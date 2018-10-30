Тест. Проверь свои познания в блэк-метале!

1. Название какой из этих групп не инспирировано песнями IMMORTAL? BANE OF WINTERSTORM CRYPTIC WINTERSTORM ENSLAVED FUNERAL FROST

2. Откуда, по мнению MAYHEM, стелится funeral fog? из лесных болот из трансильванской глубинки из черных горных пещер из Барановичей

3. Кто автор расхожего словосочетания «Black Metal ist Krieg»? Abbath в своем первом интервью Так называлась блэк-метал компиляция Так Юронимус озаглавил письмо в газету Так назывался альбом NARGAROTH

4. Узнаю вас в гриме! Кто это? Shatraug из SARGEIST Dolk из KAMPFAR Valfar из WINDIR Hoest из TAAKE

5. Какая из этих групп никогда не получала норвежский Грэмми в номинации «метал»? THE CUMSHOTS EMPEROR ENSLAVED KVELERTAK

6. Откуда Варг взял свой первый никнейм Count Grishnackh? из "Властелина колец" из энциклопедии скандинавской мифологии из легенд от Дракуле из компьютерной игры

7. В клипе какой группы кратенько засветился Dead из MAYHEM? CANDLEMASS BATHORY HELLHAMMER NAPALM DEATH

8. Чей логотип? KORPIMETSÄ KORRIGANS KORPSTENCHE KORGONTHURUS

9. Сколько лет было Ивару Бьернсону, когда появился ENSLAVED? 13 14 15 16