29 лет альбому «Eaten Back To Life» и тематический тест: хорошо ли ты знаком с CANNIBAL CORPSE?

Самая успешная и известная дэз-метал банда планеты; имя немного даже уже нарицательное — три десятка лет служащее пугалом для нервных мамаш и баб-депутатов. CANNIBAL CORPSE по-прежнему в деле, они по-прежнему актуальны, по-прежнему брутальничают на концертах и не оставляют заложников. 16 августа исполнилось 29 лет дебютнику Eaten Back To Life, в связи с чем предлагаю расчленить соседа переслушать эту одухотворенную музыку, а заодно проверить свою каннибалоосведомленность у нас в новом тесте.

1. Кому группа посвятила альбом «Eaten Back To Life»?

2. Где, по мнению ANAL CUNT, встретились Allen West и «пусси» Chris Barnes?

3. Какое прозвище получил от друзей George Fisher?

4. Басист какой американской группы создал пародийный «конопляный» проект CANNABIS CORPSE?

5. Какой хит коллектива попал в видеоигру «Grand Theft Auto IV: The Lost and Damned»?

6. Что представляет собой существо Websteroprion armstrongi, названное в честь Вебстера?

7. Финальная обложка какого альбома не принадлежит авторству Vince Locke?

8. На одну из этих песен не было видеоклипа

9. Сколько времени заняла съемка пресловутой сцены в «Эйс Вентуре»?

10. Кавер какой песни BLACK SABBATH попал на EP «Hammer Smashed Face»?

, рубрика(и): Блог

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Комментарии

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  1. Зануда 20.08.2019 в 09:53

    Шесть!

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