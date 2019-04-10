ABBATH решил напомнить о себе, подготовив к релизу на начало июля второй альбом Outstrider. Сегодня же группа презентовала первый его сингл и видеоклип «Harvest Pyre». Никаких особенных пресс-релизов, обещаний и интро. Просто принимайте как есть.
Смотрим новый клип ABBATH «Harvest Pyre»
Anastasiya, рубрика(и): Блог
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Комментарии
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- Anastasiya: Тем временем в мире животных: https://nn.by/?c=ar&i=228 551&lang=ru
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- Diamond: Да, Somewhere In Time — было бы круто!
- WR: это подходящее место для автографа Еще бы оно не стоило таких упоротых денег, тогда можно было бы говорить.
- Dr. Chaos: Все правильно сказал. Говно ваш винил! Большая красивая открытка, включать не надо.
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В этот день родились1971 - Oliver "Ollie" Riedel (RAMMSTEIN)
1972 - Jukka Kolehmainen (ABHORRENCE)
1973 - Tomi Koivusaari (AMORPHIS)
10 релизов апреля
Necrodeath Defragments Of Insanity
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Protector Summon The Hordes
Darkened Nocturn Slaughtercult Mardom
Blindead Niewiosna
Sunn O))) Life Metal
Eluveitie Ategnatos
Periphery Periphery IV: Hail Stan
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