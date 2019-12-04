Шальная порно-императрица: концерт GENITORTURERS в Шарлотт

Gen Vincent многим металистам известна как жена Дэвида: все знают, что она у него музыкальная, у нее своя группа, в которой Дэвид, пренебрегая «морбидами», зачем-то даже участвовал. Коллектив называется GENITORTURERS, играет уже 30 лет и, что немаловажно, называет себя «The World’s Sexiest Rock Band». Альбомов за длительную карьеру у них, кажется, три (что даже многовато), состав много раз менялся, неизменным оставляя лишь главное: Джен в роли настоятельницы и главной актрисы порно-театра, эпатаж, антураж, костюмы… ну и, по большому счету, без разницы, что там играет.

На концерт в клубе Amos’ Southend (клуб как «Брюгге», но проще в оформлении и есть полноценный второй этаж) собрались все извращенцы Шарлотт. Тридцать человек. Из них двадцать — фрики, пять — фрики уверенные: татуировки на голове и лице, пирсинг, драные колготы в сетку и взъерошенные черные прически в стиле Роберта Смита. Алый плащ, цепи и борода, как у Распутина. Леопардовая шуба и латекс в жанре продажной любви. Ботфорты, шипы, портупеи, обнаженные груди с черными крестиками; ремни, перетягивающие сытные складчатые тела.

В большинстве своем посетители в возрасте (очевидно, поклонники и поклонницы еще с конца 80-х) — что, конечно, придает особенный шарм готически крашеным лицам и откровенным нарядам.

Какой-то плотный седой бородатый дедок, не стесняясь, тащит к сцене высокую табуретку и усаживается прямо посередине. Так Джен, то выскакивающая с пристяжным писюном наперевес, то сладострастно потирающая промежность, потирает это все у него над бровями.

Внешне Джен напоминает Аллегрову. Императрица под дозой виагры. Повелительница темных сил и абортированных младенцев, ниточку которых она таскает по сцене. Розоватые волосы (парик?), фуражка, кровавая слеза на гладком лице (возраст немного чувствуется, но косметология и пластическая хирургия продвинулись достаточно далеко, чтобы женщина-вамп выглядела кукольно-аккуратной; по сути, законсервировать в вечной угарной молодости не удалось только шею); высокие сапоги, точеные бедра и круглая задница в ажурных колготах; запаянные в корсет здоровенные сиськи, к которыми мадам время от времени подключает какие-то щупальца, шланги, стальные бюстгальтеры.

Инструментальную компанию леди составляют андрогинные парни; худощавые готы с тонкими татуированными бровями, бледной пудрой, в колготах (вы уже понимаете, без колгот в сетку нет шоу!) и с нарочито яростной мимикой. Прилизанный высокий басист косплеит Мэнсона. Гитарист (к слову, был замечен в составах MURDERDOLLS и WEDNESDAY 13) мне примерно полконцерта казался истерической женщиной — и лишь взгляд в википедию уверил, что на сцене дядя за сорок. Впрочем… выраженный сексуальный статус в GENITORTURERS только у одного человека. Остальные — тени, без плоти, без пола, без принадлежности и занятий, кроме как нарезать в меру драйвовый, с меру примитивно-попсовый хардрок с примесью индастриела.

Представьте Элиса Купера в смеси с Робом Зомби и женским вокалом. Представьте, что у них нет таланта. Прибавьте паршивый смазанный звук. GENITORTURERS — группа для шоу. Слушать там было нечего.

На сцене, помимо музыкантов: фирменный bdsm-задник, здоровенный крест с петлей, под крестом — тумбочка-трон. Окровавленная страшная игрушечная обезьянка. Большая бутылка (прилагается к боевичку «Devil In A Bottle»).

А потом начинают выходить существа.

Самая живописная — стокилограммовая готка-красотка в фетишистском болье (и колготах, естественно, уже даже не уточняю), которая, забравшись под крест, принимает непристойные позы, раздвигает ноги и призывает к промежности Джен (позже вовлекая в действо также дам из зала). Обнажает чудовищных размеров груди и выходит на «демонстрацию» с лозунгом «Pussy Worship Now». Шалит с Джен. Шалит с дредастым — как ни странно, стройным — мужиком в маске и с выбритой задницей. А в апогее шоу, когда на сцене появляется страшненький «миссионер», женщины набрасываются на него, насилуют и отгызают член. Который потом победно пристегивает к себе вокалистка, исполняющая на радость публике песню про мастурбацию.

Монстры, сиськи, письки, кровища, бласфемия, содомия, абортыши — за два часа все смешивается в задорном маскараде под руководством шальной императрицы Джен Винсент, лихо меняющей наряды и выхватывающей из зала на сцену самых раздетых. Там их тоже лапают, трогают, лижут.

Безучастные андрогинные готы, не отвлекаясь, нарезают хлесткие риффаки. Все это похоже на бордель в Хэллоуин: нарочитая эпатажная вульгарность в смеси с дешевым хоррором, весельем и жаждой как следует поразвлечься. В увеселениях мадам профи. Глаз оторвать от сцены вообще невозможно: там, по нарастающей, творятся задорные мерзости, на радость пожилым дрочилам фанатам, которые после вечернего чая не раз помянут развязную красотку Джен, ее сочную пампушку из подтанцовки — а может, и гладкого дредастого мужика. Или миссионера. Или обезьянку — после всего, что той довелось пережить.

Пожалуй, Чергинец мог бы посвятить GENITORTURERS новую книгу. Написать группе новый альбом (чего с ними не случалось аж с 2009-го). Познакомить с семьей.

Я, конечно, не пожалела, что сходила на этот концерт. С одной стороны, музыка — барахло. С другой — где еще увидишь такое радостное, энергичное шоу, превратившее декабрьский понедельник в праздник дичи и сладострастия?.. Наверное, только там, где тебя не спасают от травмирующих душу зрелищ цензоры и идеологи; где можно все. Если, конечно же, по любви.

ЗЫ. Не обессудьте, фотографии с китайской мобилы (за такое качество, наверно, даже не забанят и не засудят — кроме того, изображения соответствуют атмосфере); картинки получше смотрите в фб группы.