Тест! Проверь свои цензорские способности

По следам вчерашнего поста о фб-запретах предлагаю каждому попробовать в роли цензора себя самого. В качестве материала для теста — 10 обложек музыкальных альбомов, которые, едва успев появиться, вызвали неоднозначную реакцию. Некоторые из них впоследствии были отредактированы, иные заменены на нечто более «приемлемое» — ну а какие-то авторам таки удалось отстоять в искомом виде. Как думаете, что в каждой из них озадачило цензоров?

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, рубрика(и): Блог

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