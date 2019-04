Новый клип SABATON «Bismarck». «Это самая востребованная тема в истории группы!»

«Это самая востребованная тема в истории группы! — написали музыканты, — удивительная судьба корабля «Bismarck», которую мы хотели воспеть давным-давно, но никак не могли вписать в полноформатный альбом. В конце концов было решено выпустить песню отдельным синглом, дабы подарить ее вам всем, нашим фантастическим фэнам, поддерживающим коллектив на протяжении 20 лет. Благодаря нашим друзьям из Wargaming и команды World Of Warships мы сопровождаем песню по-настоящему впечатляющим видео. Использовав модели популярной игры, талантливый коллектив компании помог обеспечить историческую достоверность съемки, а режиссер Matthias Hoene (кстати, призер «Золотого Льва» в Каннах), совместил музыкальный ряд и историю.

В этот день родились 1963 - Billy Gould (FAITH NO MORE)



1970 - Kenneth "Ken" Owen (ex-CARCASS, ex-BLACKSTAR)



1979 - Lauri Ylonen (THE RASMUS)