Смотрим новый клип ABBATH «Harvest Pyre»

ABBATH решил напомнить о себе, подготовив к релизу на начало июля второй альбом Outstrider. Сегодня же группа презентовала первый его сингл и видеоклип «Harvest Pyre». Никаких особенных пресс-релизов, обещаний и интро. Просто принимайте как есть.