Тест! Рок-музыка в деньгах и цифрах

1. Сколько в совокупности стоила запись пятого альбома KORN «Untouchables» 2002 года? около четырех миллионов долларов около миллиона долларов четыреста тысяч долларов десять тысяч долларов

2. Сколько денег за долгие годы метал-творчества заработал James Hetfield? более 300 миллионов долларов более 500 миллионов долларов миллиард долларов 5 миллионов долларов

3. Какой из этих альбомов получил «бриллиантовый» статус в США? (Т.е. продажи превысили 10 000 000 копий.) QUEEN "A Kind Of Magic" KISS "Hotter Than Hell" THE WHO "Quadrophenia" DEF LEPPARD "Pyromania"

4. Группа HIM недавно отправилась на покой. В какую сумму оценивается состояние оставшегося пока не у дел Ville Valo? 20 миллионов долларов 12 миллионов долларов 2 миллиона долларов 200 тысяч долларов

5. Сколько группа KISS получила в 2002 году, продав на аукционе свои знаменитые сценические костюмы? 10 000 долларов 20 000 долларов 100 000 долларов 200 000 долларов

6. Сборы фильма METALLICA «Through The Never» составили менее 4 миллионов долларов. Сколько группа вложила в его создание? около 20 миллионов около 10 миллионов 5 миллионов менее миллиона

7. Некоторое время назад на аукционе продавался оригинальный EP MAYHEM «Deathcrush» с автографами всех участников. Какова цена вопроса? 150 долларов 450 долларов 4 500 долларов 8 500 долларов

8. В 1965 году Jimi Hendrix подписал кощунственный контракт, согласно которому ему причитался 1% от продажи всех записей. Сколько оригинал этой бумаги стоит сегодня? 1 доллар и стоит. Но золотой! 200 000 долларов 500 000 долларов миллион долларов

9. Сколько денег на настоящий момент собрал реюнион-тур GUNS N’ ROSES? около 10 миллионов долларов около 50 миллионов долларов около 100 миллионов долларов около 500 миллионов долларов