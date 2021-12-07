07.12.2021
Тест. О чем поется в песнях хардрок/хэви-метал классиков?Блог
Давненько не было тестов, поэтому вот один из категории «попроще». Вы определенно слышали все эти песни (в списке лишь классика!), однако можете ли рассказать, о чем они?
#1 Кто такие «fairies» в песне BLACK SABBATH «Fairies Wear Boots»?
#2 Ну хорошо, а кто тогда «The London Leatherboys» из одноименного хита ACCEPT?
#3 Основная тема песни «Electric Eye» JUDAS PRIEST. Какой такой глаз?
#4 Кому IRON MAIDEN предлагают «Run To The Hills»?
#5 Как можно охарактеризовать тематику легендарной «Children Of The Grave» BLACK SABBATH?
#6 Кто такой «Mr. Torture» в одноименной истории HELLOWEEN? О чем это вообще?
#7 Что сияет «Brighter Than A Thousand Suns», по мнению IRON MAIDEN?
#8 О чем песня DIO ‘Rainbow In The Dark»?
#9 А о чем IRON MAIDEN’овская «2 Minutes To Midnight»?
#10 Какого короля собирались замочить RAINBOW в «Kill The King»?
результаты
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 401
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Тест. О чем поется в песнях хардрок/хэви-метал классиков?
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Комментарии
- Писюн с глазами: KarKAzz написал(а): 7 / 10 *завистливо* Заучка!
- Писюн с глазами: Егор написал(а): Как же вокалист растолстел… просто смотреть больно… не какая прекрасная композиция…
- Егор: Как же вокалист растолстел… просто смотреть больно… не какая прекрасная композиция не смягчает его…
- KarKAzz: 7 / 10
- Merzbow: Хороший тест! 5/10
- Писюн с глазами: Неплохой тест! Мнил себя знатоком рок-музыки, но обосрался — 5/10.
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- Green: Песня с видео смотрится и слушается очень даже гормонично, чего если честно не ожидал думая что хуже будет. Но…
- Green: Неинтересная попса.
- Olaf: Отличная песня, чтоб послушать два раза и забыть. Клип — тоже получился интересным
Неплохой тест! Мнил себя знатоком рок-музыки, но обосрался — 5/10.
Хороший тест! 5/10
7 / 10
KarKAzz написал(а):
7 / 10
*завистливо* Заучка!