«Это так прекрасно, что у меня слезы на глаза наворачиваются». 9 минут «Flower Maiden» DZIVIA — возможно, лучшее, что с вами сегодня случится

Артура Матвеенко, автора музыки к фильмам и играм, руководителя фантазийного оркестра (одного человека) DZIVIA, а также саксофониста NEBULAE COME SWEET, мы уже немного представляли в 2019-м, когда вышел альбом Rujnuj (см.тут). «Друзья, недавно я обнаружил, что в ютубе одна из моих композиций DZIVIA уже набрала миллион просмотров, — написал Артур годом спустя. — Если честно, за все те долгие годы, что я писал альбом Rujnuj, я и подумать не мог, что он будет так тепло встречен и получит такую популярность, особенно у западной аудитории. Такие цифры для композитора из неизвестной Беларуси, на неосновной площадке, да еще и пишущего в максимально непопулярном стиле — это очень круто.

Теперь это стало новой мотивацией для меня.

Осознание, что благодаря моей музыке сотни тысяч людей со всех уголков планеты, которые ранее ничего не знали о такой стране, как Беларусь, никогда не слышали о ее языке, культуре, традициях — сейчас прониклись всем этим.

Испытываю восторг. Дальше только больше и лучше!»

И в начале августа под маркой DZIVIA был опубликован девятиминутный сингл «Flower Maiden» («Панна Кветак»), в записи которого, помимо симфонического оркестра и этнических инструментов, был задействован беларуский народный обрядовый хор GUDA и неизменно проникновенная Эльвира Стельмашук из ОМУТ.

Шесть сотен восторженных комментариев со всего мира на ютубе, неземная эфирная нежность, вдохновение, нереальность, призрачная попытка ухватить угасающий свет этого лета… черт, если вы хоть немного романтик, не проникнуться этой темой просто-таки невозможно.

..Не понимаю ни слова, но именно так в моем понимании звучит райская музыка. ..Я сижу в машине с парнем, кругом трафик, — и включив это, мы буквально начали плакать. Никогда еще в дороге не чувствовала себя настолько счастливой, такой воодушевленной. ..Это не просто музыка, это настоящая магия. Обожаю ваше творчество. ..Как же долго я этого ждал. Артур, спасибо, что даришь миру такие шедевры. ..Тепло у серці, сльози в очах, посмішка на обличчі, мурахи по шкірі, вдячність в руках…дякую! Це чарівно! Неймовірна енергія у цій пісні. Я відчула єдність і рідність з країною, де ніколи не була. ..Это так прекрасно, что у меня на на глаза слезы наворачиваются. Величественная любовь и волшебство в мелодии, счастье. Благодарю вас, это бесценно, ваше творчество изумительное.

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