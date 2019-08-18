Tom Gabriel Fischer: «METALLICA сыграли кавер CELTIC FROST, и это было унизительно»

Когда METALLICA в Москве сыграли «Groupah krovee», это, конечно, восприняли как комплимент. Хотя, по правде, отцам-легендам не всегда даются чужие песни, особенно вживую. И если музыканты DIAMOND HEAD даже под угрозой вырывания гениталий не признались бы, что недовольны исполнением тем Garage Inc. (т.е. я не утверждаю, что им не нравится, — возможно, нравится, и даже очень; просто восторг — единственная версия, которую они озвучат в любом случае), есть люди, которым статусы не помеха. Например, Tom Gabriel Fischer. Ведь если он считает, что кавер «The Usurper» CELTIC FROST прозвучал, как говно, то так об этом и скажет.

metallica celtic frost cover«Они испоганили песню, и это было унизительно. Почему бы не убрать от нее свои миллионерские лапы? По моему мнению, они просто потеряли способность играть настоящий метал. Может, мне теперь выйти и исполнить «Hit The Lights», сделав в ней 200 ошибок, чтобы восстановить равновесие?»

Как это звучало у METALLICA в Цюрихе.

А вот как это делали авторы.

Ну и, в качестве ответа на вопрос, что это вообще у «металлики» было. С некоторых пор музыканты приняли на вооружение концертную фишечку: так называемые «doodles» — песни, которые группа знает и любит (а также, как правило, авторства местных команд, т.е. страны, где проходит шоу), которые не слишком близки их стилистике и которые играются усеченным составом «бас + гитара». А на вокале Трухильо. Что вышло с CELTIC FROST, слушайте выше. И вот еще пару видео из той же серии — публично (пока) не оплеванные.

Эстония, версия песни панк-группы VENNASKOND «Insener Garini hüperboloid».

Дания, кавер D.A.D. «Sleeping My Day Away».

Норвегия, песня THE KIDS «Hun Er Forelska I Lærer’n».

Ну и Россия на закуску.

, рубрика(и): Блог

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Комментарии

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  1. Зануда 19.08.2019 в 09:53

    Да им уже можно выйти и нагадить на сцене, и все простят

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  2. Ветошь 19.08.2019 в 14:27

    Тсой жив!

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  3. Ad Noctum 19.08.2019 в 15:56

    Я, конечно, не буду оригинален, но творчество и сценический образ Отцов времён «Cold Lake» — то ещё говнище. Так что с визуальной точки зрения ещё неизвестно, кто больше поглумился над шедевром времён «Великого Зверя».

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  4. Юрий 19.08.2019 в 17:42

    Никогда метла не нравилась и не нравится до сих пор , как впервые их услышал в 1984 году так с тех пор и не воспринимаю их творчество абсолютно никак.

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  5. Ad Noctum 20.08.2019 в 09:33

    Юрий написал(а):
    Никогда метла не нравилась и не нравится до сих пор , как впервые их услышал в 1984 году так с тех пор и не воспринимаю их творчество абсолютно никак.

    Так это и хорошо. Разнообразие вкусов порождает разнообразие стилей и исполнителей. Я, например, считаю говнищем творчество Slayer, а тысячи тысяч с них прутся. Или там дичайше котирую первые два полноформатника Mercyful Fate, и рыгаю со всего каталога King Diamond.

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  6. 666 20.08.2019 в 10:57

    Ad Noctum написал(а):
    Я, например, считаю говнищем творчество Slayer
    Каминг-аут?

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  7. Ad Noctum 20.08.2019 в 12:04

    666 написал(а):
    Ad Noctum написал(а):
    Я, например, считаю говнищем творчество Slayer
    Каминг-аут?

    Х/з, просто вышел посрать в каментах. А чё, в каких-то Внутренних Сотонинских Кругах или там Храмах 11 Лезвий Тьмы хуесосить бестолоковое почесалово слесарей считается за лютый зашквар?

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  8. Идите нахуй 20.08.2019 в 14:41

    Оригинал такое говно, еле дослушал, думаю как вообще можно испортить такое гавно? Включаю версию Металлики — первая мысль: «а что это за фен, на который снимают?». Нет, серьезно сняли на какой-то говнофен и доказывают что это говно, ну вы бы ещё на Сименс 2002 года записали, честное слово. Была бы нормальная запись — можно было бы сравнивать. А так нечего сравнивать. И если Том Габриел музыкант и сравнивал в таком качестве, то он долбоёб и пусть съебует со сцены.

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