Тест! Хорошо ли вы знаете классику дэз-метала?

1. Третий альбом CARCASS назывался «Necroticism – Descanting the…» instable insulating insalubrious institutious inscrutable

2. Кто из этих людей никогда не барабанил в группе DEATH? Sean Reinert Gene Hoglan Richard Christy Kam Lee Paul Masvidal

3. Для какого альбома изначально предназначался арт Майкла Уэлана, украсивший «Cause Of Death» OBITUARY? SEPULTURA "Beneath The Remains" SUFFOCATION "Effigy Of The Forgotten" ENTOMBED "Left Hand Path" ATHEIST "Unquestionable Presence" PESTILENCE "Testimony Of The Ancients"

4. Кого звали DEICIDE в первой песне альбома «Legion»? Satan Spawn, the… Caco-Daemon Dermodemon Corso-Daemon Belial Corson-Dantalion

5. Кому CANNIBAL CORPSE посвятили альбом «Eaten Back To Life»? Чикатило Альфреду Пэкеру Дональду Даку Джеку-потрошителю Ганнибалу Лектеру

6. Как называлась группа, которая позже превратилась в CRYPTOPSY? NEUROSIS NECROSIS SERIAL MESSIAH STRANGULATION NECROPTOSIS

7. Что случилось с лирическим героем нетленки «I Cum Blood»? Он болел Он ее любил, убил и съел Он устроил массовую бойню Он снимал убийства и порно на камеру Он ее убил, закопал, раскопал и полюбил

8. В составе какой из этих групп нет ни одного оригинального участника? NAPALM DEATH SUFFOCATION MORBID ANGEL MALEVOLENT CREATION DYING FETUS

9. В песнях какой из этих групп можно услышать вокал Anneke van Giersbergen? DEEDS OF FLESH CEPHALIC CARNAGE BROKEN HOPE CARCASS NAPALM DEATH