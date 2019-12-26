10 «последних» туров, которые так и не стали последними

В почетную копилку фальшивых «ушельцев» — туры, которые рекламировались как прощальные. Но потом что-то пошло не так. (Спойлер: захотелось еще денег.)

MANOWAR в мае 2016 начали готовить хэви-металистов к громкому финальному залпу. Тур «The Final Battle», мол, станет моментом, который останется в сердцах навсегда: самый громкий выхлоп в истории самой громкой команды. Тур закончился. И музыканты сказали, что их неправильно поняли.

MÖTLEY CRÜE в 2015 откатали «Final Tour» и сказали, что если группа вдруг бы вернулась, им придется пускать народ на концерты бесплатно. Также прошла информация, мол, подписан контакт, согласно которому музыканты не станут играть в MÖTLEY CRÜE — под страхом судебных преследований. Дальше вы знаете.

Еще в 80-х, пока это не вошло в массовую привычку, навеки прощались со сценой THE WHO (Farewell Tour, 1982) и STATUS QUO (End Of The Road Tour, 1984).

KISS вытирали прощальный грим в прощальном Farewell Tour в 2000 году. И примерно через два года вернулись на сцену. В 2021 должен закончиться текущий пробег End Of The Road, после которого уж точно никто ничего. И… Как же не поверить этим прекрасным людям, как не поверить.

THE EAGLES со старта были хитрее, и назвали гастроли 2005-го The Eagles — Farewell 1 Tour. Намекая, что будет еще. Так, к примеру, на 2020 у них намечен тур Hotel California с оркестром и хором.

NINE INCH NAILS в 2009 делали Wave Goodbye Tour, и Trent Reznor, объясняя причину, сказал: «Я не хочу быть, как Gene Simmons: стариканом, который наносит на лицо грим и идет развлекать детишек, будто клоун на работу. Я параноик и боюсь, что если не прекращу сейчас, то приду именно к этому». Он продолжил выступать в 2013-м, потом в 2018-м… и вот уже, по последним известиям, NINE INCH NAILS снова пишут альбом да готовят концерты. Возможно на пару с Симмонсом.

Elton John стартовал гастроли Farewell Yellow Brick Road в 2018-м, и не угомонится до сих пор. Даты растянулись уже на 2021-й. Впрочем, первый прощальный у старины Элтона был еще в 1977-м.

Meat Loaf в 2013-м году сказал, что физически не может уже гастролировать, и, прощаясь, озаглавил свою европейскую трассу Last at Bat. В сентябре 2015-го продолжил. Годом спустя, однако, снова закончил, сказав: «Мне почти 70. Я больше не могу ездить в туры». Но… это не точно.

BLACK SABBATH в 1999-м замутили трассу с серьезным названием The Last Supper. Годом спустя вернулись в студию. А в 2016-2017 сделали последний второй, The End Tour. И верим ли мы?..

По сути, вопрос риторический. Потому как нам врут, а мы рады обманываться — ведь черти на сцене все еще чем-то любимы, и вот билеты снова скупаются, а они распрягают, как заскучали, как были завалены просьбами, письмами и бандеролями. Такие вот взаимные условности. Так что я, например, жду, когда наконец перестанут выделываться HIM.