Смотрим новый клип ABBATH «Harvest Pyre»

ABBATH решил напомнить о себе, подготовив к релизу на начало июля второй альбом Outstrider. Сегодня же группа презентовала первый его сингл и видеоклип «Harvest Pyre». Никаких особенных пресс-релизов, обещаний и интро. Просто принимайте как есть.

, рубрика(и): Блог

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Комментарии

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  1. Veles 10.04.2019 в 22:18

    Нормуль!

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