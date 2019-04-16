Шаманов вызывали? NYTT LAND, HARMONIX COLLEGE, SYNAXARIA в «Брюгге»

«From the heart of Siberia», — пишут о себе NYTT LAND, пропитавшие северный воздух смоляным дымом шаманских костров и пением рогатых птиц; смешавшие болотные запахи с трансово-монотонными ритмами, пульсирующим фантомным светом, женскими вскриками-заговорами-заклинаниями и будоражаще низким горловым пением Анатолия «Shaman» Пахаленко. NYTT LAND — костюмированный ритуал с аутентичными инструментами и «природной» подложкой, изливающейся из аутентичного ноута с пылающим яблочком.
SYNAXARIA, HARMONIX COLLEGE, NYTT LAND
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(с) фото Siarhei «petrowitch» Hahulin.
Изморозь на босых замерзших ногах, пепел жженых рун и возможность, расслабившись, погрузиться в свое подсознательно-блаженно-мистическое.
NYTT LAND — колоритная группа, положившая мотивы «Старшей Эдды» на традиционные вокальные приемы и техники народов Сибири: необычайно гибкий, переливчатый, парящий голос Натальи еще долго звенит в подсознании, когда уходишь из зала. Словно бы напоминая о важном и древнем. О том, чего, возможно, не понял — но ощутил, закрыв глаза и отдавшись таинству вечера. В общем, если «штырят» WARDRUNA и HEILUNG, это группа для вас. Или если вдруг срочно надо, чтоб вштырило.
Людей собралось мало (все-таки понедельник), но дожившие, пропустившие сквозь себя свет сибирского сверхъестественного, уходили с видом одухотворенным. Было захватывающе и необычно — и, кажется, достойную партию по сцене на вечер могли б играть PRAGNAVIT… но вот нет. Существует риск, что двух шаманов одновременно «Брюгге» бы просто не выдержал, провалившись со всеми присутствующими в потустороннюю бездну. Поэтому в качестве местного суппорта выступали группы нетематические, разностилевые и, в случае с SYNAXARIA, вообще не понять, какому миру и тусовке принадлежащие.
SYNAXARIA — романтический коллектив имени 14 февраля в томном зале, при свечах и с бокалом шампанского. Дамы приглашают кавалеров, дамы в вечернем, кавалеры в жабо. Вокальный дуэт: чистый мужской + женский, немного экстремальных мужских, несколько наивная (как все сентиментальное), но милая музыка в стиле
романтик коллекшн хардрок, под которую хочется вальсировать и грустить, звонить бывшим или позвать в танец будущих. Совершенно не мое, но… уж что ж. Играть ребята умеют, а любить или нет — дело личное.
Зато HARMONIX COLLEGE легли на душу легко и приятно, разлив по периметру клуба космические сияния инструментально-выразительного пост-рока. Этой ночью, добираясь домой в поезде, отвлекаясь от звуков слоняющихся туда-сюда пассажиров, я как раз-таки засыпала под IF THESE TREES COULD TALK и ROSETTA. Так что HARMONIX COLLEGE, по сути, продолжили ряд — те же всполохи фонарей, тот же путь в непроглядности, в перекличке шпал и небесных светил. Замечательная, экспрессивная, сочная музыка, с динамичной подачей, словно парни, увлекшись, транслируют звуки не инструментами, но каждым мускулом, клеткой кожи и нервов. Наблюдая HARMONIX COLLEGE вживую, недоумеваешь: ну вот, граждане, набивающиеся битком на приезд «астронавтов», где ж вы все? Почему же не здесь? Эта группа достойна обширных площадок — осталось лишь научиться куда-то девать себя между песнями (сбивчивые неловкие реплики, как сейчас, увы, никуда не годятся), и, я считаю, она очарует любого. Ну а ежели вдруг не получатся, следом двинутся шаманские силы…
Настя, чтобы твой сайт стал более распространен, и было больше просмотров!!! Тебе нужно ещё пару человек в команду, профи с музыкальном вкусом от фолк рока до тяж метала, знающих о новинках всех, сплетнях, могущих это рассказать, просто в команде сила, например Дарксайд больше информации и просмотров, один человек не в силах усвоить и предоставить всё, личные симпатии, чувства, предпочтения в музыке действуют!!! Хотя может тебе это и не надо, великолепна у своих!!! Не мне тебя учить!!! Этот сайт мне тоже очень нравится!!! Разные пути есть? Просто высказал своё мнение со стороны.
HARMONIX COLLEGE — крутые, подтверждаю, видел не раз!
Ого, в Беларуси есть пост-рок! Думал, ниша ещё свободна. А вот эти шаманские стучалки как-то не цепляют, тоску нагоняют только.
Veles написал(а):
Ого, в Беларуси есть пост-рок! Думал, ниша ещё свободна. А вот эти шаманские стучалки как-то не цепляют, тоску нагоняют только.
«Петля Пристрастия» довольно близка к пост-року, на мой взгляд…
https://youtu.be/qeMFqkcPYcg
https://youtu.be/QUvVdTlA23w
https://youtu.be/dlJew-Dw87I
https://youtu.be/8oYodfK4DkE
https://youtu.be/fJ9rUzIMcZQ
https://youtu.be/IXWCj7M3N0M
https://youtu.be/W3JsuWz4xWc
https://youtu.be/DuEzdBQXhW8
https://youtu.be/iEuVH_16vRg
https://youtu.be/Cyk1nu1uQho
https://youtu.be/cj_vtN0R6iU
https://youtu.be/3SH_MbMJwxI
https://youtu.be/9Hv1iQdtaS811
https://youtu.be/7IocRCDWB5k
https://youtu.be/CwED4C5FJuo
https://youtu.be/rtl_H_dttlg
https://youtu.be/GkPOAdtwDes
Постарался подобрать хорошие песни и хорошие каверы к ним, чтобы была гармония:) В одной песне нет кавера, но всё равно не плохо:)
Зачем? Ну просто интересно, музыка, приятно смотреть и слушать, раньше было лучше, больше групп качественных, больше хитов (не имею в виду Стас Михайлов и ему подобные упыри) Что-то подобное этим песням и группам!!!
Большинство этих песен настолько отличные, что не знаешь, что лучше: кавер или оригинал!!!