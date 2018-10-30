Тест. Проверь свои познания в блэк-метале!

Еще один жанровый тест, на этот раз о чернейшем из метал-искусств. И на этот раз, как мне кажется, довольно простой. Сможете ли вы, не обращаясь к гуглу, ответить на 10 вопросов?

1. Название какой из этих групп не инспирировано песнями IMMORTAL?

2. Откуда, по мнению MAYHEM, стелится funeral fog?

3. Кто автор расхожего словосочетания «Black Metal ist Krieg»?

4. Узнаю вас в гриме! Кто это?

тест

5. Какая из этих групп никогда не получала норвежский Грэмми в номинации «метал»?

6. Откуда Варг взял свой первый никнейм Count Grishnackh?

7. В клипе какой группы кратенько засветился Dead из MAYHEM?

8. Чей логотип?

тест

9. Сколько лет было Ивару Бьернсону, когда появился ENSLAVED?

10. Как переводится название группы WINDIR?

, рубрика(и): Блог

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Комментарии

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  1. Зеля 30.10.2018 в 21:37

    Семь! С логотипом трудно

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  2. Tular 30.10.2018 в 23:53

    КАК НЕ ИЗ БАРАНОВИЧЕЙ?

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  3. Роман 31.10.2018 в 00:04

    Похвастаться нечем. 5 из 10. Но я давно отошел от блэка и большинство представленных групп мне не известно.

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  4. Death 31.10.2018 в 06:07

    7 из 10… А в каком клипе Дэд засветился?

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  5. Tg 31.10.2018 в 06:21

    https://youtu.be/-3uvf0cn0jo
    4:50

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  6. саша 31.10.2018 в 06:39

    8 из 10, люблю блэк, но не весь же без перебора, ряд вопросов просто угадал.

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  7. Alwares 31.10.2018 в 10:15

    ибо блэк это кал

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