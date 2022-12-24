Организуется экскурсионный тур по блэк-метал достопримечательностям Осло

В этом сложном мире каждый зарабатывает как умеет — вот, Anders Odden подался в экскурсоводы, и во время проведения норвежского фестиваля Inferno он будет ездить в автобусе по блэк-метал достопримечательностям Осло и рассказывать металистам предания блэк-метал старины, показывая Самые Зловещие места. С таким, знаете, ярким зонтиком и громкоговорителем, чтобы все любители селфиков точно знали, кто где кого убивал.

Экскурсии будут проводиться в течение двух дней: с утра желающих заберут из отеля, затем отвезут к сожженной в 1992 и восстановленной церкви Holmenkollen Kapell; к месту убийства Варгом Юронимуса; в подвал Helvete (он же NESEBLOD RECORDS) и на блэк-метал выставку в национальную библиотеку города. А потом Макдональдс, дьюти-фри обратно в отель. Стоит удовольствие 60 евро с человека — и билеты на оба дня вроде как распроданы. Однако с учетом ажиотажа, есть подозрение, подобные мероприятия будут проводиться на регулярной основе — осталось только привлечь китайских туристов, напечатать магнитиков и сделать стенд солнечных очков. А норвежские музыканты будут подавать пиво. Ибо какая уже разница.

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