Ihsahn: «10 альбомов, которые изменили мою жизнь»

Ihsahn в настоящий момент трудится над записью очередного альбома — а пока суть да дело, предлагаю почитать о музыке, которую сам маэстро считает главной в своей жизни. 10 альбомов… и там, конечно, не только метал!

IRON MAIDEN Seventh Son Of A Seventh Son (1988)

Отец меня взял на концерт «мейденов» в туре Seventh Son Of A Seventh Son. Мне было 13. К тому моменту я уже играл на гитаре (начал с десяти лет) и считал, что это весело, — однако увидев, как Брюс выскакивает на сцену, взрывается пиротехника и все это вот, — с тех пор никакого «плана Б» на будущее у меня не появлялось вовсе.

Seventh Son Of A Seventh Son стал одним из переломных моментов. Помимо прочего, он перевернул все, что я знал о тяжелых гитарах — и благодаря ему по сей день я всегда сочиняю музыку для двойных гитар. Это образцовый альбом, со сменой темпов и настроений, а также длинной эпической вещью.

Помню, когда стартовала волна норвежского блэка, с поджогами церквей и прочим, у Nicko McBrain в интервью спросили, что он обо всем этом думает. Тот ответил, типа, «кучка дрочил»! А я подумал: «Вау! Нико в курсе, что мы существуем». Потом, много лет спустя, довелось пожать ему руку на награждениях Metal Hammer. Думаете, я представился и сказал, кто я и откуда? Нет.

JUDAS PRIEST Sad Wings Of Destiny (1976)

Долгое время я считал, что Painkiller — мой фаворит «пристовской» дискографии. Просто хотя бы потому, что титульная вещь вывела тогдашний хэви-метал на новый уровень тяжести. А потом услышал Sad Wings Of Destiny и просто обалдел. Это очень богатый альбом. На нем есть и «The Reaper», и «Victim Of Changes», и прогрессивные элементы, и что-то в духе ранних QUEEN, и более мягкие темы. Для меня это невероятный источник вдохновения — а также удивления, что одна и та же группа могла одновременно играть Sad Wings Of Destiny и Painkiller.

METALLICA Master Of Puppets (1986)

Столп, что еще сказать. У меня этот альбом оказался неожиданно: кузен принес на кассете. Больше никакой инфы, просто надпись «Metallica – Master Of Puppets». Интернета тогда не было, музыкальные журналы тоже не доходили, так что я понятия не имел, что за банда. Не видел ни их фотографий, ни обложки альбома.

Просто была музыка, не похожая ни на что, что я слушал ранее. Я крутил запись снова и снова, запомнив песни настолько, что когда впоследствии, в будущем, они попадались где-то еще, вспоминал буквально до запахов время и обстоятельства, при которых упоенно вникал в Master Of Puppets. С традиционного хэви я переключился на это. И примерно же в это время (нам было около 13-ти) начал играть совместно с Samoth.

MORBID ANGEL Altars Of Madness (1989)

Веха в истории экстрим-метала. Для меня David Vincent — идеальный вокалист в том, что касается дэз-метала. Настолько выразительный, настолько внушительный в своей манере — он делает гораздо больше, нежели просто гроул. Он неподражаем. Лирика и манера исполнения поражают и запоминаются с первого же прослушивания — ты беспрекословно веришь всему, что он поет.

В 14 лет у меня была группа EMBRYONIC, в которой я записывал свои первые дэз-металлические вещи. Так красиво рычать, конечно, не выходило — я просто старался делать это как можно более громко.

BATHORY Blood Fire Death (1988)

Главный блэк-метал альбом для меня, а Quorthon — единственный блэковый вокалист, оказавший влияние на мое становление. Если брать выражение агрессии, то дэз-метал, при всех своих плюсах, достаточно одномерен. В блэке же всего больше: помимо экстремальности и агрессивности, в нем есть какая-то глубинная хрупкость.

Послушайте BATHORY. Как Quorthon срывается с экстрим-вокалов на свой обычный голос. Крики отчаяния. В блэк-метале ты, с одной стороны, можешь выразить крайнюю озлобленность и отчужденность, а с другой, артикулировать опустошительный экзистенциальный кризис. В Blood Fire Death есть это все. Плюс фоновые клавишные и хоры, которые придали музыке шведов элементы величественности.

