По следам вчерашнего поста о фб-запретах предлагаю каждому попробовать в роли цензора себя самого. В качестве материала для теста — 10 обложек музыкальных альбомов, которые, едва успев появиться, вызвали неоднозначную реакцию. Некоторые из них впоследствии были отредактированы, иные заменены на нечто более «приемлемое» — ну а какие-то авторам таки удалось отстоять в искомом виде. Как думаете, что в каждой из них озадачило цензоров?
Тест! Проверь свои цензорские способности
Anastasiya, рубрика(и): Блог
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Тест! Проверь свои цензорские способности
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В этот день родились1948 - Don Airey
1950 - Joseph Michael "Joey" Kramer (AEROSMITH)
1961 - Sascha Konietzko (KMFDM)
1971 - Anette Olzon (ex-NIGHTWISH)
1976 - Mike Einziger (INCUBUS)
1976 - Arild Christensen (THE SINS OF THY BELOVED)
1979 - Davide Tiso (EPHEL DUATH)
1982 - Erik "E." Danielsson (WATAIN)
10 релизов июня
Birdflesh Extreme Graveyard Tornado
Hate Auric Gates Of Veles
Tanzwut Seemannsgarn
Memoriam Requiem For Mankind
Kat Without Looking Back
Enthroned Cold Black Suns
Baroness Gold & Grey
Timo Tolkki's Avalon Return To Eden
Combichrist One Fire
Cave In Final Transmission
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