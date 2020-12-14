В память о Шульдинере. Тематический тест: хорошо ли ты помнишь DEATH и Чака?

13 декабря — особый, скорбный день для большинства металхедов, и пускай с 2001-го прошло много лет, эту зимнюю дату я помню до сих пор. Словно личную потерю, некий подвох судьбы, который, несмотря на усилия врачей и метал-сообщества (по сбору средств на усилия врачей), вырезал из жизни необычайный талант. Как и каждый год с тех пор — вспоминаем сегодня его и его группу. На этот раз — небольшим тестом.

Results Грандиозно! Вы настоящий фанат! Надеемся, сегодня DEATH будет звучать в ваших наушниках. Увы, многие вещи вы не помните или не знаете. Тем не менее, есть повод переслушать классику! #1 Какую нехарактерную фишку Чак изначально планировал для альбома «Symbolic»? Хотел петь чистым вокалом Планировал пригласить бэк-вокалистку для нескольких песен Скрипичное интро Саксофонную партию #2 О какой свой фобии Чак говорил в интервью? Клаустрофобия Арахнофобия Аэрофобия Акрофобия #3 На песни какой из этих групп DEATH не записывали каверов? VENOM CELTIC FROST DESTRUCTION EVIL DEAD #4 Кому, по словам Чака, посвящена песня «Crystal Mountain»? «Inside crystal mountain / Evil takes its form / Inside crystal mountain / Commandments are reborn» Лживым политикам и президентским выборам 1992 года Никому в частности: текст родился после просмотра "Криминального чтива" Злобным соседям, оказавшимся религиозными фанатиками и осуждавшими его за длинные волосы и "сатанизм" Телепроповедникам, которых в то время стало на телевидении особенно много #5 Что музыкант предпочитал в качестве «расслабляющих» веществ? Перепробовал все виды наркотиков, но не отдавал предпочтение ни одному из них Любил покурить травку и выпить вискарика Чак был за ЗОЖ Любил пиво и хорошие сигары #6 Кому посвящена песня «Sacred Serenity»? Как ни странно для экстремальной группы, любимым котикам и собачкам Покойному старшему брату Любимому племяннику, которому Чак позже завещает все свои гитары Девушке Чака #7 Первым альбомом, который Шульдинер приобрел в свою домашнюю коллекцию, был… KISS "Destroyer" VENOM "Welcome to Hell" SCORPIONS "Virgin Killer" JUDAS PRIEST "Sad Wings of Destiny" #8 Кто работал над оформлением альбома «The Sound of Perseverance»? Edward Repka Travis Smith René Miville Эта работа неизвестного автора, присланная группе в подарок #9 Как изначально называлась песня «Sacrificial», но не прошла цензуру лейбла? "Sacrificial Cunt" "Sacrificial Dickhead" "Sacrificial Whore" "Sacrificial Asshole" #10 Память какого музыканта DEATH почтили на альбоме «Human»? Roger Patterson из ATHEIST Cliff Burton Dead из MAYHEM Steve Clark из DEF LEPPARD результаты

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