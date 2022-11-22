TYPE O NEGATIVE переиздадут «Dead Again». «Когда Питер напивался, его невозможно было сокрушить. У него был пенис длиной в фут и он танцевал на столе»Блог
На этой неделе выйдет переиздание альбома TYPE O NEGATIVE Dead Again, посвященное его 15-летнего юбилею, — седьмой и финальный студийник, получивший неоднозначные оценки, однако так или иначе оказавшийся финальным монолитным памятником в дискографии незабываемой, неповторимой, великой (во всяком случае, в рамках собственного жанра) команды. Причем памятником с головой Распутина на обложке.
Гитарист Kenny Hickey: «Когда-то казалось, что первый претендент на могильную оградку среди участников группы, — это я. (Вероятно, потому что очень много пил, — прим.авт.) А потом мы ставили на Питера. И вообще все время ждали, что кто-то умрет. Но что бы ни случалось, он держался бодряком, демонстрируя неуязвимость почти мифического уровня. Так возникла ассоциация с Распутиным.
Я называл Питера Распутиным. Потому что когда он напивался, его невозможно было сокрушить. У него был пенис длиной в фут и он танцевал на столе. Таков он был. И я называл его Распутиным. Потому Распутин в конечном итоге оказался на обложке альбома. А потом раз — и среди всего этого мифотворчества вспышка реальности: ты понимаешь, что все мы на самом деле смертные, и умереть может любой. Причем не только может, но и умрет. Это, конечно, шок».
Если брать Распутина, то самую его легендарную часть таки увековечили после смерти: она плавает в Петербурге в Музее эротики (ну или во всяком случае, плавала много лет назад, когда я была там на экскурсии; если вообще изначально на эту тему не врали).
А что до… TYPE O, то памятник тут скорее нерукотворный.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 712
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TYPE O NEGATIVE переиздадут «Dead Again». «Когда Питер напивался, его невозможно было сокрушить. У него был пенис длиной в фут и он танцевал на столе»
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Комментарии
Александр:
Отличная новость!!
P.S. 4 часа назад через купил пару недостающих изданий альбомов ( а именно Life Is Killing Me и Bloody Kisses, а так же героя статьи, красную диджи версию с DVD диско…
Дед Аким:
Писюн с глазами написал(а):
Дед Аким написал(а):
Какая оказывается Настя, романтичная, душевная девушка, полный восторг!!!
Кажется, кто-то любит создавать себе …
Виктор:
ну такая себе карьера. За всю жизнь написал полторы нормальные песни, и потом всю жизнь их самокопировал с разной степенью успешности.
А ещё этого придурка надо бы…
Sargnir:
Какая ебала, что в комментариях, что в высказывание. Понятно одно: плохо, что bm как таковой вышел за пределы своих кругов, и хомяки теперь носятся, и выдают мысли, одн…
Писюн с глазами:
Дед Аким написал(а):
Какая оказывается Настя, романтичная, душевная девушка, полный восторг!!!
Кажется, кто-то любит создавать себе богинь …
Дед Аким:
Какая оказывается Настя, романтичная, душевная девушка, полный восторг…
нет:
Джим Моррисон давно уже мертв…но мы верим что он ещё жив.
Эх.. вчерась чета захотелось инкса посмотреть..как вчера в 93……
Ad Noctum:
Dissolve-fts написал(а):
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На днях видел в ценре Риги круный, во весь фасад универмага, рекламный баннер каких-…
Писюн с глазами:
Волося написал(а):
Хорошо выебываться там, где тебя не тронут
Выебывались в 2020 россияне, когда орали белорусам, что «ахаха, ну вы и ссыкло, вот если б у нас чт…
Green:
Нет, вот что что но по музыкальной части он хорош! А в остольном, его скандалы и бла бла, и остаётся для меня бла бла…..)))…
Дед Аким:
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wisgest:
Волося написал(а):
Хорошо выебываться там, где тебя не тронут
Вот и молчи, а то скажешь, как в лужу бзднёшь.…
Roma:
Отличная новость!!
P.S. 4 часа назад через купил пару недостающих изданий альбомов ( а именно Life Is Killing Me и Bloody Kisses, а так же героя статьи, красную диджи версию с DVD диском))
P.P.S. Рад что банду помнят, надеюсь что шикарные подвальные демо записи тоже когда нибудь выпустят)))