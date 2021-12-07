iron maiden beer trooper
07.12.2021

Тест. О чем поется в песнях хардрок/хэви-метал классиков?

Блог

Давненько не было тестов, поэтому вот один из категории «попроще». Вы определенно слышали все эти песни (в списке лишь классика!), однако можете ли рассказать, о чем они?

Results

Грандиозно! Классика — это ваша тема!

Увы, не в этот раз! Придется повторять уроки классики.

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#1 Кто такие «fairies» в песне BLACK SABBATH «Fairies Wear Boots»?

#2 Ну хорошо, а кто тогда «The London Leatherboys» из одноименного хита ACCEPT?

#3 Основная тема песни «Electric Eye» JUDAS PRIEST. Какой такой глаз?

#4 Кому IRON MAIDEN предлагают «Run To The Hills»?

#5 Как можно охарактеризовать тематику легендарной «Children Of The Grave» BLACK SABBATH?

#6 Кто такой «Mr. Torture» в одноименной истории HELLOWEEN? О чем это вообще?

#7 Что сияет «Brighter Than A Thousand Suns», по мнению IRON MAIDEN?

#8 О чем песня DIO ‘Rainbow In The Dark»?

#9 А о чем IRON MAIDEN’овская «2 Minutes To Midnight»?

#10 Какого короля собирались замочить RAINBOW в «Kill The King»?

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