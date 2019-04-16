Шаманов вызывали? NYTT LAND, HARMONIX COLLEGE, SYNAXARIA в «Брюгге»

«From the heart of Siberia», — пишут о себе NYTT LAND, пропитавшие северный воздух смоляным дымом шаманских костров и пением рогатых птиц; смешавшие болотные запахи с трансово-монотонными ритмами, пульсирующим фантомным светом, женскими вскриками-заговорами-заклинаниями и будоражаще низким горловым пением Анатолия «Shaman» Пахаленко. NYTT LAND — костюмированный ритуал с аутентичными инструментами и «природной» подложкой, изливающейся из аутентичного ноута с пылающим яблочком.

SYNAXARIA, HARMONIX COLLEGE, NYTT LAND

SYNAXARIA, HARMONIX COLLEGE, NYTT LAND

38 фото (для просмотра галереи нажмите на картинку выше)


(с) фото Siarhei «petrowitch» Hahulin.

Изморозь на босых замерзших ногах, пепел жженых рун и возможность, расслабившись, погрузиться в свое подсознательно-блаженно-мистическое.

NYTT LAND — колоритная группа, положившая мотивы «Старшей Эдды» на традиционные вокальные приемы и техники народов Сибири: необычайно гибкий, переливчатый, парящий голос Натальи еще долго звенит в подсознании, когда уходишь из зала. Словно бы напоминая о важном и древнем. О том, чего, возможно, не понял — но ощутил, закрыв глаза и отдавшись таинству вечера. В общем, если «штырят» WARDRUNA и HEILUNG, это группа для вас. Или если вдруг срочно надо, чтоб вштырило.

Людей собралось мало (все-таки понедельник), но дожившие, пропустившие сквозь себя свет сибирского сверхъестественного, уходили с видом одухотворенным. Было захватывающе и необычно — и, кажется, достойную партию по сцене на вечер могли б играть PRAGNAVIT… но вот нет. Существует риск, что двух шаманов одновременно «Брюгге» бы просто не выдержал, провалившись со всеми присутствующими в потустороннюю бездну. Поэтому в качестве местного суппорта выступали группы нетематические, разностилевые и, в случае с SYNAXARIA, вообще не понять, какому миру и тусовке принадлежащие.

SYNAXARIA — романтический коллектив имени 14 февраля в томном зале, при свечах и с бокалом шампанского. Дамы приглашают кавалеров, дамы в вечернем, кавалеры в жабо. Вокальный дуэт: чистый мужской + женский, немного экстремальных мужских, несколько наивная (как все сентиментальное), но милая музыка в стиле романтик коллекшн хардрок, под которую хочется вальсировать и грустить, звонить бывшим или позвать в танец будущих. Совершенно не мое, но… уж что ж. Играть ребята умеют, а любить или нет — дело личное.

Зато HARMONIX COLLEGE легли на душу легко и приятно, разлив по периметру клуба космические сияния инструментально-выразительного пост-рока. Этой ночью, добираясь домой в поезде, отвлекаясь от звуков слоняющихся туда-сюда пассажиров, я как раз-таки засыпала под IF THESE TREES COULD TALK и ROSETTA. Так что HARMONIX COLLEGE, по сути, продолжили ряд — те же всполохи фонарей, тот же путь в непроглядности, в перекличке шпал и небесных светил. Замечательная, экспрессивная, сочная музыка, с динамичной подачей, словно парни, увлекшись, транслируют звуки не инструментами, но каждым мускулом, клеткой кожи и нервов. Наблюдая HARMONIX COLLEGE вживую, недоумеваешь: ну вот, граждане, набивающиеся битком на приезд «астронавтов», где ж вы все? Почему же не здесь? Эта группа достойна обширных площадок — осталось лишь научиться куда-то девать себя между песнями (сбивчивые неловкие реплики, как сейчас, увы, никуда не годятся), и, я считаю, она очарует любого. Ну а ежели вдруг не получатся, следом двинутся шаманские силы…

, рубрика(и): Блог

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Комментарии

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  1. Дед Аким 16.04.2019 в 03:12

