14.12.2020
В память о Шульдинере. Тематический тест: хорошо ли ты помнишь DEATH и Чака?Блог
13 декабря — особый, скорбный день для большинства металхедов, и пускай с 2001-го прошло много лет, эту зимнюю дату я помню до сих пор. Словно личную потерю, некий подвох судьбы, который, несмотря на усилия врачей и метал-сообщества (по сбору средств на усилия врачей), вырезал из жизни необычайный талант. Как и каждый год с тех пор — вспоминаем сегодня его и его группу. На этот раз — небольшим тестом.
#1 Какую нехарактерную фишку Чак изначально планировал для альбома «Symbolic»?
#2 О какой свой фобии Чак говорил в интервью?
#3 На песни какой из этих групп DEATH не записывали каверов?
#4 Кому, по словам Чака, посвящена песня «Crystal Mountain»? «Inside crystal mountain / Evil takes its form / Inside crystal mountain / Commandments are reborn»
#5 Что музыкант предпочитал в качестве «расслабляющих» веществ?
#6 Кому посвящена песня «Sacred Serenity»?
#7 Первым альбомом, который Шульдинер приобрел в свою домашнюю коллекцию, был…
#8 Кто работал над оформлением альбома «The Sound of Perseverance»?
#9 Как изначально называлась песня «Sacrificial», но не прошла цензуру лейбла?
#10 Память какого музыканта DEATH почтили на альбоме «Human»?
результаты
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 429
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