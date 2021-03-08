Музыка на все времена: Floor Jansen из NIGHTWISH и самые важные альбомы в ее жизни

8 марта — повод время посвятить эфир женщине. Floor Jansen из NIGHTWISH когда-то рассказывала Classic Rock о главной музыке в своей жизни — той, что оказала наибольшее влияние на нее как творческую единицу. Оказалось, большинство из упомянутых альбомов также с женщинами на вокале! Так что… цитируем.

THE GATHERING Mandylion

Благодаря этому альбому в моем сознании зародилась идея петь в метал-группе. Услышав по радио песню «Strange Machines», я заинтересовалась тяжелой музыкой с женским вокалом. Зацепило сочетание тяжелых гитар и потрясающего голоса Аннеке. Это было просто вау — я сразу решила, что хочу участвовать в чем-то таком же. (Кстати! Сегодня у Anneke van Giersbergen день рождения, вдохновения ей!)

«Joseph And the Amazing Technicolour Dreamcoat»

Это мюзикл, который мы ставили в старшей школе (в оригинале авторства Andrew Lloyd Webber и Tim Rice — прим.авт.). Мне тогда было лет 12. Чтобы попасть на сцену, я принимала участие в прослушиваниях — и мечтала получить роль рассказчика, одну из главных в этой истории. Так и вышло, роль (кстати, этот персонаж поет в мюзикле больше всего) оказалась моя, хотя и пришлось поделиться партиями с двумя другими девочками. Так внезапно пришло осознание: я могу петь! Я всегда была из числа детей, которых дразнят в школе, этакой странной серой мышью, — и вот наконец нашла место для самореализации, где я могу быть собой.

PANTERA Vulgar Display Of Power и MACHINE HEAD Burn My Eyes

PANTERA и MACHINE HEAD — две группы, благодаря которым я начала слушать метал. До того предпочитала гранж, и более тяжелые, амелодичные стили проходили мимо как нечто жесткое и малоудобоваримое. Но PANTERA и MACHINE HEAD зацепили мелодикой, энергетикой и грувом — хотя по части вокала обеим чего-то недоставало. PANTERA я слушаю до сих пор, это уже вневременная классика, а вот MH сейчас включаю крайне редко.

NIGHTWISH

Не помню уже, когда впервые услышала группу, какой это был альбом, какой период. Но в 2002 году мы с AFTER FOREVER поехали с ними в турне, и это изменило мою жизнь.

То был наш первый европейский тур, и, будучи суппорт-коллективом, мы делили автобус с частью «найтвишевского» техперсонала. Представители менеджмента группы, Tony и Ewo, объяснили нам основные правила совместных гастролей. Это были два огромных финских парня, высоких, с широченными плечами, с низкими голосами — и мы слушали их, как группка мелких школьников. Поначалу было даже страшновато — однако быстро выяснилось, что ребята просто отличные, а правила сводились к тому, чтобы не вести себя, как говнюки, нормально выпивать и в целом отлично проводить время! Чем мы немедленно и занялись.

NIGHTWISH же стали примером группы, частью которой я хочу быть. Дали стимул продолжать заниматься музыкой.

Russell Allen (вокалист SYMPHONY X)

Это просто-напросто мой любимый певец в метале. У него потрясающе разнообразная техника, а также способность передавать эмоции — так, что слушая лирику, ты ее проживаешь, переживаешь, вне зависимости от того, о чем тексты — о спасении мира, пришествии демона или еще какой-то фигне, которая лично меня обычно не интересует.

Благодаря ему прог-группа с бесконечными соло звучит емко, ее легче понять и воспринять, следуя вокальным партиям. Нет, не поймите неправильно: мне нравится прог в целом, просто не фанатка по нескончаемым соло-партиям, особенно клавишным, в стиле: «Посмотрите, ребята, с какой скоростью я могу сыграть миллион нот!».

Пение Расселла способно склеить разрозненные части музыкального полотна, придать им смысл и окрасить эмоциями.

SKUNK ANANSIE Paranoid And Sunburnt

Я уже упомянула, что люблю сильные голоса, и это… невероятная женщина! В Skin все круто. Лысая голова, черная кожа, вопли ярости, а также, прости господи, бисексуальность. Просто-таки воплощение равнодушия к мнению окружающих — мол, мне вообще насрать, что вы обо мне думаете. Мне нравится в ней эта откровенность, прямолинейность, открытость, а также потрясающий голос.

Когда она поет, кажется, все это очень легко, но попробовав повторить, понимаешь: а нифига. Очень трудно так петь, совмещая и мощь, и контроль. Она фантастическая певица, фантастический композитор, фантастический исполнитель. Вот попробуйте исполнить «Weak As I Am» с начала и до конца!

Alanis Morrisette Jagged Little Pill

Недавно видела ее в документальном фильме о высокочувствительных людях. Кто-то порекомендовал посмотреть — потому что я тоже высокочувствительный человек. Мы… как будто по-другому скроены, иначе воспринимаем мир. Это что-то в мозгах. Поэтому, собственно, меня и дразнили в детстве — я была немного «другим» ребенком и реагировала временами не так, как ожидали.

Ты более чувствителен, чем окружающие, ко всему: к эмоциям других людей, запахам, звукам. И Аланис в том фильме говорила так, словно обращалась лично ко мне. Ее опыт очень похож. А тот факт, что она пишет песни, а также в течение всей своей карьеры делает то, что считает нужным, превратил эту женщину в ролевую модель для меня.

ROXETTE Look Sharp

Я начала петь благодаря этому альбому. Помнится, ехали мы на какой-то семейный праздник в машине, играли песни ROXETTE, и мы с сестрой на заднем сиденье им подпевали. Наизусть знали все слова!

В метале много чему подпевать невозможно. Например, мне нравится PANTERA, но петь с ними вместе не придет в голову. MACHINE HEAD и SEPULTURA, при всей симпатии, также не стану подпевать. А вот ROXETTE — да! Не так давно Marie Fredriksson умерла — и я поняла, что она оказала на меня большое влияние. Она была такая яркая и сексуальная — но при этом не выставляла себя секс-объектом. Ее всегда воспринимали иначе, как певицу, как сильную женщину, как ролевую модель.

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