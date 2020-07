Tuomas Holopainen, NIGHTWISH: «10 альбомов, которые изменили мою жизнь»

«Найтвишевский» главнюк Tuomas Holopainen поделился давеча с журналом «Metal Hammer» списком альбомов на все времена. То, без чего он, возможно бы, стал читать рэп. Или ушел работать сварщиком на завод.

KISS Asylum (1985)

Это был первый альбом, который я купил в своей жизни. Кассету. Дело было в середине 80-х, как раз, когда этот релиз вышел. На самом деле, я тогда вообще не слушал ни рок, ни метал, не был в теме. И, закономерно, альбом сразу не очень понравился. По большому счету, я приобрел его в подражание старшему брату: он любил такую музыку, а я хотел быть как он.

TIAMAT Wildhoney (1994)

Этот альбом входит не то что в десятку — в топ-5 любимых на все времена. Оформление, артворк — не только обложка, но и буклет, все — идеально подходящее воздушному настроению диска. Он фантастический, во всем, во всех измерениях.

PANTERA Vulgar Display Of Power (1992)

В списке непременно должен быть альбом PANTERA — и мне непросто выбрать между Cowboys From Hell и Vulgar Display Of Power. Наверное, все-таки Vulgar важнее — ведь там есть тема «Mouth For War», в которой можно услышать лучший гитарный рифф, написанный когда-либо кем-либо.

VANGELIS 1492: Conquest Of Paradise (саундтрек, 1992)

Если меня сошлют на необитаемый остров до конца жизни и разрешат взять с собой музыку, я возьму этот альбом. В нем нет ни единого скучного момента. Говорил о нем недавно, кстати, с Ричардом Докинзом — для него это тоже идеальный альбом для уединения на островах. Забавно, что он нас с ним роднит.

Howard Blake The Snowman (1982)

На моих похоронах я б, наверное, хотел, чтоб прозвучала «Walking In The Air» — до сих пор моя самая любимая композиция. Она сильно повлияла на мое творческое становление. С первого же раза запала в душу, когда я увидел по телевизору «The Snowman» в 1983 году».

Mike Oldfield Tubular Bells III (1998)

Альбом, который изменил меня как фаната Майка Олдфилда. Его вообще не стоило выпускать! Этот чувак умеет делать невероятные, восхитительные вещи, и я его обожаю. Но при этом он способен записать нечто настолько же неприятное. Ему нельзя доверять. Например, его Music Of The Spheres влюбил меня, а потом — раз! — и выходит Tubular Bells III, и я вообще не понимаю, чем он думал, когда его делал. Mike Oldfield способен сочинить самую лучшую музыку в мире — и одновременно, следом же, полную ерунду.

AQUA Aquarium (1997)

Трудно поверить, но у меня в коллекции по-прежнему лежит этот альбом, купленный где-то когда-то на заправке за один евро. Дело в том, что в 90-х я дико обожал диско-музыку 90-х. Да и до сих пор слушаю с удовольствием, например, DJ BoBo и MR PRESIDENT.

NIGHTWISH Endless Forms Most Beautiful (2015)

Если выбирать альбомы своего авторства, то я б хотел, чтобы меня запомнили по Endless Forms Most Beautiful. Хотя кто знает, может, лет через пять выбор будет каким-то другим…

MY DYING BRIDE The Angel And The Dark River (1995)

Мир метал-музыки я открыл для себя в 92-93 годах, и поначалу слушал Оззи Осборна, группы вроде METALLICA, PANTERA, MEGADETH. Немногим же позже обнаружил для себя более мрачную сторону, коллективы вроде PARADISE LOST и MY DYING BRIDE — и подсел на их меланхолию. The Angel And The Dark River (да, впрочем, и любой последующий релиз MDB) разбил мое сердце. В хорошем смысле слова…

METALLICA Metallica (1991)

А вот это был первый метал-альбом, что я купил. Поздновато, конечно — мне на ту пору было уже 15 лет, и я учился в Канзасе, уехав студентом по обмену. Там я увидел на сцене METALLICA c GUNS N’ROSES, и это стало поворотным моментом в жизни. Честно, изначально, в силу неких предрассудков, я даже не хотел идти на концерт, но пошел — и он перевернул во мне все. Поменял взгляды на музыку. Я навсегда стал фанатом METALLICA. И метала.

