29.12.2020
Тест. Как ранее назывались именитые метал-группы?Блог
Наверное, самый легкий метал-тест за все время. Нужно, не напрягаясь и не гугля, определить, как назывались команды до того, как поменять изначальное имя на титул, принесший мировую известность. В списке лишь звезды, так что особых проблем быть не должно.
#1 DARKTHRONE
#2 CARPATHIAN FOREST
#3 ENTOMBED
#4 TAAKE
#5 KREATOR
#6 DARK TRANQUILLITY
#7 AMON AMARTH
#8 GRAVE
#9 IMMOLATION
#10 CHILDREN OF BODOM
результаты
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 842
Читайте также:
- В память о Шульдинере. Тематический тест: хорошо ли ты помнишь DEATH и Чака?
- 35 лет альбому «Hell Awaits» и метал-тест: хорошо ли ты помнишь SLAYER?
- История одной песни: «Balls To The Wall» ACCEPT
- 29 лет альбому «Eaten Back To Life» и тематический тест: хорошо ли ты знаком с CANNIBAL CORPSE?
- BLACK SABBATH: «Мы всегда носили кресты против наложенного проклятия»
- Тест! Проверь свои цензорские способности
- Метал-тест! Хорошо ли вы знакомы с IN FLAMES?
- В Финляндии пройдет чемпионат по метал-вязанию
- Тест. Проверь свои познания в блэк-метале!
- Тест! Ориентируетесь ли вы, ребята, в грайндкоре?
3 комментария
Добавить комментарий Отменить ответ
Обновления
-
Тест. Как ранее назывались именитые метал-группы?
-
Выгодны ли онлайн-концерты? Опыт американской группы UNDERØATH
-
CRADLE OF FILTH подводят итоги года: «Мы записали просто убийственный альбом»
-
Цитата. Kirk Hammett: «Я не верил в потенциал ‘Черного альбома’ и даже проиграл в споре свой Porsche 911 Carrera»
-
«Once upon the sauce»: острые соусы от рок-и метал-команд
-
Till Lindemann основал компанию «Доктор Х#й»
-
MORGOTH все
-
Интервью. Ютубер, преподаватель барабанного мастерства, драммер FLESHGOD APOCALYPSE Евгений Рябченко: «Великий барабанщик не обязательно должен быть хорошим исполнителем»
-
Храм Сатаны разместил билборды в защиту прав женщин на аборт. Только посмотрите на них!
-
«С презрением к инстаграмному блэку». Харьковский HATE FOREST выпускает новый альбом
Лёгкий тест, в этот раз аж пять
4/10
10/10. А я все думал, зачем я все это помню :)