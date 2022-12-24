Организуется экскурсионный тур по блэк-метал достопримечательностям ОслоБлог
В этом сложном мире каждый зарабатывает как умеет — вот, Anders Odden подался в экскурсоводы, и во время проведения норвежского фестиваля Inferno он будет ездить в автобусе по блэк-метал достопримечательностям Осло и рассказывать металистам предания блэк-метал старины, показывая Самые Зловещие места. С таким, знаете, ярким зонтиком и громкоговорителем, чтобы все любители селфиков точно знали, кто где кого убивал.
Экскурсии будут проводиться в течение двух дней: с утра желающих заберут из отеля, затем отвезут к сожженной в 1992 и восстановленной церкви Holmenkollen Kapell; к месту убийства Варгом Юронимуса; в подвал Helvete (он же NESEBLOD RECORDS) и на блэк-метал выставку в национальную библиотеку города. А потом
Макдональдс, дьюти-фри обратно в отель. Стоит удовольствие 60 евро с человека — и билеты на оба дня вроде как распроданы. Однако с учетом ажиотажа, есть подозрение, подобные мероприятия будут проводиться на регулярной основе — осталось только привлечь китайских туристов, напечатать магнитиков и сделать стенд солнечных очков. А норвежские музыканты будут подавать пиво. Ибо какая уже разница.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 418
2 комментария
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Организуется экскурсионный тур по блэк-метал достопримечательностям Осло
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Комментарии
SmokeDevil:
Ну что можно сказать, мрачно, тяжело, грязно, культовой вещью конечно не станет, но альбом очень даже…
Green:
Ну а ЧО, в Норвегии есть что на данную тематику показать))) я бы и сам ради прикола и интереса согласился))…
cpt BARBOSSA:
А бывает,и довольно часто, что и ‘учиться’ ни то что не обязательно,но и вредно.Во избежание угробить этой самой учёбой свою неповторимость.И случаев таких…
cpt BARBOSSA:
Ну,наверное я (14 лет как занимавшийся вокалом) диванный воин-пожалуйста.То что ты ‘не понял посыла’-тоже ни беда,сейчас уточню;интересен уникальный тембр,под…
Другой Александр:
Писюн c глазами написал(а):
cpt BARBOSSA написал(а):
Черный Доктор написал(а):
Ну а че? Заебись сидеть в Калифорнии с двумя пляжами и топить за Украину!!!
Ещё один дег…
Gerber:
cpt BARBOSSA написал(а):
Gerber написал(а):
Ян, уникальный вокалист, надо признать. Если честно — в чистый гроул я его не помню до этого, может быть не слышал, но очень не…
Павел Панченко:
Писюн c глазами написал(а):
cpt BARBOSSA написал(а):
Черный Доктор написал(а):
Ну а че? Заебись сидеть в Калифорнии с двумя пляжами и топить за Украину!!!
Ещё один дег…
Павел Панченко:
cpt BARBOSSA написал(а):
Alex Lopez
Ну, она же пишет в статье, что живет в Калифорнии…И про пляжи пишет. Возможно я пропустил, где Черный доктор употребляет оскорблени…
cpt BARBOSSA:
А в конце поездки запланировано посещение местной лесопарковой полосы,после которого туристов больше никто не увидит…
Писюн c глазами:
cpt BARBOSSA написал(а):
Черный Доктор написал(а):
Ну а че? Заебись сидеть в Калифорнии с двумя пляжами и топить за Украину!!!
Ещё один дегенерат.Какая Калифорния? Ка…
DimaCar:
николай:
Блин, впервые на MHM попал в 2003 (20 лет) оху..ть. Помню BARBARA из Израиля, EPITOME, DATURA, молдавский DISENTOMB, RASTA; А MENTAL DEMAISE по Солнышку (место проведения) гоняли на жёлтом ЗАЗ 965 с дв…
cpt BARBOSSA:
А в конце поездки запланировано посещение местной лесопарковой полосы,после которого туристов больше никто не увидит
Ну а ЧО, в Норвегии есть что на данную тематику показать))) я бы и сам ради прикола и интереса согласился))