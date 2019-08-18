Tom Gabriel Fischer: «METALLICA сыграли кавер CELTIC FROST, и это было унизительно»

Когда METALLICA в Москве сыграли «Groupah krovee», это, конечно, восприняли как комплимент. Хотя, по правде, отцам-легендам не всегда даются чужие песни, особенно вживую. И если музыканты DIAMOND HEAD даже под угрозой вырывания гениталий не признались бы, что недовольны исполнением тем Garage Inc. (т.е. я не утверждаю, что им не нравится, — возможно, нравится, и даже очень; просто восторг — единственная версия, которую они озвучат в любом случае), есть люди, которым статусы не помеха. Например, Tom Gabriel Fischer. Ведь если он считает, что кавер «The Usurper» CELTIC FROST прозвучал, как говно, то так об этом и скажет.

«Они испоганили песню, и это было унизительно. Почему бы не убрать от нее свои миллионерские лапы? По моему мнению, они просто потеряли способность играть настоящий метал. Может, мне теперь выйти и исполнить «Hit The Lights», сделав в ней 200 ошибок, чтобы восстановить равновесие?»

Как это звучало у METALLICA в Цюрихе.

А вот как это делали авторы.

Ну и, в качестве ответа на вопрос, что это вообще у «металлики» было. С некоторых пор музыканты приняли на вооружение концертную фишечку: так называемые «doodles» — песни, которые группа знает и любит (а также, как правило, авторства местных команд, т.е. страны, где проходит шоу), которые не слишком близки их стилистике и которые играются усеченным составом «бас + гитара». А на вокале Трухильо. Что вышло с CELTIC FROST, слушайте выше. И вот еще пару видео из той же серии — публично (пока) не оплеванные.

Эстония, версия песни панк-группы VENNASKOND «Insener Garini hüperboloid».

Дания, кавер D.A.D. «Sleeping My Day Away».

Норвегия, песня THE KIDS «Hun Er Forelska I Lærer’n».

Ну и Россия на закуску.