sabaton war to end all wars
06.12.2021

SABATON записали диск о войне, которая должна была покончить с войнами (но нет)

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Есть такой особый жанр — рождественская песня (как, например, в кино — новогодняя семейная комедия), и кто из музыкантов успеет удивить этот мир чем-либо особенно романтичным, воодушевляющим и благодушным, тому вечная слава, уважение и денежка. SABATON решили не упускать случая вписаться в сезонные хиты и выпустили этой осенью тему «Christmas Truce» — так что если кто загоняется по зимним праздникам, ее уже можно смело вносить в домашний треклист (будучи в парке развлечений Universal Studio, я сегодня раз 77 услышала «Jingle Bells» и «White Christmas», при жаре в 30 градусов, так что крайне захотелось сменить пластинку). Благо, у «батонов» все гладенько и попсово умиротворенно.

Википедия: ‘Рождественское перемирие’ (фр. Trêve de Noël, англ. Christmas truce) — широко распространённые случаи прекращения боевых действий, имевшие место на Западном фронте Первой мировой войны в сочельник и на Рождество в 1914 году. За неделю до Рождества (25 декабря 1914 г.) некоторые английские и германские солдаты начали обмениваться рождественскими поздравлениями и песнями через окопы; в отдельных случаях напряжённость была снижена до такой степени, что солдаты переходили линию фронта, чтобы поговорить со своими противниками и обменяться с ними подарками. На Сочельник и Рождество солдаты обеих сторон, а также, в меньшей степени, французы, самостоятельно выходили на нейтральную полосу, где смешивались, обмениваясь продуктами питания и сувенирами. Проводились также совместные церемонии погребения павших, некоторые встречи заканчивались совместными рождественскими песнопениями. Иногда солдаты противоборствующих сторон бывали настолько дружелюбны друг с другом, что даже играли в футбол на нейтральной полосе.

Рождественское перемирие рассматривается на данный момент как символический момент мира и человечности на фоне одного из самых драматических событий современной истории. Тем не менее, оно не было повсеместным, поэтому на некоторых участках фронта боевые действия продолжались и в течение Рождества, а на некоторых перемирие было очень коротким и не выходило за рамки времени, необходимого для захоронения павших.

Эта тема войдет в альбом группы The War To End All Wars, который появится в марте и который посвящен событиям Первой мировой (она же «война, которая покончит с войнами», согласно идеалистическим представлениям Уэллса). Хотя, если честно, творчество 1914 на данную тему гораздо интересней.

В общем, кто еще не слышал / не видел (ну вдруг), держите под елку!

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2 комментария

  • Olaf написал(а):

    Отличная песня, чтоб послушать два раза и забыть.
    Клип — тоже получился интересным

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  • Green написал(а):

    Песня с видео смотрится и слушается очень даже гормонично, чего если честно не ожидал думая что хуже будет. Но картинку все же хочется больше отметить, качественно снято и смонтировано.

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