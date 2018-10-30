Еще один жанровый тест, на этот раз о чернейшем из метал-искусств. И на этот раз, как мне кажется, довольно простой. Сможете ли вы, не обращаясь к гуглу, ответить на 10 вопросов?
Тест. Проверь свои познания в блэк-метале!
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Теги: тест
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ближайшие концерты
- Halloween в Брюгге: PLEMЯ, DWELLSTORM BORNED, SAKRAMANT, ALFAR, EVTHANAZIA, AGHIAZMA, WEESP, AMONG YOUR GODS, SINOPTIK - Среда, 31 Октябрь 2018
- VURAJ с презентацией нового альбома - Четверг, 01 Ноябрь 2018
- SEAFRET - Пятница, 02 Ноябрь 2018
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Тест. Проверь свои познания в блэк-метале!
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Комментарии
- Роман: Блин, уважаемая редакция, вы там как то полегче с антиспам-проверкой, давеча 8 х … = 64 выпало. Это уже...
- Роман: Господи, побей всех извращенцев камнями!
- Роман: Блин, а хорошо бы если б сдвинули тур. Уже второй раз не могу попасть на них. Почему то опять проводят тур в...
- Роман: То есть Hate не нес в себе культурной ценности, а жирный хряк в стрингах и с самотыком на носу несет.
- Alwares: Годный клип, всё стильно и красиво, трек возможно как обычно — окажется единственной фишкой...
- Alwares: Мне куда больше понравился трек где Шарон с ван Бьюреном спела. Вот честно, она более гармонично вписывается...
- Alwares: На самом деле годная вещь, свежо как минимум.
- Alwares: ибо блэк это кал
- саша: 8 из 10, люблю блэк, но не весь же без перебора, ряд вопросов просто угадал.
- Tg: https://youtu.be/-3uvf0cn0jo 4:50
- Death: 7 из 10… А в каком клипе Дэд засветился?
- Виктор: WT и с X-Zibit уже пели, этот клип это наоборот шаг обратно в метал скорее :))
- Роман: Похвастаться нечем. 5 из 10. Но я давно отошел от блэка и большинство представленных групп мне не известно.
В этот день родились1963 - Mikkey Dee (MOTORHEAD)
1969 - Mitch Harris (NAPALM DEATH)
20 релизов ноября
Cancer Shadow Gripped
Virgin Black Requiem - Pianissimo
Wardruna Skald
Virgin Steele Seven Devils Moonshine
Master Vindictive Miscreant
Sigh Heir To Despair
The Monolith Deathcult V2 - Vergelding
Suidakra Cimbric Yarns
Sadist Spellbound
Opera IX The Gospel
Einherjer Norrøne Spor
Antimatter Black Market Enlightenment
Evoken Hypnagogia
Architects Holy Hell
Sick Of It All Wake The Sleeping Dragon!
Chrome Division One Last Ride
In The Woods... Cease The Day
Psycroptic As The Kingdom Drowns
Nanowar Of Steel Stairway To Valhalla
Cripple Bastards La Fine Cresce Da Dentro
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Семь! С логотипом трудно
КАК НЕ ИЗ БАРАНОВИЧЕЙ?
Похвастаться нечем. 5 из 10. Но я давно отошел от блэка и большинство представленных групп мне не известно.
7 из 10… А в каком клипе Дэд засветился?
https://youtu.be/-3uvf0cn0jo
4:50
8 из 10, люблю блэк, но не весь же без перебора, ряд вопросов просто угадал.
ибо блэк это кал