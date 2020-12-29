Тест. Как ранее назывались именитые метал-группы?

Наверное, самый легкий метал-тест за все время. Нужно, не напрягаясь и не гугля, определить, как назывались команды до того, как поменять изначальное имя на титул, принесший мировую известность. В списке лишь звезды, так что особых проблем быть не должно.

Results Никаких вопросов, блестяще!!! Ни память, ни метал-эрудированность вас не подводят! Жаль, но что-то пошло не так. Наверное, иногда стоит стряхивать пыль с «метал-архивов». #1 DARKTHRONE ABYSMAL DEATH BLACK DEATH ABYSSAL UTTER BLACKNESS BLACK EVIL #2 CARPATHIAN FOREST ENTHRONE ENTHRONED ENSLAVED PHOBIA PHOBIAC #3 ENTOMBED HUMAN OBLITERATION MASS OBLITERATION SLAUGHTER ATHEIST NIHILIST #4 TAAKE THULE DIE HUMAN RACE ARMAGEDDON HOLOCAUST A DIABOLI DØDSVERK #5 KREATOR BLACKENED TORMENTOR MORTEM THRASHER MANIAC #6 DARK TRANQUILLITY HEATHER LEATHER RISING POWER SEPTIC BROILER NAMELESS GRAVE STATIC SEASON #7 AMON AMARTH SPEED BALL SCUM WORM FOOD ODIN WRATH LOST GOD #8 GRAVE CORPSE BLOOD MAGGOT CAVE CADAVER KILL RITUAL #9 IMMOLATION FLESH HAMMER BLASPHEMY DEATH CHAOS VENOMOUS RIGOR MORTIS #10 CHILDREN OF BODOM INEARTHED INCIPIT THE FROZEN LAKE DROWN IN SORROW REAPER результаты

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