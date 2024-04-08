Perchta
08.04.2024

Атмо-блэк-метал порно с тирольским колоритом: новое видео группы PERCHTA (очень NSFW)

Блог

Пару дней назад Nokt принесла удивительное из австрийской глубинки. Дуэт под названием PERCHTA, исполняющий атмоблэк с фолковыми элементами на тирольском диалекте и решивший не церемониться со зрителями: ребята в своих клипах снимают откровенное порно, незамысловатое сюжетно, зато прикурашенное разннобразными черепами/черными водами/снегом/кострами/магически-ведьмовским флером. Бесстыдно, конечно, выкладывать такое в понедельник, но… вдруг он станет чуть-чуть горячее. Только, пожалуйста, не смотрите это на публике.

Если кого внезапно заинтересует не только видео, но и музыкальный ряд, сообщу, что композиция под названием «Vom Verlanga» открывает второй альбом коллектива D’Muata, анонсированный на середину июня. И вообще много чего открывает.

Количество просмотров: 468

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7 комментариев

  • Sonne написал(а):

    Омг. А ведь когда-то пределом откровенности была Моника из Mother North https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_facepalm.gif

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  • Merzbow написал(а):

    Prophecy начал откровенную парашу выпускать.

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  • Юрий написал(а):

    Музыка говно , а на одной пошлятине на муз. Олимп не вылезешь . Второй раз это не слушать , ни смотреть , желания не возникает даже близко.

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  • Писюн с глазами написал(а):

    Нокт это та, кавоные сиськи Бармалей требовал выложить? Не знаю, устроит ли его такая замена

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  • Другой Александр написал(а):

    Я надеюсь, в этой порнухе актриса не та, что на фотке? А то смотреть видос стрёмноhttp://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_wacko.gif

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  • Ветошь написал(а):

    Другой Александр написал(а):
    Я надеюсь, в этой порнухе актриса не та, что на фотке? А то смотреть видос стрёмно

    В гриме было бы даже занятнее!
    Тема с порн норм, но слушать тут нечего https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-smile.gif

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  • goremyka написал(а):

    Не встал (ни на музыку, ни на видео) https://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_sad.gif

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