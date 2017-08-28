Тест! Угадай, принадлежит цитата рокеру или поп-звезде?

Некоторое время назад у нас был тест «Чья цитата?», в котором предлагалось угадать, какому музыканту принадлежит то или иное высказывание. Сегодня все проще: сможете ли вы по цитате определить, сказана она рокером/металистом или рэпером/представителем поп-сцены?

1. «Шесть месяцев пролетают моментально, если ты гений»

2. «Метал, пожалуй, самый асексуальный жанр музыки. Какой там секс? Толпа вонючих мужиков в черной одежде?»

3. «Я — живая рок-звезда номер один. Я Эксл Роуз; я Джим Моррисон; я Джими Хендрикс»

4. «Я считаю так: никто не в силах тебя напугать, если ты напугаешь всех первым»

5. «Меня многократно называли дыркой от жопы, даже моя мама. Но мне пофиг, я слишком богат, чтобы париться»

6. «Важно место, где ты записываешься. Оно должно быть не слишком красивое, не слишком дорогое — и никакого вида на океан или поле»

7. «Если выбирать по музыкальной смелости, то hip-hop и R&B сегодня гораздо более инновативны, нежели рок-музыка»

8. «Самая моя большая боль заключается в том, что я никогда не увижу, как выступаю на сцене, из зала»

9. «Когда люди видят обо мне гадость в журнале, они его покупают. Когда сайт пишет обо мне плохо, мои поклонники генерируют ему трафик»

10. «Мы как-то сидели на точке, репетировали, и все звучало отлично. Но на этом все. Ощущение коллективной эрекции внезапно ушло»

11. «Я люблю своих фанатов-геев. Геи — это лучшие друзья на свете. Я их обожаю»

12. «За мной — бесконечная сила. Передо мной — безбрежный океан возможностей. Сегодня я чувствую себя сильным физически, ментально и духовно»

, рубрика(и): Блог

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Комментарии

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  1. KLINDUK 29.08.2017 в 00:54

    8/12, нормально. Думал будет хуже.

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  2. dissolve-ens 29.08.2017 в 02:38

    KLINDUK написал(а):
    8/12, нормально. Думал будет хуже.

    +1

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  3. insane_clown 29.08.2017 в 09:01

    9/12. надо бы поменьше читать интернеты.

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  4. Veles 29.08.2017 в 11:53

    Семь

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  5. Samotnik 29.08.2017 в 20:10

    7/12. Oasis — хорошая группа, намного лучше чем HIM.

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