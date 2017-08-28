Некоторое время назад у нас был тест «Чья цитата?», в котором предлагалось угадать, какому музыканту принадлежит то или иное высказывание. Сегодня все проще: сможете ли вы по цитате определить, сказана она рокером/металистом или рэпером/представителем поп-сцены?
Тест! Угадай, принадлежит цитата рокеру или поп-звезде?
Anastasiya, рубрика(и): Блог
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Комментарии
- Samotnik: 7/12. Oasis — хорошая группа, намного лучше чем HIM.
- Centipede: А что, классический In Flames подразумевает безблагодатный попметал? Потому как получилось именно оно.
- Бездельник: Песня ничего такая. По-лучше нового in flames
- Veles: Mazay написал(а): Ну не мог же гениальный композитор в один миг взять и превратиться в посредственного...
- Veles: Семь
- Veles: Pat написал(а): Да блин, так уж сложно прочитать? Сайра Если ты про рыбу, то она пишется saury
- Бездельник: Аплодирую стоя
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- insane_clown: 9/12. надо бы поменьше читать интернеты.
- Pat: Да блин, так уж сложно прочитать? Сайра
- dissolve-ens: KLINDUK написал(а): 8/12, нормально. Думал будет хуже. +1
- Anastasiya: Andi написал(а): как читается название банды? Боюсь, это знают только музыканты)
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Marty Friedman Wall Of Sound
Steven Wilson To The Bone
Incantation Profane Nexus
End Of Green Void Estate
Accept The Rise Of Chaos
Quiet Riot Road Rage
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KLINDUK написал(а):
8/12, нормально. Думал будет хуже.
+1
9/12. надо бы поменьше читать интернеты.
Семь
7/12. Oasis — хорошая группа, намного лучше чем HIM.