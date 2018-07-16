Время доставать двойные листочки и вспоминать, кто на свете всех милее, всех брутальней и страшнее! Кто сможет достичь статуса дэз-метал википедии?
Тест! Хорошо ли вы знаете классику дэз-метала?
Anastasiya, рубрика(и): Блог
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Теги: тест
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Комментарии
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