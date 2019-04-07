До второго минского концерта IN FLAMES остается двадцать жалких дней, и если кто-то до сих пор раздумывает, брать билеты в Prime Hall немедленно или сделать это чуть позже, рекомендую поторопиться: ажиотаж таков, что скоро мест не останется. Здесь можно прикинуть, какие песни прозвучат в ту субботу, ну а покамест предлагаю размяться и проверить свои знания разных аспектов жизни команды.
Метал-тест! Хорошо ли вы знакомы с IN FLAMES?
Anastasiya, рубрика(и): Блог
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Комментарии
- Anastasiya: sukaslayer написал(а): Анастейша, в п.1 до сих пор Вхоркале ) Пофикшено!
- sukaslayer: Анастейша, в п.1 до сих пор Вхоркале )
- zzz: 1, гыгыгы
- APIAT GLOTT: Клацал наугад, не являюсь поклонником данной группы.
- WR: Надо полную обложку Somewhere in Time в комплекте с успокоительным.
- default: Насчет билетов, мне кажется, есть такая тема, чтобы сэкономить. Брать сектора А или Е по 70р вместо почти...
- Veles: 7! Но надо ещё решить вопрос, где взять денег на билет
- Дед Аким: Да ничего не следует!!! Просто, просто так!!!
- Дед Аким: Что из этого следует? Бро дай нам истину!!!
- Дед Аким: Многие из нас не дебилы — первоклассники — малолетки, скорее менеджеры среднего возраста,...
- Дед Аким: Хотя что такое хорошо и что такое плохо? Кто ответит? В чем правда брат? Ради удовольствия? За...
- Дед Аким: Ad Noctum написал(а): Veles написал(а): Не, ну а что не так? Там так и живут, видел по НТВ...
- Дед Аким: Ad Noctum написал(а): Veles написал(а): Не, ну а что не так? Там так и живут, видел по НТВ...
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7! Но надо ещё решить вопрос, где взять денег на билет
Насчет билетов, мне кажется, есть такая тема, чтобы сэкономить. Брать сектора А или Е по 70р вместо почти
раскупленного танцпола по 80р. Проход в эти сектора через танцпол и можно зависнуть в нем, а не идти садиться. Поправьте, если не прав :)
Клацал наугад, не являюсь поклонником данной группы.
1, гыгыгы
Анастейша, в п.1 до сих пор Вхоркале )
sukaslayer написал(а):
Анастейша, в п.1 до сих пор Вхоркале )
Пофикшено!