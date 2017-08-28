Тест! Угадай, принадлежит цитата рокеру или поп-звезде?

1. «Шесть месяцев пролетают моментально, если ты гений» Robert Plant Michael Jackson

2. «Метал, пожалуй, самый асексуальный жанр музыки. Какой там секс? Толпа вонючих мужиков в черной одежде?» Rihanna Devin Townsend

3. «Я — живая рок-звезда номер один. Я Эксл Роуз; я Джим Моррисон; я Джими Хендрикс» Marilyn Manson Kanye West

4. «Я считаю так: никто не в силах тебя напугать, если ты напугаешь всех первым» Lady Gaga Alice Cooper

5. «Меня многократно называли дыркой от жопы, даже моя мама. Но мне пофиг, я слишком богат, чтобы париться» Snoop Dogg Gene Simmons

6. «Важно место, где ты записываешься. Оно должно быть не слишком красивое, не слишком дорогое — и никакого вида на океан или поле» Dani Filth Madonna

7. «Если выбирать по музыкальной смелости, то hip-hop и R&B сегодня гораздо более инновативны, нежели рок-музыка» Steven Wilson Eminem

8. «Самая моя большая боль заключается в том, что я никогда не увижу, как выступаю на сцене, из зала» Kanye West Yngwie Malmsteen

9. «Когда люди видят обо мне гадость в журнале, они его покупают. Когда сайт пишет обо мне плохо, мои поклонники генерируют ему трафик» Justin Bieber Dave Mustaine

10. «Мы как-то сидели на точке, репетировали, и все звучало отлично. Но на этом все. Ощущение коллективной эрекции внезапно ушло» HIM о своем распаде OASIS о своем распаде

11. «Я люблю своих фанатов-геев. Геи — это лучшие друзья на свете. Я их обожаю» Otep Britney Spears