни всех времен. А еще был бы крутецким танцором.

