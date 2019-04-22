Новый клип SABATON «Bismarck». «Это самая востребованная тема в истории группы!»

Моднейшая хэви-метал группа SABATON продолжает свое сотрудничество с Wargaming, и после танков в дело пошли корабли (тему же самолетов с белорусской компанией, как помним, развивает Брюс Дикинсон). Сегодня группа презентовала клип на новый сингл «Bismarck».

SabatonBismarckVideo«Это самая востребованная тема в истории группы! — написали музыканты, — удивительная судьба корабля «Bismarck», которую мы хотели воспеть давным-давно, но никак не могли вписать в полноформатный альбом. В конце концов было решено выпустить песню отдельным синглом, дабы подарить ее вам всем, нашим фантастическим фэнам, поддерживающим коллектив на протяжении 20 лет. Благодаря нашим друзьям из Wargaming и команды World Of Warships мы сопровождаем песню по-настоящему впечатляющим видео. Использовав модели популярной игры, талантливый коллектив компании помог обеспечить историческую достоверность съемки, а режиссер Matthias Hoene (кстати, призер «Золотого Льва» в Каннах), совместил музыкальный ряд и историю.

, рубрика(и): Блог

Количество просмотров: 262

поделиться в фэйсбуке
запостить вконтакт
в твиттер

Теги: ,

﻿

Комментарии

(* если хотите процитировать чей-либо комментарий, нажмите на красную ссылку >>> под ним; для цитирования части комментария выделите нужный текст и опять-таки нажмите на эту ссылку)

  1. Sonne 23.04.2019 в 11:09

    Ну а че, нормально Варгейминг звезд хэви понабрал. Годный пиар!

    >>>
  2. Olafson 23.04.2019 в 11:36

    Жду с нетерпением нового альбома, но эта песня откровенный шлак

    >>>
  3. Зануда 23.04.2019 в 12:22

    Ну, середнячок тема, да.

    >>>
  4. Зеля 23.04.2019 в 13:08

    Клипец хорош, Сабатон — говно.

    >>>

Оставьте свой комментарий

антиспам-проверка (введите число) *

Читайте также:

Монгольская инвазия: новая модная метал-группа THE HU

(Не путать с THE WHO.) Создается впечатление, что новички-представители традиционных метал-стилей, равно, как и традиционных метал-стран в силу своего изобилия перестают привлекать внимание. Как быстро вы кликнете на заголовок: "Новая хэви-метал группа...

Close