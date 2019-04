Метал-тест! Хорошо ли вы знакомы с IN FLAMES?

1. На каком из нижеперечисленных альбомов нет ни одного фирменного инструментала IF? 'Colony' 'Whoracle' 'Clayman' 'Jester Race' 'Lunar Strain'

2. В 2017 группа выпустила миник каверов «Down, Wicked & No Good». Песни какого исполнителя в нем не было? Soundgarden Depeche Mode Alice in Chains Chris Isaak Nine Inch Nails

3. «Благодаря этой группе в Швеции появился представитель метал-элиты мирового уровня», — сказали на вручении наград «Grammis» в 2006, когда IF получила титул «Swedish Music Export». Как думаете, чьи слова? Министр экономики Швеции Илон Маск Златан Ибрахимович мэр Гётеборга Петер Тэгтгрен

4. «Sell me the ……. it’s only for the weak». Какое слово пропущено в строчке «Only For The Weak»? reflection injection infection objection collection

5. Какие два альбома записывались составом Anders Friden, Jesper Stromblad, Glenn Ljungstrom, Johan Larsson, Bjorn Gelotte? 'Lunar Strain' + 'Jester Race' 'Jester Race' + 'Whoracle' 'Colony' + 'Clayman' 'Whoracle' + 'Colony' 'Battles' + 'Colony'

6. Какой самый продаваемый альбом IN FLAMES? 'Whoracle' 'Come Clarity' 'Sounds Of A Playground Fading' 'Colony' 'Reroute To Remain'

7. Anders Fridén — настоящий знаток и ценитель алкоголя. Коллекцию какого крепкого напитка он собирает? текила коньяк бурбон виски водка

8. Клип ‘Trigger’ снимался там же, где и видео еще одной шведской банды, их сюжеты пересекаются. О каком клипе речь? Dark Tranquillity 'Focus Shift' Amon Amarth 'Runes to My Memory' Soilwork 'Rejection Role' Arch Enemy 'My Apocalypse' Pain 'Have A Drink On Me'

9. Рифф какой темы можно услышать в живой версии ‘Scorn’? Slayer 'Raining Blood' Black Sabbath 'Paranoid' Metallica 'Enter Sandman' Iron Maiden 'Fear Of The Dark' Megadeth 'Symphony of Destruction'