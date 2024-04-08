Атмо-блэк-метал порно с тирольским колоритом: новое видео группы PERCHTA (очень NSFW)Блог
Пару дней назад Nokt принесла удивительное из австрийской глубинки. Дуэт под названием PERCHTA, исполняющий атмоблэк с фолковыми элементами на тирольском диалекте и решивший не церемониться со зрителями: ребята в своих клипах снимают откровенное порно, незамысловатое сюжетно, зато прикурашенное разннобразными черепами/черными водами/снегом/кострами/магически-ведьмовским флером. Бесстыдно, конечно, выкладывать такое в понедельник, но… вдруг он станет чуть-чуть горячее. Только, пожалуйста, не смотрите это на публике.
Если кого внезапно заинтересует не только видео, но и музыкальный ряд, сообщу, что композиция под названием «Vom Verlanga» открывает второй альбом коллектива D’Muata, анонсированный на середину июня. И вообще много чего открывает.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 468
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7 комментариев
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Атмо-блэк-метал порно с тирольским колоритом: новое видео группы PERCHTA (очень NSFW)
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Комментарии
goremyka:
Ветошь:
Другой Александр написал(а):
Я надеюсь, в этой порнухе актриса не та, что на фотке? А то смотреть видос стрёмно
В гриме было бы даже занятнее!
Тема с порн нор…
Другой Александр:
Я надеюсь, в этой порнухе актриса не та, что на фотке? А то смотреть видос стрёмно…
Писюн с глазами:
Нокт это та, кавоные сиськи Бармалей требовал выложить? Не знаю, устроит ли его такая замена…
Другой Александр:
Черноярец написал(а):
Anastasiya написал(а):
Черноярец написал(а):
Не читайте перед обедом демократических газет — ума это точно не добавляет)
Если не хватает ума…
Юрий:
Музыка говно , а на одной пошлятине на муз. Олимп не вылезешь . Второй раз это не слушать , ни смотреть , желания не возникает даже близко.…
Merzbow:
Черноярец:
Anastasiya написал(а):
Черноярец написал(а):
Не читайте перед обедом демократических газет — ума это точно не добавляет)
Если не хватает ума воспользоваться поис…
Sonne:
Омг. А ведь когда-то пределом откровенности была Моника из Mother North …
Anastasiya:
Черноярец написал(а):
Не читайте перед обедом демократических газет — ума это точно не добавляет)
Если не хватает ума воспользоваться поиском. «Грозный-и�…
Черноярец:
Это что же — чеченцы сами себе лезгинку запретили, получается?)
Не читайте перед обедом демократических газет — ума это точно не добавляет)…
Дед Аким:
Дед Аким написал(а):
Вот ещё добью насчёт женского превосходства в некоторых жанрах музыки.
От себя – искусство уровня Тарковского и Фредерико Фелини, высшие…
Тварь:
Омг. А ведь когда-то пределом откровенности была Моника из Mother North
Prophecy начал откровенную парашу выпускать.
Музыка говно , а на одной пошлятине на муз. Олимп не вылезешь . Второй раз это не слушать , ни смотреть , желания не возникает даже близко.
Нокт это та, кавоные сиськи Бармалей требовал выложить? Не знаю, устроит ли его такая замена
Я надеюсь, в этой порнухе актриса не та, что на фотке? А то смотреть видос стрёмно
Другой Александр написал(а):
Я надеюсь, в этой порнухе актриса не та, что на фотке? А то смотреть видос стрёмно
В гриме было бы даже занятнее!
Тема с порн норм, но слушать тут нечего
Не встал (ни на музыку, ни на видео)