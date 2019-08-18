Tom Gabriel Fischer: «METALLICA сыграли кавер CELTIC FROST, и это было унизительно»

Когда METALLICA в Москве сыграли «Groupah krovee», это, конечно, восприняли как комплимент. Хотя, по правде, отцам-легендам не всегда даются чужие песни, особенно вживую. И если музыканты DIAMOND HEAD даже под угрозой вырывания гениталий не признались бы, что недовольны исполнением тем Garage Inc. (т.е. я не утверждаю, что им не нравится, — возможно, нравится, и даже очень; просто восторг — единственная версия, которую они озвучат в любом случае), есть люди, которым статусы не помеха. Например, Tom Gabriel Fischer. Ведь если он считает, что кавер «The Usurper» CELTIC FROST прозвучал, как говно, то так об этом и скажет.
«Они испоганили песню, и это было унизительно. Почему бы не убрать от нее свои миллионерские лапы? По моему мнению, они просто потеряли способность играть настоящий метал. Может, мне теперь выйти и исполнить «Hit The Lights», сделав в ней 200 ошибок, чтобы восстановить равновесие?»
Как это звучало у METALLICA в Цюрихе.
А вот как это делали авторы.
Ну и, в качестве ответа на вопрос, что это вообще у «металлики» было. С некоторых пор музыканты приняли на вооружение концертную фишечку: так называемые «doodles» — песни, которые группа знает и любит (а также, как правило, авторства местных команд, т.е. страны, где проходит шоу), которые не слишком близки их стилистике и которые играются усеченным составом «бас + гитара». А на вокале Трухильо. Что вышло с CELTIC FROST, слушайте выше. И вот еще пару видео из той же серии — публично (пока) не оплеванные.
Эстония, версия песни панк-группы VENNASKOND «Insener Garini hüperboloid».
Дания, кавер D.A.D. «Sleeping My Day Away».
Норвегия, песня THE KIDS «Hun Er Forelska I Lærer’n».
Ну и Россия на закуску.
Да им уже можно выйти и нагадить на сцене, и все простят
Тсой жив!
Я, конечно, не буду оригинален, но творчество и сценический образ Отцов времён «Cold Lake» — то ещё говнище. Так что с визуальной точки зрения ещё неизвестно, кто больше поглумился над шедевром времён «Великого Зверя».
Никогда метла не нравилась и не нравится до сих пор , как впервые их услышал в 1984 году так с тех пор и не воспринимаю их творчество абсолютно никак.
Юрий написал(а):
Никогда метла не нравилась и не нравится до сих пор , как впервые их услышал в 1984 году так с тех пор и не воспринимаю их творчество абсолютно никак.
Так это и хорошо. Разнообразие вкусов порождает разнообразие стилей и исполнителей. Я, например, считаю говнищем творчество Slayer, а тысячи тысяч с них прутся. Или там дичайше котирую первые два полноформатника Mercyful Fate, и рыгаю со всего каталога King Diamond.
Ad Noctum написал(а):
Я, например, считаю говнищем творчество Slayer
Каминг-аут?
666 написал(а):
Ad Noctum написал(а):
Я, например, считаю говнищем творчество Slayer
Каминг-аут?
Х/з, просто вышел посрать в каментах. А чё, в каких-то Внутренних Сотонинских Кругах или там Храмах 11 Лезвий Тьмы хуесосить бестолоковое почесалово слесарей считается за лютый зашквар?
Оригинал такое говно, еле дослушал, думаю как вообще можно испортить такое гавно? Включаю версию Металлики — первая мысль: «а что это за фен, на который снимают?». Нет, серьезно сняли на какой-то говнофен и доказывают что это говно, ну вы бы ещё на Сименс 2002 года записали, честное слово. Была бы нормальная запись — можно было бы сравнивать. А так нечего сравнивать. И если Том Габриел музыкант и сравнивал в таком качестве, то он долбоёб и пусть съебует со сцены.