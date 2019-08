29 лет альбому «Eaten Back To Life» и тематический тест: хорошо ли ты знаком с CANNIBAL CORPSE?

1. Кому группа посвятила альбом «Eaten Back To Life»? убийце Андрею Чикатило каннибалу Альфреду Пэкеру племенам каннибалов Папуа Новой Гвинеи Ганнибалу Лектеру

2. Где, по мнению ANAL CUNT, встретились Allen West и «пусси» Chris Barnes? в гей-баре на гей-параде в обосранном туалете на концерте группы "Алиса"

3. Какое прозвище получил от друзей George Fisher? бегемотик гусеница человек-личинка шея с губами

4. Басист какой американской группы создал пародийный «конопляный» проект CANNABIS CORPSE? D.R.I. REPULSION MUNICIPAL WASTE SICK OF IT ALL

5. Какой хит коллектива попал в видеоигру «Grand Theft Auto IV: The Lost and Damned»? "I Cum Blood" "Meat Hook Sodomy" "Hammer Smashed Face" "Fucked With A Knife"

6. Что представляет собой существо Websteroprion armstrongi, названное в честь Вебстера? большая медведка растение-людоед гигантский ископаемый червь гриб в форме бас-гитары

7. Финальная обложка какого альбома не принадлежит авторству Vince Locke? "Evisceration Plague" "Kill" "A Skeletal Domain" "Red Before Black"

8. На одну из этих песен не было видеоклипа "Kill Or Become" "Priests Of Sodom" "Chambers Of Blood" "Evisceration Plague"

9. Сколько времени заняла съемка пресловутой сцены в «Эйс Вентуре»? два дня три недели полдня месяц