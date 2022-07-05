metal quiz
05.07.2022

Тест. Разберетесь ли вы в музыкальных жанрах?

Блог

Первый тест в этом году! В музыкальном мире существуют сотни жанров, субжанров и прочих специфических разделений (в том числе, например, региональных, связанных с особенностями исполнения или лирики). Сможете ли разобраться, что к чему?

Results

Отличный результат! Вы просто ходячая википедия!

Увы, не в этот раз. Однако всегда есть шанс узнать что-то новое!

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#1 Какова основная особенность жанра cute metal?

#2 В чем особенность субжанра wizard rock?

#3 Как называют хип-хоп или рэп с мрачной хоррор- или брутальной тематикой?

#4 Кто играет unblack metal?

#5 Откуда родом музыка и танец lambada?

#6 Эту музыку невозможно исполнить вживую. Иногда в композиции используется до 90 и более триллионов нот.

#7 Из какого региона родом музыка amapiano?

#8 К какому музыкальному жанру относится поджанр D-beat?

#9 Что такое ork-pop?

#10 Минималистичная музыка, миксующая едва слышные в реальной жизни звуки: мнущейся бумаги, рассыпающейся на осколки лампочки и т.п.

результаты

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3 комментария

  • PitBull написал(а):

    4/10. Ой ну хоть что-то я угадал)

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  • Merzbow написал(а):

    6 правильных) Хорошие тесты.
    Не знал насчёт microhouse. Как начал читать вопрос- подумал про microsound, ну там Ричард Картье и Тейлор Дюпри)

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  • Писюн с глазами написал(а):

    5/10. Реально много узнал

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