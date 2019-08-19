Самая успешная и известная дэз-метал банда планеты; имя немного даже уже нарицательное — три десятка лет служащее пугалом для нервных мамаш и баб-депутатов. CANNIBAL CORPSE по-прежнему в деле, они по-прежнему актуальны, по-прежнему брутальничают на концертах и не оставляют заложников. 16 августа исполнилось 29 лет дебютнику Eaten Back To Life, в связи с чем предлагаю
расчленить соседа переслушать эту одухотворенную музыку, а заодно проверить свою каннибалоосведомленность у нас в новом тесте.
29 лет альбому «Eaten Back To Life» и тематический тест: хорошо ли ты знаком с CANNIBAL CORPSE?
Самая успешная и известная дэз-метал банда планеты; имя немного даже уже нарицательное — три десятка лет служащее пугалом для нервных мамаш и баб-депутатов. CANNIBAL CORPSE по-прежнему в деле, они по-прежнему актуальны, по-прежнему брутальничают на концертах и не оставляют заложников. 16 августа исполнилось 29 лет дебютнику Eaten Back To Life, в связи с чем предлагаю
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Теги: Cannibal Corpse, тест
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