29.12.2020

Тест. Как ранее назывались именитые метал-группы?

Блог

Наверное, самый легкий метал-тест за все время. Нужно, не напрягаясь и не гугля, определить, как назывались команды до того, как поменять изначальное имя на титул, принесший мировую известность. В списке лишь звезды, так что особых проблем быть не должно.

Results

Никаких вопросов, блестяще!!! Ни память, ни метал-эрудированность вас не подводят!

Жаль, но что-то пошло не так. Наверное, иногда стоит стряхивать пыль с «метал-архивов».

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#1 DARKTHRONE

#2 CARPATHIAN FOREST

#3 ENTOMBED

#4 TAAKE

#5 KREATOR

#6 DARK TRANQUILLITY

#7 AMON AMARTH

#8 GRAVE

#9 IMMOLATION

#10 CHILDREN OF BODOM

результаты

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3 комментария

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