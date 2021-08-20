Стоит послушать. Первый сингл будущего альбома 1914 с гостевым Ником Холмсом

Стоит послушать. Первый сингл будущего альбома 1914 с гостевым Ником ХолмсомНовинки и новости
Львовские летописцы Первой мировой, группа 1914 показала лирик-видео на песню «…And A Cross Now Marks His Place», которая войдет в октябрьский альбом Where Fear And Weapons Meet, назначенный к выходу на Napalm Records. Вязкий тяжелый дэз-дум, неторопливый, давящий и массивный, будто танковые гусеницы, рычащий Ник Холмс (да-да, никак не менее). И история. Как без нее.
Как рассказал Dmytro Kumar, в основе песни — настоящее письмо, полученное матерью погибшего солдата. Чуть более личное, нежели миллионы однообразных военных похоронок, чуть более проникновенное и даже (по мнению писавшего) утешительное — ибо королевские особы искренне гордятся пролитой кровью. Пролитой ради них, за власть и политику, в противостоянии Империй и в битве высочайших амбиций. Маме должно быть приятно.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 16
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