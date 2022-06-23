Гитаристка Jen Majura об увольнении из EVANESCENCE: «Я в шоке, как если б пробыв в браке шесть лет, человек внезапно узнал, что с ним развелись»

Очередная душевная история из рок-шоубиза. Гитаристка Jen Majura, которую взяли в EVANESCENCE в 2015 году (для этого ей пришлось покинуть EQUILIBRIUM), недавно ушла из группы — как написал официальный пресс-релиз, в статусе «дорогого друга». «Это был особый период в нашем творчестве, однако было решено разойтись. Мы всегда будем любить ее и поддерживать, а также с нетерпением ждем возможность увидеть, чем она займется далее! Мы невероятно благодарны за прекрасные времена и отличную музыку, которую мы вместе дарили миру». Забавно (нет) в этом всем то, что о своем уходе «дорогой друг» Джен узнала едва ль не случайно.

«Прошло три недели как я услышала эти новости, — призналась она в недавнем онлайн-интервью, — но я все еще как во сне. Все еще в шоке, как если б, например, пробыв в браке шесть лет, человек внезапно узнал, что с ним развелись.

Каждый день, мало-помалу, я пытаюсь справиться с ситуацией, стараюсь радоваться мелочам. Но я определенно не в порядке.

Все случилось внезапно. Я делала уборку в квартире, как зазвонил телефон и мне сообщили новости. Подумала тогда: что, блин, за шутки? Я тогда, положив трубку, буквально легла на пол, пытаясь понять, что вообще происходит; смотрела в потолок, смотрела на чемодан, который к тому моменту начала собирать, готовясь к туру, который начнется через две недели…

Пока что… не знаю, мне просто больно и плохо. Я не понимаю, что и почему так вышло. И наверное, неправильно делать вид, что все хорошо и я оправилась. Оправлюсь когда-нибудь. Но пока нет. И хотя я уже получаю предложения присоединиться к разным коллективам, пока, честно говоря, не готова выходить замуж снова».

«Мы всегда будем любить ее и поддерживать». Ага.

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