Тест! Проверь свои цензорские способности

По следам вчерашнего поста о фб-запретах предлагаю каждому попробовать в роли цензора себя самого. В качестве материала для теста — 10 обложек музыкальных альбомов, которые, едва успев появиться, вызвали неоднозначную реакцию. Некоторые из них впоследствии были отредактированы, иные заменены на нечто более «приемлемое» — ну а какие-то авторам таки удалось отстоять в искомом виде. Как думаете, что в каждой из них озадачило цензоров?

1. 2 бабочку жалко полуголый человек намек на распятие оккультная символика 2. 1 реклама преступного образа жизни слово "FBI" расизм кривая верстка 3. 3 негоже показывать сортиры знак анархии на стене дискриминация бомжей оскорбление Боба Дилана 4. 4 реклама наркотиков сексизм параноидальные цвета нарушение прав бегемотов 5. 5 слишком "насильственно" неприятный намек на политику США слово "идиот" низкий художественный уровень 6. 6 слишком откровенный наряд насилие над гитарой слишком кроваво объективация и сексизм 7. 7 неэстетичный унитаз намек на групповуху реклама сигарет "Dunhill" намек на летнее отключение воды 8. 8 нельзя рисовать Мадонну без ее ведома оскорбление чувств фанатов Мадонны насмешка над шоу-бизнесом мизогиния 9. 9 сидящий мужик показывает "фак"! такие прически носили гомосексуалисты что он держит в руках? терка? ложка? что и о чем это вообще? на фото нарушен баланс белого 10. 10 слишком откровенная сцена непонятен пол персонажей призыв к насилию навязчивая реклама сантехники