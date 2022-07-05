Тест. Разберетесь ли вы в музыкальных жанрах?

Первый тест в этом году! В музыкальном мире существуют сотни жанров, субжанров и прочих специфических разделений (в том числе, например, региональных, связанных с особенностями исполнения или лирики). Сможете ли разобраться, что к чему?

Results Отличный результат! Вы просто ходячая википедия! Увы, не в этот раз. Однако всегда есть шанс узнать что-то новое! #1 Какова основная особенность жанра cute metal? Возраст участников группы до от 3 до 6 лет Няшные японки или японцы Фотокарточки котиков в буклетах В группу берут только мальчиков андрогинной внешности #2 В чем особенность субжанра wizard rock? Лирика крутится вокруг Гарри Поттера Такая музыка используется в фэнтези-играх Это саундтреки для фильмов в жанре фэнтези Музыканты не выходят на сцену без шляпы и мантии #3 Как называют хип-хоп или рэп с мрачной хоррор- или брутальной тематикой? Powerviolence Lento violento Horrorcore Rawstyle #4 Кто играет unblack metal? Любая метал-группа, которая не берет в состав негров Музыканты, которые как бы блэкеры, но верующие христиане Любая блэк-метал группа, которая не поет про Сатану и Зло Металисты, у которых аллергия на черный цвет #5 Откуда родом музыка и танец lambada? Карибские острова Мексика Боливия Бразилия #6 Эту музыку невозможно исполнить вживую. Иногда в композиции используется до 90 и более триллионов нот. Black MIDI Musique concrète Outsider music IDM #7 Из какого региона родом музыка amapiano? Италия Испания Южная Африка Латинская Америка #8 К какому музыкальному жанру относится поджанр D-beat? Hardcore punk Future bass Breakbeat Beat music #9 Что такое ork-pop? Народная музыка орков Легкая рок-музыка с оркестровыми струнными Японская поп-музыка с исполнителями в страшных масках Поп или рок-музыка с текстами по Толкиену #10 Минималистичная музыка, миксующая едва слышные в реальной жизни звуки: мнущейся бумаги, рассыпающейся на осколки лампочки и т.п. Bedroom pop Vaporwave Lowercase Microhouse результаты

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