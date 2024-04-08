Атмо-блэк-метал порно с тирольским колоритом: новое видео группы PERCHTA (очень NSFW)

Пару дней назад Nokt принесла удивительное из австрийской глубинки. Дуэт под названием PERCHTA, исполняющий атмоблэк с фолковыми элементами на тирольском диалекте и решивший не церемониться со зрителями: ребята в своих клипах снимают откровенное порно, незамысловатое сюжетно, зато прикурашенное разннобразными черепами/черными водами/снегом/кострами/магически-ведьмовским флером. Бесстыдно, конечно, выкладывать такое в понедельник, но… вдруг он станет чуть-чуть горячее. Только, пожалуйста, не смотрите это на публике.

Если кого внезапно заинтересует не только видео, но и музыкальный ряд, сообщу, что композиция под названием «Vom Verlanga» открывает второй альбом коллектива D’Muata, анонсированный на середину июня. И вообще много чего открывает.

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