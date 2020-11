Lars Ulrich рассказал о самых важных альбомах и группах в своей жизни

«The Soundtrack Of My Life» — озаглавил Classic Rock материал, в котором Lars Ulrich выбирал ключевые мелодии и ритмы разнообразных моментов своей жизни. Так… что же заводит старину Ларса?

Первая музыка, что я слушал

Когда я был маленьким, отец ставил много джаза – Coltrane, Miles, Dexter Gordon, Ornette Coleman – и немножечко рока: Jimi Hendrix, THE ROLLING STONES, THE DOORS. По датскому же радио, которое я слушал, крутили в основном британскую музыку, и в начале 70-х это был большею частью глэм.

Первая тема, которую сыграл вживую

Она называлась «Hit The Lights», исполнялась группой под названием METALLICA в 1982 году в «Radio City» города Анахейм в Калифорнии. Это вообще единственная группа, с которой я когда-либо выступал — а песня была первой из написанных мной в соавторстве с Джеймсом.

Лучший альбом, что я записал

Меньше всего у меня вопросов к Hardwired… To Self-Destruct — он по-прежнему отлично отражает мое мироощущение на настоящий момент.

Худший альбом, что я записал

Шок! Мы никогда не записывали плохих альбомов. Нет, честно, я не воспринимаю ни один из них как ошибку или вроде того.

Лучшая группа, когда-либо виденная вживую

MOTÖRHEAD, AC/DC, RAGE AGAINST THE MACHINE, DEEP PURPLE, THIN LIZZY. Не могу выбрать кто лучше, могу лишь сказать, что мне повезло увидеть всех их на ранних стадиях музыкальной карьеры.

Крутейший вокалист

Bon Scott! Он был крутейшим фронтменом на все времена, в плане вокальной подачи, смысловых текстовых парафраз, сценической харизмы. Ранние записи AC/DC: Dirty Deeds Done Dirt Cheap, Let There Be Rock, Powerage, Highway To Hell – просто, сука, бессмертны.

Гитарный герой

Ritchie Blackmore. Первым концертом, на который я попал в свой жизни, стало выступление DEEP PURPLE. Мне было девять лет. Но и сейчас, стоит закрыть глаза, я по-прежнему ясно вижу, как Ричи берет свой черно-белый «Stratocaster» и играет на нем — то ногой, то прижимая струны к динамику. Это все меня по-настоящему впечатлило, и, думаю, именно он является гитарным героем своего поколения — а также образцовым гитарным героем для меня лично.

Композитор

Noel Gallagher. Знаете, самая сложная вещь на свете (поверьте мне, это я говорю как человек в теме) — написать простую песню. Чем короче и проще, чем труднее. И великие простые вещи OASIS – «Wonderwall», «Live Forever», «Supersonic» – когда их исполняет один Ноэл, только лишь вокал и гитара, способны перевернуть все нутро в те моменты, когда ты уязвим и душой оголен.

Величайший альбом всех времен

Перечислю в произвольном порядке. Made In Japan DEEP PURPLE, Lightning To The Nations DIAMOND HEAD, No Sleep ’Til Hammersmith MOTÖRHEAD, Definitely Maybe OASIS и дебютник RAGE AGAINST THE MACHINE. Все они для меня вечные, вневременные — а какой лучше, я выбираю по-разному, в зависимости от настроения. В последний год это, наверное, все-таки RAGE AGAINST THE MACHINE.

Рок-гимн

«Smoke On The Water». Не знаю, что нового я могу сказать об этой песне. Но для меня лично невероятным опытом был концерт в Сан-Франциско, лет пятнадцать тому, где выступал Ian Gillan, и у меня получилось исполнить с ним «Smoke On The Water» на сцене. Это было трындец нереальное чувство для парня, который вырос в комнате, увешанной постерами DEEP PURPLE.

Песня, под которую хочется плакать

При подходящем настроении за душу берут нетленные вещи Simon & Garfunkel: «The Sound Of Silence», «Scarborough Fair». И кстати о Саймоне. У его жены Edie Brickell был альбом Shooting Rubberbands At The Stars, а в нем песня «Air Of December», от которой также хочется прослезиться.

Музыка для субботней вечеринки

STEREO MCs Connected. Это, блин, гениальный альбом. Каждая песня колбасит, под каждую хочется прыгать.

Музыка для романтических порывов

Я скажу, но не буду вдаваться в детали, просто придумайте что хотите. У меня с женой совершенно особенное отношение к первому альбому MONTROSE.

Песня, которую хочу услышать на своих похоронах

«Killing In The Name» RAGE AGAINST THE MACHINE. «Fuck you, I won’t do what you tell me!» Хотя, если честно, не знаю, отражает ли мою жизнь эта песня. Еще я мог бы назвать «Supersonic» OASIS или «Am I Evil?» DIAMOND HEAD. А может, «Return Of The Vampire» MERCYFUL FATE. Это старая классическая тема, на которой я играл, когда ее перезаписывали в 93-м, так что, возможно, именно «Return Of The Vampire» неким странным образом вернет меня из загробной жизни.

