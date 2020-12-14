14.12.2020

В память о Шульдинере. Тематический тест: хорошо ли ты помнишь DEATH и Чака?

Блог

13 декабря — особый, скорбный день для большинства металхедов, и пускай с 2001-го прошло много лет, эту зимнюю дату я помню до сих пор. Словно личную потерю, некий подвох судьбы, который, несмотря на усилия врачей и метал-сообщества (по сбору средств на усилия врачей), вырезал из жизни необычайный талант. Как и каждый год с тех пор — вспоминаем сегодня его и его группу. На этот раз — небольшим тестом.

Results

Грандиозно! Вы настоящий фанат! Надеемся, сегодня DEATH будет звучать в ваших наушниках.

Увы, многие вещи вы не помните или не знаете. Тем не менее, есть повод переслушать классику!

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#1 Какую нехарактерную фишку Чак изначально планировал для альбома «Symbolic»?

#2 О какой свой фобии Чак говорил в интервью?

#3 На песни какой из этих групп DEATH не записывали каверов?

#4 Кому, по словам Чака, посвящена песня «Crystal Mountain»? «Inside crystal mountain / Evil takes its form / Inside crystal mountain / Commandments are reborn»

#5 Что музыкант предпочитал в качестве «расслабляющих» веществ?

#6 Кому посвящена песня «Sacred Serenity»?

#7 Первым альбомом, который Шульдинер приобрел в свою домашнюю коллекцию, был…

#8 Кто работал над оформлением альбома «The Sound of Perseverance»?

#9 Как изначально называлась песня «Sacrificial», но не прошла цензуру лейбла?

#10 Память какого музыканта DEATH почтили на альбоме «Human»?

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