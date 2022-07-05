05.07.2022
Тест. Разберетесь ли вы в музыкальных жанрах?Блог
Первый тест в этом году! В музыкальном мире существуют сотни жанров, субжанров и прочих специфических разделений (в том числе, например, региональных, связанных с особенностями исполнения или лирики). Сможете ли разобраться, что к чему?
#1 Какова основная особенность жанра cute metal?
#2 В чем особенность субжанра wizard rock?
#3 Как называют хип-хоп или рэп с мрачной хоррор- или брутальной тематикой?
#4 Кто играет unblack metal?
#5 Откуда родом музыка и танец lambada?
#6 Эту музыку невозможно исполнить вживую. Иногда в композиции используется до 90 и более триллионов нот.
#7 Из какого региона родом музыка amapiano?
#8 К какому музыкальному жанру относится поджанр D-beat?
#9 Что такое ork-pop?
#10 Минималистичная музыка, миксующая едва слышные в реальной жизни звуки: мнущейся бумаги, рассыпающейся на осколки лампочки и т.п.
результаты
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 88
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6 правильных) Хорошие тесты.
Не знал насчёт microhouse. Как начал читать вопрос- подумал про microsound, ну там Ричард Картье и Тейлор Дюпри)
5/10. Реально много узнал