Diamanda Galas Plague Mass (1991)

Diamanda Galas начинала как экспериментальная артистка, и поначалу ее творчество было сплошь вокальным, украшенным спецэффектами. Вопли, свободные формы, импрессионистический подход к поэзии и перфомансам. Plague Mass — живой альбом, который она записала в соборе, и у меня он долгое время звучал на повторе.

Я слушал его ночь напролет. А когда начинал засыпать, вскакивал и переворачивал пластинку. В ее голосе столько же блэк-металлических ощущений, как в любом альбоме BATHORY. И слушая ее, понимаешь, что black metal — это не столько звук или настройка гитар. Это скорее чувство, отношение, подход — во всяком случае, так в моем восприятии.

Я был на ее шоу в Осло. На мероприятие собралась самая странная публика из всех возможных. С одной стороны, Plague Mass был в известном смысле политическим альбомом — он посвящен жертвам эпидемии СПИДа в 80-х, — поэтому подтянул на концерт всю местную гей-, лесби- и транс-тусовку. С другой стороны, собрались все норвежские блэкера — ибо Diamanda Galas мрачна как сатана, а ее первый диск назывался Litanies Of Satan. Она стояла на сцене, в черном и при свечах, обливаясь кровью. И это было мощнейше.

Jerry Goldsmith The Omen OST (1976)

Один из самых зловещих саундтреков на все времена. Оркестровая диссонантная музыка, массивный хор, исполняющий «Ava Satanas», — все это невероятно коррелировало с тем, что я слушал из метала. И фильм хороший — с одной стороны, он пугает тем, что среди людей затесался монстр; с другой — тем, что «плохой парень» вроде бы и не монстр вовсе. Картина крутится вокруг этой таинственной дилеммы. Так же, впрочем, дело обстоит и на метал-сцене, и в политике всех времен: правда ли «плохие парни» так плохи? А может, что-то не так и с внешне хорошими?

Prince & The New Power Generation The Love Symbol Album (1992)

Prince — артист, которого я для себя открыл в зрелом возрасте. Безусловно, нравится его Purple Rain, но не только. Есть у Принса и более интересные вещи, более экспериментального порядка. Скажем, на The Love Symbol Album есть «My Name Is Prince» и «Sexy MF». И много чего еще — настолько разнообразного, что не могло меня не зацепить. А еще у него потрясающие гитары — настолько ошеломительные, что, будучи гитаристом, я не всегда понимаю, что он делает.

Очень грустно, что его больше нет — как и Michael Jackson, это был особенный артист, особенный человек, который вроде бы притворялся обычным и нормальным, но все понимали, что это не так. Они были какими-то другими, и таких персонажей осталось очень немного.

RADIOHEAD Kid A (2000)

Люблю OK Computer — это, вне сомнений, одна из самых совершенных пластинок в инди-музыке. Она стала крайне популярной — а RADIOHEAD затем взяли и перевернули все с ног на голову, выпустив электронный альбом. Не потеряв при этом, однако, фирменного саунда RADIOHEAD. И мне это, сама идея «перевертыша», кажется крайне любопытной. Мне импонирует мысль быть хамелеоном от музыки, как те же RADIOHEAD или David Bowie. И в своем творчестве я не стараюсь звучать как кто-то другой… скорей, хочу делать свое дело — но каждый раз в новой форме.

Scott Walker Boy Child: The Best Of Scott Walker 1967-1970 (1990)

С творчеством Scott Walker меня познакомил Mikael Akerfeldt из OPETH, и я начал с более позднего, экспериментального периода. А затем постепенно продолжил углубляться, слушать ранние релизы, погружаясь в эту дивную прекрасную музыку. Мне нравится звук и текстура; нравится, как богатый крунерский голос, переплетаясь с сладостными звуками оркестра, поет о мрачных вещах. Такие записи не имеют ни времени, ни срока годности.

Количество просмотров: 322

3 комментария