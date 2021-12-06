SABATON записали диск о войне, которая должна была покончить с войнами (но нет)Блог
Есть такой особый жанр — рождественская песня (как, например, в кино — новогодняя семейная комедия), и кто из музыкантов успеет удивить этот мир чем-либо особенно романтичным, воодушевляющим и благодушным, тому вечная слава, уважение и денежка. SABATON решили не упускать случая вписаться в сезонные хиты и выпустили этой осенью тему «Christmas Truce» — так что если кто загоняется по зимним праздникам, ее уже можно смело вносить в домашний треклист (будучи в парке развлечений Universal Studio, я сегодня раз 77 услышала «Jingle Bells» и «White Christmas», при жаре в 30 градусов, так что крайне захотелось сменить пластинку). Благо, у «батонов» все гладенько и
попсово умиротворенно.
Википедия: ‘Рождественское перемирие’ (фр. Trêve de Noël, англ. Christmas truce) — широко распространённые случаи прекращения боевых действий, имевшие место на Западном фронте Первой мировой войны в сочельник и на Рождество в 1914 году. За неделю до Рождества (25 декабря 1914 г.) некоторые английские и германские солдаты начали обмениваться рождественскими поздравлениями и песнями через окопы; в отдельных случаях напряжённость была снижена до такой степени, что солдаты переходили линию фронта, чтобы поговорить со своими противниками и обменяться с ними подарками. На Сочельник и Рождество солдаты обеих сторон, а также, в меньшей степени, французы, самостоятельно выходили на нейтральную полосу, где смешивались, обмениваясь продуктами питания и сувенирами. Проводились также совместные церемонии погребения павших, некоторые встречи заканчивались совместными рождественскими песнопениями. Иногда солдаты противоборствующих сторон бывали настолько дружелюбны друг с другом, что даже играли в футбол на нейтральной полосе.
Рождественское перемирие рассматривается на данный момент как символический момент мира и человечности на фоне одного из самых драматических событий современной истории. Тем не менее, оно не было повсеместным, поэтому на некоторых участках фронта боевые действия продолжались и в течение Рождества, а на некоторых перемирие было очень коротким и не выходило за рамки времени, необходимого для захоронения павших.
Эта тема войдет в альбом группы The War To End All Wars, который появится в марте и который посвящен событиям Первой мировой (она же «война, которая покончит с войнами», согласно идеалистическим представлениям Уэллса). Хотя, если честно, творчество 1914 на данную тему гораздо интересней.
В общем, кто еще не слышал / не видел (ну вдруг), держите под елку!
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 151
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Комментарии
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- Green: Неинтересная попса.
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- Месье Пужоль: Тогда музыканту водку- пиво тоже пить нельзя…И про сатану петь, бо влияет на неокрепшие мозги..
- Crow: «с сугубо немецким тщанием» Простите, а что это — сугубо немецкое трещание?
- Gerber: А ведь могут еще пенсионеры!
- Дед Аким: Не стареют душой ветераны и мастерство не пропьешь, превосходно!!!
Отличная песня, чтоб послушать два раза и забыть.
Клип — тоже получился интересным
Песня с видео смотрится и слушается очень даже гормонично, чего если честно не ожидал думая что хуже будет. Но картинку все же хочется больше отметить, качественно снято и смонтировано.