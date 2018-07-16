Тест! Хорошо ли вы знаете классику дэз-метала?

Время доставать двойные листочки и вспоминать, кто на свете всех милее, всех брутальней и страшнее! Кто сможет достичь статуса дэз-метал википедии?

1. Третий альбом CARCASS назывался «Necroticism – Descanting the…»

2. Кто из этих людей никогда не барабанил в группе DEATH?

3. Для какого альбома изначально предназначался арт Майкла Уэлана, украсивший «Cause Of Death» OBITUARY?

4. Кого звали DEICIDE в первой песне альбома «Legion»? Satan Spawn, the…

5. Кому CANNIBAL CORPSE посвятили альбом «Eaten Back To Life»?

6. Как называлась группа, которая позже превратилась в CRYPTOPSY?

7. Что случилось с лирическим героем нетленки «I Cum Blood»?

8. В составе какой из этих групп нет ни одного оригинального участника?

9. В песнях какой из этих групп можно услышать вокал Anneke van Giersbergen?

10. На вокале какой из этих групп некогда была девушка?

, рубрика(и): Блог

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Комментарии

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  1. Tular 17.07.2018 в 01:00

    8 из 10
    В I Cum Blood, однако, очень закрученный сюжет, с массой поворотов и открытым финалом.

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