    Настя, чтобы твой сайт стал более распространен, и было больше просмотров!!! Тебе нужно ещё пару человек в команду, профи с музыкальном вкусом от фолк рока до тяж метала, знающих о новинках всех, сплетнях, могущих это рассказать, просто в команде сила, например Дарксайд больше информации и просмотров, один человек не в силах усвоить и предоставить всё, личные симпатии, чувства, предпочтения в музыке действуют!!! Хотя может тебе это и не надо, великолепна у своих!!! Не мне тебя учить!!! Этот сайт мне тоже очень нравится!!! Разные пути есть? Просто высказал своё мнение со стороны.

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  2. Ветошь 16.04.2019 в 10:44

    HARMONIX COLLEGE — крутые, подтверждаю, видел не раз!

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  3. Veles 16.04.2019 в 12:16

    Ого, в Беларуси есть пост-рок! Думал, ниша ещё свободна. А вот эти шаманские стучалки как-то не цепляют, тоску нагоняют только.

    >>>
  4. Gerber 16.04.2019 в 14:15

    Veles написал(а):
    Ого, в Беларуси есть пост-рок! Думал, ниша ещё свободна. А вот эти шаманские стучалки как-то не цепляют, тоску нагоняют только.
    «Петля Пристрастия» довольно близка к пост-року, на мой взгляд…

    >>>
  5. Дед Аким 17.04.2019 в 01:45

    https://youtu.be/qeMFqkcPYcg

    >>>
  6. Дед Аким 17.04.2019 в 01:46

    https://youtu.be/QUvVdTlA23w

    >>>
  7. Дед Аким 17.04.2019 в 01:48

    https://youtu.be/dlJew-Dw87I

    >>>
  8. Дед Аким 17.04.2019 в 01:49

    https://youtu.be/8oYodfK4DkE

    >>>
  9. Дед Аким 17.04.2019 в 01:51

    https://youtu.be/fJ9rUzIMcZQ

    >>>
  10. Дед Аким 17.04.2019 в 01:53

    https://youtu.be/IXWCj7M3N0M

    >>>
  11. Дед Аким 17.04.2019 в 01:54

    https://youtu.be/W3JsuWz4xWc

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  12. Дед Аким 17.04.2019 в 01:58

    https://youtu.be/DuEzdBQXhW8

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  13. Дед Аким 17.04.2019 в 01:59

    https://youtu.be/iEuVH_16vRg

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  14. Дед Аким 17.04.2019 в 02:00

    https://youtu.be/Cyk1nu1uQho

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  15. Дед Аким 17.04.2019 в 02:04

    https://youtu.be/cj_vtN0R6iU

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  16. Дед Аким 17.04.2019 в 02:06

    https://youtu.be/3SH_MbMJwxI

    >>>
  17. Дед Аким 17.04.2019 в 02:09

    https://youtu.be/9Hv1iQdtaS811

    >>>
  18. Дед Аким 17.04.2019 в 02:11

    https://youtu.be/7IocRCDWB5k

    >>>
  19. Дед Аким 17.04.2019 в 02:12

    https://youtu.be/CwED4C5FJuo

    >>>
  20. Дед Аким 17.04.2019 в 02:14

    https://youtu.be/rtl_H_dttlg

    >>>
  21. Дед Аким 17.04.2019 в 02:16

    https://youtu.be/GkPOAdtwDes

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  22. Дед Аким 17.04.2019 в 02:19

    Постарался подобрать хорошие песни и хорошие каверы к ним, чтобы была гармония:) В одной песне нет кавера, но всё равно не плохо:)

    >>>
  23. Дед Аким 17.04.2019 в 02:29

    Зачем? Ну просто интересно, музыка, приятно смотреть и слушать, раньше было лучше, больше групп качественных, больше хитов (не имею в виду Стас Михайлов и ему подобные упыри) Что-то подобное этим песням и группам!!!

    >>>
  24. Дед Аким 17.04.2019 в 03:53

    Большинство этих песен настолько отличные, что не знаешь, что лучше: кавер или оригинал!!!

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