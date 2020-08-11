Cristina Scabbia, LACUNA COIL: «10 важных альбомов моей жизни»Блог
Журнал Metal Hammer пополнил список любимых и самых важных альбомов на все времена от звезд экстрим-сцены. Сегодня своей коллекцией делится Cristina Scabbia из LACUNA COIL.
…Первым альбомом, что я купила за свои деньги, была сингловая пластинка Billie Jean Майкла Джексона 1983 года. Я тогда была еще маленькой девочкой, и эта вещь, пользовавшаяся огромным успехом, по-настоящему впечатлила. Так что, конечно, очень хотелось пластинку.
Draconian Times PARADISE LOST (1995) — мое любимое оформление альбома. Впрочем, альбом также из самых любимых. Обложка великолепно отражает меланхолическое настроение диска. А еще мне нравится, как старательно оформители проработали грим и прически моделей.
The Wall PINK FLOYD (1979) — мой альбом на все времена. Это магия. Слушая его, погружаешься, втягиваешься немедленно: и концепт, и подача, и то, как это сыграно, и то, как это спето. До сих пор он оказывает на меня огромное влияние. Потрясающий.
Альбом, который открыл для меня метал, потряс своим настроением и материалом, — это Metallica METALLICA (1991). Один из первых тяжелых релизов, которые изменили музыку в принципе: до него все было иначе в плане риффов, ритмики, лирики.
October Rust TYPE O NEGATIVE (1996) был релизом, благодаря которому я решила: хочу играть мрачняк подобного толка. Слушая TYPE O, ты словно изолируешься в некоем пузыре, остаешься с этой музыкой один на один.
Альбом, по которому я хочу, чтоб меня запомнили, — Comalies LACUNA COIL (2002). Благодаря ему группа обрела популярность. В этом деле нет универсальных рецептов: ты можешь записать свой самый лучший альбом, и тем не менее он не «выстрелит». Но… может и повезти.
Неожиданный альбом моей коллекции — Born This Way Lady Gaga (2011). Мне он нравится, на этом диске хватает хороших песен — хотя предыдущий все-таки был посложнее. И каким-то более искренним, что ли. Ценю в творчестве спонтанность, а не старательную проработку каждого звука.
Альбом, который не должен был появиться на свет, — это, на мой взгляд, Lulu (2011), совместный проект Lou Reed и METALLICA. Очень не люблю говорить гадости про чужие работы — ведь каждая из них является художественным видением авторов, и каждый должен быть свободен в поисках самовыражения. Так что, конечно, нельзя не оценить сам факт эксперимента: парни попробовали нечто новое. Однако… порой эксперименты заканчиваются провалом.
Альбом, разбивший мне сердце, — Angel Dust FAITH NO MORE (1992). Я услышала его в непростое для себя время. Тогда я переживала кризис в личных отношениях, так что все воспринималось очень эмоционально. Великолепный релиз, очень люблю его до сих пор.
Альбом, который я бы хотела услышать на своих похоронах, — это QUEEN Innuendo (1991). С одной стороны, на своих похоронах хотелось бы поддержать друзей чем-то веселым, улучшить им настроение. Но, думаю, шансов мало, так все равно все будут грустить. Поэтому предпочту что-либо драматичное, вроде «The Show Must Go On». Что-то… несущее, несмотря ни на что, надежду. Но и одновременно прощальное.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 510
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Фух, а Я думал будет снова очередной рассказ такой же очередной псевдоизнасилованной курицы))
Сроду их не любил, но тётка в общем рассуждает правильно /насчёт обложек и прочих моментов/. Насчёт Queen я с ней солидарен, по поводу Pink Floyd тоже.И даже насчёт Billie Jean . Хотя слушаю её крайне редко, в основном будучи в том состоянии когда уже не имеет значения что слушаешь. Остальное-откровенно не моя музла, уж пардоньте,но включая и Metallica.
Хороший альбом. Особенно прически моделей.
Хороший вкус у девушки! Классика жанра вне времени!