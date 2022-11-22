TYPE O NEGATIVE переиздадут «Dead Again». «Когда Питер напивался, его невозможно было сокрушить. У него был пенис длиной в фут и он танцевал на столе»

На этой неделе выйдет переиздание альбома TYPE O NEGATIVE Dead Again, посвященное его 15-летнего юбилею, — седьмой и финальный студийник, получивший неоднозначные оценки, однако так или иначе оказавшийся финальным монолитным памятником в дискографии незабываемой, неповторимой, великой (во всяком случае, в рамках собственного жанра) команды. Причем памятником с головой Распутина на обложке.

Гитарист Kenny Hickey: «Когда-то казалось, что первый претендент на могильную оградку среди участников группы, — это я. (Вероятно, потому что очень много пил, — прим.авт.) А потом мы ставили на Питера. И вообще все время ждали, что кто-то умрет. Но что бы ни случалось, он держался бодряком, демонстрируя неуязвимость почти мифического уровня. Так возникла ассоциация с Распутиным.

Я называл Питера Распутиным. Потому что когда он напивался, его невозможно было сокрушить. У него был пенис длиной в фут и он танцевал на столе. Таков он был. И я называл его Распутиным. Потому Распутин в конечном итоге оказался на обложке альбома. А потом раз — и среди всего этого мифотворчества вспышка реальности: ты понимаешь, что все мы на самом деле смертные, и умереть может любой. Причем не только может, но и умрет. Это, конечно, шок».

Если брать Распутина, то самую его легендарную часть таки увековечили после смерти: она плавает в Петербурге в Музее эротики (ну или во всяком случае, плавала много лет назад, когда я была там на экскурсии; если вообще изначально на эту тему не врали).

А что до… TYPE O, то памятник тут скорее нерукотворный.

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