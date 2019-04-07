Метал-тест! Хорошо ли вы знакомы с IN FLAMES?

До второго минского концерта IN FLAMES остается двадцать жалких дней, и если кто-то до сих пор раздумывает, брать билеты в Prime Hall немедленно или сделать это чуть позже, рекомендую поторопиться: ажиотаж таков, что скоро мест не останется. Здесь можно прикинуть, какие песни прозвучат в ту субботу, ну а покамест предлагаю размяться и проверить свои знания разных аспектов жизни команды.

1. На каком из нижеперечисленных альбомов нет ни одного фирменного инструментала IF?

2. В 2017 группа выпустила миник каверов «Down, Wicked & No Good». Песни какого исполнителя в нем не было?

3. «Благодаря этой группе в Швеции появился представитель метал-элиты мирового уровня», — сказали на вручении наград «Grammis» в 2006, когда IF получила титул «Swedish Music Export». Как думаете, чьи слова?

4. «Sell me the ……. it’s only for the weak». Какое слово пропущено в строчке «Only For The Weak»?

5. Какие два альбома записывались составом Anders Friden, Jesper Stromblad, Glenn Ljungstrom, Johan Larsson, Bjorn Gelotte?

6. Какой самый продаваемый альбом IN FLAMES?

7. Anders Fridén — настоящий знаток и ценитель алкоголя. Коллекцию какого крепкого напитка он собирает?

8. Клип ‘Trigger’ снимался там же, где и видео еще одной шведской банды, их сюжеты пересекаются. О каком клипе речь?

9. Рифф какой темы можно услышать в живой версии ‘Scorn’?

10. Редкая для группы вещь, концептуальный альбом «Whoracle» с лирикой, которую писал Niklas Sundin, рассказывает…

, рубрика(и): Блог

Количество просмотров: 302

поделиться в фэйсбуке
запостить вконтакт
в твиттер

Теги: ,

﻿

Комментарии

(* если хотите процитировать чей-либо комментарий, нажмите на красную ссылку >>> под ним; для цитирования части комментария выделите нужный текст и опять-таки нажмите на эту ссылку)

  1. Veles 08.04.2019 в 09:07

    7! Но надо ещё решить вопрос, где взять денег на билет

    >>>
  2. default 08.04.2019 в 11:11

    Насчет билетов, мне кажется, есть такая тема, чтобы сэкономить. Брать сектора А или Е по 70р вместо почти
    раскупленного танцпола по 80р. Проход в эти сектора через танцпол и можно зависнуть в нем, а не идти садиться. Поправьте, если не прав :)

    >>>
  3. APIAT GLOTT 08.04.2019 в 11:53

    Клацал наугад, не являюсь поклонником данной группы.

    >>>
  4. zzz 08.04.2019 в 15:17

    1, гыгыгы

    >>>
  5. sukaslayer 08.04.2019 в 16:21

    Анастейша, в п.1 до сих пор Вхоркале )

    >>>
  6. Anastasiya 08.04.2019 в 17:04

    sukaslayer написал(а):
    Анастейша, в п.1 до сих пор Вхоркале )

    Пофикшено!

    >>>

Оставьте свой комментарий

антиспам-проверка (введите число) *

Читайте также:

В Финляндии пройдет чемпионат по метал-вязанию

И снова Финляндия отжигает, оправдывая статус метал-державы. Мало того, что в этой стране при желании можно посетить метал-мессу или, скажем, университетский курс по тяжелой музыке, так вот теперь даже вязать варежки с...

Close