Тест! Рок-музыка в деньгах и цифрах

В эпоху упадка шоубиза неплохо уметь считать. Сколько будет стоить запись альбома? Съемка клипа? Покупка моднейшей гитары? Предлагаем пройтись по историческим вехам — и понять, насколько вы ориентируетесь в зарплатах, сделках и ценах.

1. Сколько в совокупности стоила запись пятого альбома KORN «Untouchables» 2002 года?

2. Сколько денег за долгие годы метал-творчества заработал James Hetfield?

3. Какой из этих альбомов получил «бриллиантовый» статус в США? (Т.е. продажи превысили 10 000 000 копий.)

4. Группа HIM недавно отправилась на покой. В какую сумму оценивается состояние оставшегося пока не у дел Ville Valo?

5. Сколько группа KISS получила в 2002 году, продав на аукционе свои знаменитые сценические костюмы?

6. Сборы фильма METALLICA «Through The Never» составили менее 4 миллионов долларов. Сколько группа вложила в его создание?

7. Некоторое время назад на аукционе продавался оригинальный EP MAYHEM «Deathcrush» с автографами всех участников. Какова цена вопроса?

8. В 1965 году Jimi Hendrix подписал кощунственный контракт, согласно которому ему причитался 1% от продажи всех записей. Сколько оригинал этой бумаги стоит сегодня?

9. Сколько денег на настоящий момент собрал реюнион-тур GUNS N’ ROSES?

10. Сколько Spotify, насчитывающий около 140 миллионов пользователей, платит группе за 1 прослушивание песни?

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, рубрика(и): Блог

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