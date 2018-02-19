В эпоху упадка шоубиза неплохо уметь считать. Сколько будет стоить запись альбома? Съемка клипа? Покупка моднейшей гитары? Предлагаем пройтись по историческим вехам — и понять, насколько вы ориентируетесь в зарплатах, сделках и ценах.
Тест! Рок-музыка в деньгах и цифрах
Anastasiya, рубрика(и): Блог
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Теги: тест
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