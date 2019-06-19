Фэйсбук забанил обложку LED ZEPPELIN «Houses Of The Holy» 1973 года

Если вы думаете, что цензура, все эти запрещенные обложки и альбомы остались лишь в недоразвитых странах, спешу огорчить: Интернет продолжает обрастать фильтрами (да, заметьте, Youtube больше не позволяет Викернесу завести свой канал, вне зависимости, о чем бы он там ни собирался говорить или вовсе молчать), и вот модераторы добрались до LED ZEPPELIN. Обложку альбома Houses Of The Holy 1973 года признали слишком голой.

Некоторое время назад администраторы фан-страниц LED ZEPPELIN обнаружили: картинка была удалена как несоответствующая стандартам соцсети относительно изображений с обнаженной натурой и/или сексуальными сценами. Некоторые из этих сообществ попали в черные списки, а аккаунты администраторов, постивших обложку, были заблокированы.

В ответ написали петицию: признать кавер-арт, созданный именитым дизайнером Aubrey «Po» Powell, объектом искусства и прекратить бессмысленную цензуру. Однако через полчаса после того, как петиция появилась в фб, ее удалили модераторы, отметив, что «пост нарушает стандарты сообщества». И кто бы на своих страницах петицией ни делился, ссылка на нее неизменно удалялась. Кого-то банили, кому-то выносили предупреждения, призывая убрать пост, содержащий «запрещенную картинку».

К слову, стандарты соцсети допускают публикацию фотографий картин, скульптур и других объектов искусства, изображающих наготу. Однако вопрос, кто же судьи искусства, остается открытым. Модераторы из Индии? Белорусские комитетчики по цензуре? Люди, культурной квалификации которых можно доверять?

Впрочем, есть предположение, через пару лет вопрос станет другим: ну а что же здесь все-таки можно?