Шаманов вызывали? NYTT LAND, HARMONIX COLLEGE, SYNAXARIA в «Брюгге»

«From the heart of Siberia», — пишут о себе NYTT LAND, пропитавшие северный воздух смоляным дымом шаманских костров и пением рогатых птиц; смешавшие болотные запахи с трансово-монотонными ритмами, пульсирующим фантомным светом, женскими вскриками-заговорами-заклинаниями и будоражаще низким горловым пением Анатолия «Shaman» Пахаленко. NYTT LAND — костюмированный ритуал с аутентичными инструментами и «природной» подложкой, изливающейся из аутентичного ноута с пылающим яблочком.

(с) фото Siarhei «petrowitch» Hahulin.

Изморозь на босых замерзших ногах, пепел жженых рун и возможность, расслабившись, погрузиться в свое подсознательно-блаженно-мистическое.

NYTT LAND — колоритная группа, положившая мотивы «Старшей Эдды» на традиционные вокальные приемы и техники народов Сибири: необычайно гибкий, переливчатый, парящий голос Натальи еще долго звенит в подсознании, когда уходишь из зала. Словно бы напоминая о важном и древнем. О том, чего, возможно, не понял — но ощутил, закрыв глаза и отдавшись таинству вечера. В общем, если «штырят» WARDRUNA и HEILUNG, это группа для вас. Или если вдруг срочно надо, чтоб вштырило.

Людей собралось мало (все-таки понедельник), но дожившие, пропустившие сквозь себя свет сибирского сверхъестественного, уходили с видом одухотворенным. Было захватывающе и необычно — и, кажется, достойную партию по сцене на вечер могли б играть PRAGNAVIT… но вот нет. Существует риск, что двух шаманов одновременно «Брюгге» бы просто не выдержал, провалившись со всеми присутствующими в потустороннюю бездну. Поэтому в качестве местного суппорта выступали группы нетематические, разностилевые и, в случае с SYNAXARIA, вообще не понять, какому миру и тусовке принадлежащие.

SYNAXARIA — романтический коллектив имени 14 февраля в томном зале, при свечах и с бокалом шампанского. Дамы приглашают кавалеров, дамы в вечернем, кавалеры в жабо. Вокальный дуэт: чистый мужской + женский, немного экстремальных мужских, несколько наивная (как все сентиментальное), но милая музыка в стиле романтик коллекшн хардрок, под которую хочется вальсировать и грустить, звонить бывшим или позвать в танец будущих. Совершенно не мое, но… уж что ж. Играть ребята умеют, а любить или нет — дело личное.

Зато HARMONIX COLLEGE легли на душу легко и приятно, разлив по периметру клуба космические сияния инструментально-выразительного пост-рока. Этой ночью, добираясь домой в поезде, отвлекаясь от звуков слоняющихся туда-сюда пассажиров, я как раз-таки засыпала под IF THESE TREES COULD TALK и ROSETTA. Так что HARMONIX COLLEGE, по сути, продолжили ряд — те же всполохи фонарей, тот же путь в непроглядности, в перекличке шпал и небесных светил. Замечательная, экспрессивная, сочная музыка, с динамичной подачей, словно парни, увлекшись, транслируют звуки не инструментами, но каждым мускулом, клеткой кожи и нервов. Наблюдая HARMONIX COLLEGE вживую, недоумеваешь: ну вот, граждане, набивающиеся битком на приезд «астронавтов», где ж вы все? Почему же не здесь? Эта группа достойна обширных площадок — осталось лишь научиться куда-то девать себя между песнями (сбивчивые неловкие реплики, как сейчас, увы, никуда не годятся), и, я считаю, она очарует любого. Ну а ежели вдруг не получатся, следом двинутся шаманские силы…