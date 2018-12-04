В туре SLAYER Фил Деммел заменит Гэри Холта

Phil Demmel, расставшийся с MACHINE HEAD, был скоропостижно подобран в тур «слесарей». В конце прошлой недели стало известно, что Gary Holt вынужден временно покинуть ряды коллектива и вернуться домой: отец музыканта находится при смерти.

«Круг завершился, — написал сегодня Фил, — карма. Безумие, как порой разворачиваются события. Я получил приглашение в SLAYER менее, чем через сутки с момента, как сыграл свою последнюю ноту в составе MACHINE HEAD.

11 лет назад, почти в это же время, я был вынужден бросить тур и улететь на последнее прощание со своим отцом. Отличные ребята в ту пору выручили команду. А теперь выручаю я… замещаю легенду, которая заменила легенду в легендарной банде, в ее последнем турне. Учитывая, что SLAYER когда-то сподвигли меня играть тяжелую музыку, это высочайшая честь. Разучить 19 песен (и не просто песен — песен SLAYER!) стало для меня ответственнейшей задачей, и я серьезно потрудился над этим, чтобы не разочаровать ни Гэри, ни всю бригаду».