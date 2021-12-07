Тест. О чем поется в песнях хардрок/хэви-метал классиков?

Давненько не было тестов, поэтому вот один из категории «попроще». Вы определенно слышали все эти песни (в списке лишь классика!), однако можете ли рассказать, о чем они?

Results Грандиозно! Классика — это ваша тема! Увы, не в этот раз! Придется повторять уроки классики. #1 Кто такие «fairies» в песне BLACK SABBATH «Fairies Wear Boots»? Группи в bdsm-прикиде Британские скинхеды в суровых ботинках Мифические обнаженные красотки, приснившиеся в пьяном угаре Айомми Гей-поклонники коллектива Рабочий класс Британии #2 Ну хорошо, а кто тогда «The London Leatherboys» из одноименного хита ACCEPT? Банда британских байкеров Посетители знаменитого гей-клуба в Лондоне Лондонские наркоторговцы, носившие куртки-косухи Мужчины-танцоры в стрип-клубе Лондонский фан-клуб ACCEPT #3 Основная тема песни «Electric Eye» JUDAS PRIEST. Какой такой глаз? Дуло пистолета Глазок в тюремной камере Око Саурона Глаз-камера следящего за всеми и контролирующего общество Большого Брата Речь про маяк, спасающий корабли #4 Кому IRON MAIDEN предлагают «Run To The Hills»? Аборигенам Амазонки Животным, спасающимся от устроенных людьми пожаров Солдатам, разбитым в битве при Ватерлоо Африканским неграм Индейцам #5 Как можно охарактеризовать тематику легендарной «Children Of The Grave» BLACK SABBATH? Антивоенная Антикоммунистическая Вампирская Антинаркотическая Маниакально-любовная #6 Кто такой «Mr. Torture» в одноименной истории HELLOWEEN? О чем это вообще? Песня про Йозефа Менгеле Песня про Чикатило Песня про сказочного Синего Бороду Все просто, это абстрактная песня про BDSM-практики Песня написана под впечатлением от фильма «Маркиз де Сад» #7 Что сияет «Brighter Than A Thousand Suns», по мнению IRON MAIDEN? Большой взрыв Алмаз Хоупа aka Голубой алмаз Ядерный взрыв Оргазм Момент смерти #8 О чем песня DIO ‘Rainbow In The Dark»? Об андеграундной сцене О спасении шахтеров О божественном видении О депрессии и скрытом потенциале О ночных клубах и тусовках #9 А о чем IRON MAIDEN’овская «2 Minutes To Midnight»? Ну эта точно о ядерной угрозе! Об авиакатастрофе О самоубийстве Об истреблении индейцев колонизаторами О Лиссабонском землетрясении 1755 года #10 Какого короля собирались замочить RAINBOW в «Kill The King»? Карла I Речь об убийстве Романовых Речь про игру в покер Речь про императора Наполеона Шахматного! результаты

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