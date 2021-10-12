Dani Filth: топ-5 песен, которые меня вдохновили

Dani Filth: топ-5 песен, которые меня вдохновилиБлог
Через 11 дней официально стартует новый полноформатник CRADLE OF FILTH Existence Is Futile, и по этому поводу — топ-5 песен всех эпох и времен от Дэни Филса. Не своих (из числа песен, к которым он сам приложил голос и руку, мужчина отмечал «Her Ghost In The Fog», «From The Cradle To Enslave», «Babylon A.D.», «Nymphetamine (Fix)» понятно кого и «Hitchcock Blonde» DEVILMENT — однако топ составлялся довольно давно, и приоритеты относительно своего творчества могли поменяться. То ли дело — вечная классика!).
SLAYER «Angel Of Death» (1986)
Вопль, с которого начинается тема, побудил меня научиться петь скримом. Я стал обладателем копии Reign In Blood раньше, чем все мои друзья; по сути, попросил пластинку на рождество. Он, Beyond The Gates POSSESSED и Darkness Descends DARK ANGEL — все вышло примерно в то же время и стало моей подарочной троицей. Не знаю, как у мамы получилось со «слеером», но моя пластинка приехала на два месяца раньше, чем всем остальным! И когда раздался тот самый вопль, башню просто снесло. Офигенный альбом!
John Williams «The Imperial March» (1980)
Хотел бы я быть его автором. Просто великолепно! Я всегда мечтал записать свой саундтрек. Этот же настолько хорош, что хотел бы, чтобы он звучал на моих похоронах. Играет музыка и, знаете, отряд штурмовиков поднимает гроб ввысь — к ожидающему в небе Звездному Разрушителю.
Jeff Wayne «The Eve Of The War» (1978)
Когда я называю эту тему, всякий раз народ смотрит недоуменно: «чего-чего?» Но я действительно люблю «The Eve Of The War» из мюзикла «Война миров» от Jeff Wayne. Это мой любимый альбом. Однажды я попал к Джеффу домой — предполагалось, что встреча займет полчаса, однако я целый день угнетал его своими восторгами — как же сильно обожаю этот релиз! Тогда он искал певца на партию Phil Lynott, и хотел, чтоб ее спел рок-музыкант. Я, конечно, не подходил для подобной работы — в конце концов, тогда я шатался с дредлоками — однако все равно приперся на прослушивание. А так же чтобы просто побродить по его дому. Впрочем, как сказать дом… целое поместье! Он был гигантским. Знаете, там даже был разобранный на части трипод — и я все думал, вот бы круто установить его над воротами, чтобы каждый посетитель под ним проезжал.
IRON MAIDEN «Hallowed Be Thy Name» (1982)
Мы сделали на нее кавер, и он получился неплохо, — но, конечно, я бы просто хотел быть автором оригинала. Чистейшая классика. Знаете, я как-то достал вип-билеты на концерт IM, когда они играли целиком A Matter Of Life And Death, — и пришлось пережидать весь этот альбом, пока не зазвучало что-либо приемлемое! Затем они сыграли еще пять или шесть песен, время истекало, и народ собрался уходить… Но! Оставалась еще одна вещь, и это была «Hallowed Be Thy Name»!!! Просто ВАУ!!! Семь с половиной минут! Чудо. И просто ужас, что я мог бы свалить и пропустить ее, промучившись столько времени под A Matter Of Life And Death.
Michael Jackson «Thriller» (1982)
Ох, сочини я «Thriller», я бы стал мульти-. мульти-, мультимиллиардером, автором величайшей песни всех времен. А еще был бы крутецким танцором.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 129
Читайте также:
- Tomas Lindberg, AT THE GATES: «10 важных альбомов моей жизни»
- CRADLE OF FILTH показали «Crawling King Chaos»: тринадцатый — счастливый?
- Летом на экраны выходит оккультный ужастик «Baphomet» с участием Dani Filth
- Музыка на все времена: Floor Jansen из NIGHTWISH и самые важные альбомы в ее жизни
- CRADLE OF FILTH подводят итоги года: «Мы записали просто убийственный альбом»
- Lars Ulrich рассказал о самых важных альбомах и группах в своей жизни
- Cristina Scabbia, LACUNA COIL: «10 важных альбомов моей жизни»
- Tuomas Holopainen, NIGHTWISH: «10 альбомов, которые изменили мою жизнь»
- CRADLE OF FILTH расстались с Lindsay Schoolcraft
- Zakk Wylde: десять альбомов, которые изменили мою жизнь
Обновления
-
Dani Filth: топ-5 песен, которые меня вдохновили
-
Peter Tagtgren: «Если бы LINDEMANN продолжился, мы могли б стать одной из величайших групп мира»
-
Премьера: новый альбом TRIVIUM «In The Court Of The Dragon»
-
Слишком поздно умирать молодыми. Концерты GUNS N’ ROSES, Ace Frehley, ALICE COOPER в Северной Каролине
-
Richie Faulkner из JUDAS PRIEST во время исполнения «Painkiller» пережил разрыв аорты
-
Краудфандинг: вокалисту AGNOSTIC FRONT Roger Miret нужна помощь в лечении от рака
-
Исследователи: кокаин и MDMA, обнаруженные в реке после фестиваля Glastonbury, угрожают природе
-
Rob Halford снялся в забавных рекламных роликах страховой компании
-
Репортаж: крупнейший американский рок-фестиваль Louder Than Life c четырьмя часами METALLICA!
-
Стоит послушать: новая тема VOLBEAT «Shotgun Blues»
Комментарии
- Anastasiya: Деро сначала обрел бога, а потом стал видеть вокруг себя мировые заговоры (ковид, вакцины, выборы и т.д.)…
- Семён: 30 сентября 2021 г. солист группы Деро ушел из Oomph! Для меня лично это трагедия. Ребята сказали, что ищут…
- Morbid_ua: > линднманка стал кремлёвским подсосом что даже петька тагрен сбежал Линдеманн обезумел, Тэгтгрен — вы…
- 123: линднманка стал кремлёвским подсосом что даже петька тагрен сбежал
- Postoronnim W.: Дружище Христос написал(а): Я какой-то неправильный русский? Дружище Христос, разве ты не еврей?
- Zxcv: Видимо, деньги произошли
- Костя: Интересно, что же произошло…?
- Дед Аким: Отличный альбомГод получается урожайным, много хорошего вышло и ещё что-то выйдет, 7 альбомов среди ста…
- Дед Аким: Все группы классика рока, прямо бальзам на душу, замечательный репортаж
- Дед Аким: Три новых альбома Кипелов — Часы Судного дня (2021) (Heavy Metal), может нравиться или нет, но этого…
- Дед Аким: Третья известная группа из представителей ню-метала-рока. Первые две: Limp Bizkit и Linkin Park уже…
- Дружище Христос: Дмитро написал(а): DREAMER написал(а): Ой, не разглядел сослепу что это хохлы. Ничего. Русня вся…
- Дмитро: DREAMER написал(а): Ой, не разглядел сослепу что это хохлы. Ничего. Русня вся слепая от стекломоя)))
Добавить комментарий